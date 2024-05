Belle Aire releases 4th quarter honor roll

Belle Aire Intermediate School recently released its honor roll students list for the fourth quarter of the 2023-24 school year.

Third Grade

All A’s

Alexis Crane, Aurora Moland, Adalynn Piper, Derrick Thomas, Myles Collins, McKenna Geddes, Lennox Helsel, Dash Moore, E’leece Morgan, Colton Blackburn, Paxton Downard, Carson Everhart, Cortland Hargo, Maycie Miller, Maddox Wolfe, Paisley Dabbs, Dhyey Patel, Quentyn Wilson, Laylyn Baker, Alexander Caulley, Brylie Caulley, Raul Corona-Vargas, Carleigh Ellars, Demi Gonzalez, Randallynn Mathews, Scarlett Whitmer, Brielle Anderson, Marrel Cloud, Lillyann Moore, Bryson Jones, Pierce Mundt, and Jensyn Turner.

All A’s and B’s

Adalee Brightman, Jackson Frazier, Chesneigh Griffith, Madeleine Ashcraft, Allayah Chustz, Ariya Dickens, EmmaJo Dowell, Gage Haynes, Trenton Knedler, Bentley Lemaster, Ember Miley, Robert Miranda, Ava Musser, Topanga Thompson, Jett Deskins, Anna Groves, Archer Mundt, Trinity Thompson, Ariana Bradley, Chloe Penwell Whitt, Lorelai Tolle, Kyree Fulton, Madison Gregg, Shayla Rhodie, Lucas Scott, Kelsey Arnett, Serinitee Duffy, Eli Brewer, Molly Fryer, Aiden Henry, Joella Miller, Gabriel Roth, Rakyah Cumberland, Brayden Goen, Martin Siev, Clayton Allen, Allison Chandler, Emma Crusie, Brantley Debold, Alexis Dennis, Beckett Krape, and Kyler Kvarness.

Fourth Grade

All A’s

Aubrey Leach, Dixie Racine, Arianna Rosado, Jakarah Howland, Coleston Vallery, Dalizha Almarez Olivera, Kyndi Collett, Carter Dumford, Jase Edwards, Carleigh Justice, Lilah Matthews, Emma Phillips, Jaxon Harrell, Arika Thompson, Corbin Eckle, Charlee Picklesimer, Quinn Skaggs, Lincoln Biggs, Remington Butcher, Ryan Scarberry, Alexandra Weller, Sofia Pendergraft, Casey Burris, Adrianna Hains.

All A’s and B’s

Kobe Bruce, James Carr, Zachary Chen, Brysin Smith, Ryley Turner, Minato Akai, Garrett Cooper, Rowan Gardner, Cameron Kitchen, Ben Knisley, Nolan Nov, Sakuto Shimada, Carson Beverly, Orion Bragg, Alissa Pendergraft, Jaseline Hernandez, Lynlee Mitchell, Janessa Stumbo, Brylee Brightman, Bentley Canterbury, Chloe McCoy, Ashton Neanover, Madaline Riehle, Ryder Roark, Mariah Robinson, Elijah Sparks, Zander Rosshirt, Alison Brannon, Kendrick Byrd, Heaven Campbell, Ian Huff, Easton Knisley, JD Shadley, Dale Showalter, Liam Armbrust, Katelynn Brand, Christopher Forsha, Michael Lab, Blair Penrod, Bleighton Self, Kayla Smith-Woodson, Kendrell Strobel, Mya Ward, Zaiden Ward, Isabella Ashcraft, Bentley Grooms, Mattilynn Williams, Elias Coleman, Dalton Copas, Bently Downard, Carson Gray, Christian Kvarness, Bay Showalter, Anna Younger and Lily Matson.

Fifth Grade

All A’s

Regan Boyle, Liam Camp, Brodie Caulley, Paisley Skaggs, Cauis Thomas, Isabella Woods, Karley Garrison, Katelyn Heng, Tory Jaeckels, Hannah Preston, Dillen Sibbett, Lauren Jimenez, Ryah Stallman, Alayla Dickens, Talon Mahorney, Melinna Falconer, Cate Streitenberger, Zaylynn Bennett, Allison Boyd, Liam Briggs, Alayna Piper and Eli Terry.

All A’s and B’s

Bentley Gleadell, Michael Hall, Sadie Halliday, Blaze Miley, Madelynn Miller, Kailee Spradlin, MaKayla Sullivan, Lydia Wilson, Luxie Anderson, Landon Burlile, Anessa Davis, Ali Hughes, Emma Southward, Romeo Warner, Easton Wilson, Madelyn Appel, Sloane Blakeley, Jonathan Chapin, Kaia Avilla, Ariea Justice, Kailee Cottrell, Elliott Haines, Alli Moore, Greyson Oakes, Rowan Paul, Tarek Rafat, Parker Rarick, Cade Wary, Farrah Bryan, Richard Edwards, Owen Kimmey, Colton Mullins, Carlos Thomas, Vivian Mundt, Nate Gabriel Viray, Jenaleigh Wilson, Aubrey Barker, Karmalee Border, Molly Springer, Jaycee Duffy, Heidi Newman and Adrian Garay.