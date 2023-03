Washington Municipal Court civil credit news

From the Washington Court House Municipal Court:

LVNV Funding LLC, Greenville, SC v. Mary Husk, 1001 Lewis St. Apt. 39, Washington C.H., OH, claims amount $3,114.26, for complaint.

LVNV Funding LLC, Greenville, SC v. Connie Arledge, 1224 S. Hinde St. Unit A., Washington C.H., OH, claims amount $1,114.48, for complaint.

LVNV Funding LLC, Greenville, SC v. Jessica Noble, 2936 US HWY 62 SW, Washington C.H., OH, claims amount $2,620.16, for complaint.

Wilmington Savings Fund Society, Greenville, SC v. Michael Hains, 6107 White Oak Road NE, Bloomingburg, OH, claims amount $1,438.80, for complaint.

Portfolio Recovery Associates LLC, Norfolk, VA v. Eva Jones, 678 Robinson Road SE Lot 78, Washington C.H., OH, claims amount $785, for complaint.

Portfolio Recovery Associates LLC, Norfolk, VA v. Apiradee Eby, 832 S. Hinde St., Washington C.H., OH, claims amount $1,010.38, for complaint.

Onemain Financial Group LLC, Columbus, OH v. Carissa D. Williams, 2 Vine St., Jeffersonville, OH, claims amount $2,566.34, for complaint.

Portfolio Recovery Associates LLC, Norfolk, VA v. Trenton Odom, 704 Fairway Dr., Washington C.H., OH, claims amount $2,599.67, for complaint.

Absolute Resolutions Investments LLC, Bloomington, MN v. Ryan Breakall, 2188 Jenni Ln., Washington C.H., OH, claims amount $2,548.25, for complaint.

Jefferson Capital Systems LLC, Golden, CO v. Delores A. Weimer, 94 Jamison Road NW Lot 210, Washington C.H., OH, claims amount $4,106.60, for complaint.

Onemain Financial Group LLC, Columbus, OH v. Carroll F. Woods Jr., 4504 SR 207 NE, Washington C.H., OH, claims amount $4,365.79, for complaint.

Calvary SPV I LLC, Greenwich, CT v. Danny Johnson, 806 Rawlings St., Washington C.H., OH, claims amount $4,225.72, for complaint.

Absolute Resolutions Investments LLC, Bloomington, MN v. Linda S. Morris, 1357 N. North St., Washington C.H., OH, claims amount $2,448.81, for complaint.

Absolute Resolutions Investments LLC, Bloomington, MN v. Matthew G. Reynolds, 1102 Golfview Dr., Washington C.H., OH, claims amount $3,321.47, for complaint.

Portfolio Recovery Associates LLC, Norfolk, VA v. Jordan Hale, 725 Maple St., Washington C.H., OH, claims amount $818.18, for complaint.

Citibank, 3127 SR 41 NW, Washington C.H., OH v. Tonda Shupert, 3127 SR 41 NW, Washington C.H., OH, claims amount $2,208.32, for complaint, was dismissed.

Midland Credit Management Inc., San Diego, CA v. Tammy Morris, 846 Aspen Dr., Washington C.H., OH, claims amount $2,195.36, for complaint.

Portfolio Recovery Associates LLC, Norfolk, VA v. Tyler Rinehart, 737 Leesburg Ave., Washington C.H., OH, claims amount $703.89, for complaint.

Novella Ball, Chillicothe, OH v. Maxium Builders in care of Randy DeAtley, 2893 US HWY SW, Washington C.H., OH, claims amount $1,700, for small claims.

Midland Credit Management Inc., San Diego, CA v. Susan Creed, 3931 Bogus Road SE, Washington C.H., OH, claims amount $1,522.76, for complaint.

Mariner Finance LLC, Fairlawn, OH v. Sarah Hampp, Mount Sterling, OH, claims amount $3,115.63, for complaint.

Midland Credit Management Inc., San Diego, CA v. Jordan Hale, 729 Eastern Ave., Washington C.H., OH, claims amount $3,412.61, for complaint.

Credit Acceptance Corporation, Southfield, MI v. Shaun and Nicole Vonville, 814 John St., Washington C.H., OH, claims amount $8,734.43, for complaint.