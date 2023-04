Civil Credit news

From the Washington Court House Municipal Court:

TD Bank USA, Brooklyn Park, MN v. Jacqueline Bloomfield, 6605 Danville Road NE, Bloomingburg, OH, claims amount $1,396.41, for complaint.

City of Washington Income Tax, 117 N. North St., Washington C.H., OH v. Alexis R. Jones, 913 S. North St., Washington C.H., OH, claims amount $423.66, for small claims.

Capital One, Dublin, OH v. Brian J. Hessler, 823 E. Temple St., Washington C.H., OH, claims amount $4,442.90, for complaint.

Credit Corp Solutions Inc., Draper, UT v. Thomas Rodgers, 7 Downing Cir., Washington C.H., OH, claims amount $1,010.61, for complaint.

LVNV Funding LLC, Greenville, SC v. James R. Smith, 3716 US Hwy 22 SE, Washington C.H., OH, claims amount $2,014.87, for complaint.

LVNV Funding LLC, Greenville, SC v. Chris Gillette, 346 Jamison Road NW, claims amount $822.17, for complaint.

LVNV Funding LLC, Greenville, SC v. Judy D. Prickett, 5344 Stafford Road SW, Washington C.H., OH, claims amount $6,840.06, for complaint.

GFS II LLC, Saginaw, MI v. Tom and Christina Strahler, 10810 Allen Road, Washington C.H., OH, claims amount $11,013.82, for complaint.

GFS II LLC, Saginaw, MI v. Jordan Browning, 280 Woodsview Dr., Jeffersonville, OH, claims amount $7,020.73, for complaint.

Discover Banks, New Albany, OH v. Chelsea D. Mason, 142 McDowell St., Bloomingburg, OH, claims amount $4,461.52, for complaint.

Madison Health, London, OH v. William Ortiz, 937 Riverbirch Road, Washington C.H., OH, claims amount $1,769.28, for complaint.

PNC Bank National Association, Independence, OH v. Lester A. Beers, 868 Brock Road NE, Jeffersonville, OH, claims amount $11,810.03, for complaint.

Capital One, Richmond, VA v. Savanna C. Scheffel, P.O. Box 669, Washington C.H., OH, claims amount $2,006.11, for complaint.

N.A.R. Inc, Cincinnati, OH v. Jammie L. Ervin, 870 Linden Ave., Washington C.H., OH, claims amount $1,343.09, for complaint.

Jefferson Capital Systems, Golden, CO v. Lester A. Beers, 868 Brock Road NE, Jeffersonville, OH, claims amount $6,858.69, for complaint.

Onemain Financial Group LLC, Columbus, OH v. Kathy J. Yoakum, 971 Delaware St., Washington C.H., OH, claims amount $8,014.59, for complaint.

Capital One, Richmond, VA v. Christoph J. Humphreys, 7315 Prairie Road NW, Washington C.H., OH, claims amount $2,790.45, for complaint.

Mariner Finance LLC, Springfield, OH v. Anna Evans, 616 S. Fayette St., Washington C.H., OH, claims amount $2,224.33, for complaint.

Capital One, Dublin, OH v. Anne M. Kovach, 2872 SR 734 NE, Bloomingburg, OH, claims amount $11,541.76, for complaint.

Discover Bank, New Albany, OH v. Dorrian Mason, 3974 Washington Waterloo Road NE, Washington C.H., OH, claims amount $1,285.44, for complaint.

City of Washington Income Tax, 117 N. North St., Washington C.H., OH v. Jesse and Shea Haycook, 842 Riverbirch Road, Washington C.H., OH, claims amount $1,437.74, for complaint.

LVNV Funding LLC, Greenville, SC v. David Whaley, 925 Dayton Ave. NW, Washington C.H., OH, claims amount $827.86, for complaint.

CME Federal Credit Union, Columbus, OH v. Sonya H. Riley, 820 Highland Ave. Apt 4E, Washington C.H., OH, claims amount $2,981, for complaint.

Onemain Financial Group, Evansville, IN v. Cydney C. Marone, 136 Fairview Ave., Washington C.H., OH, claims amount $9,381.93, for complaint.

Portfolio Recovery Associates LLC, Norfolk, VA v. Jessica Craig, 820 Highland Ave. Apt 4A, Washington C.H., OH, claims amount $515.21, for complaint.

Lagos Apartments III Inc, 820 Highland Ave., Washington C.H., OH v. Taressa Conrad, Alexis Trisdale, and all other occupants, 820 Highland Ave. Apt 6D, Washington C.H., OH, claims amount $15,000, for forcible entry and detainer.

Lendmark Financial Services LLC, Chillicothe, OH v. Charles Keilback, 438 Highland Ave., Washington C.H., claims amount $3,541.87, for complaint.

1st Choice Financial, 1204 Columbus Ave., Washington C.H., OH v. Steven Knedler, Greenfield, OH, claims amount $1,209.41, for small claims.

1st Choice Financial, 1204 Columbus Ave., Washington C.H., OH v. Anthony Hawkins, Greenfield, OH, claims amount $625.62, for small claims.

Mariner Finance LLC, Springfield, OH v. Robert Searles, 104 New Lexington Ct., Bloomingburg, OH, claims amount $4,500.21, for complaint.

Citibank, Sioux Falls, SD v. Ken Johns, 94 Jamison Road NW Lot 115, Washington C.H., OH, claims amount $2,602.69, for complaint.