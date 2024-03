Five from Fayette County receive All-District recognition from sportswriters

Isaiah Haithcock Adam Guthrie Garrett Rickman John Wall Bryson Osborne

2023-24 Ohio Prep Sports Writers Association

all-Southeast District Boys Basketball Teams

Division 1

First Team

None selected

Player of the Year

None selected

Coach of the Year

None selected

Second Team

None selected

Third Team

Cooper Stoneking, Chillicothe, 6-2, So., 13.0

Special Mention

Owen Bell, Logan

* * *

Division 2

First Team

Alex Kendall, Marietta, 6-8, Sr., 21.6; Trent Taylor, Vincent Warren, 6-7, Sr. 15.5; Julian Stadelman, Vincent Warren, 6-0, Jr., 20.0; Briley Cramer, Circleville, 6-3, Sr., 20.1; Garrett Brown, Vinton County, 6-2, Sr., 18.6; Isaiah Haithcock, Washington Court House, 6-5, Sr., 15.0; Caleb Schmelzer, Fairfield Union, 6-6, Sr., 18.5; Raine Rodich, Sheridan, 6-0., Sr., 19.1; Isaiah Stephens, New Lexington, 6-1, Jr., 21.0

Player of the Year

Alex Kendall, Marietta

Co-Coaches of the Year

Austin Gardner, Marietta; Jeremy Duerr, New Lexington

Second Team

Reed Brinager, Meigs, 6-0, Fr., 17.0; Zaiden Wittekind, Marietta, 6-1, So., 9.1; Nemiah Waugh, Circleville Logan Elm, 6-2, Jr., 14.9; Blake Fitch, Chillicothe Unioto, 5-11, So., 12.5; Boston Campbell, Jackson, 6-1, Sr., 13.0; Adam Guthrie, Miami Trace, 6-7, So., 14.0; John Wall, Washington Court House, 6-1, Sr., 13.0; Garrett Rickman, Washington Court House, 6-1, Sr., 16.0; Tate Davis, Hillsboro, 5-10, Jr., 15.5; Bentley Hanson, New Lexington, 5-11, Jr., 16.0

Third Team

Cade Mock, Gallipolis Gallia Academy, 6-7, Jr., 11.0; Kenyon Franklin, Gallipolis Gallia Academy, 6-1, Sr., 11.0; Braden Bennett, Bidwell River Valley, 6-2, So., 14.0; Dustin Vance, Meigs, 6-5, Jr., 11.0; Elyjah Lieras-Kelley, Marietta, 6-0, Sr., 7.6; Slater Search, Circleville, 6-5, Sr., 10.0; Blake Hoops, Chillicothe Unioto, 6-2, Jr., 9.4; Bodhi Wolford, Jackson, 6-2, So., 12.2; Cobra Sharp, Vinton County, 5-11, Jr., 13.5; Caden Nibert, Waverly, 5-11, Sr., 11.0; Bryson Osborne, Miami Trace, 6-2, Sr., 10.0; Jack Howland, Hillsboro, 5-10, Fr., 14.9; Mason Morris, Alexander, 5-6, Jr., 13.0; Caleb Redding, Fairfield Union, 6-4, Sr., 11.0

Special Mention

Gary Truance, Bidwell River Valley; Cayden Gheen, Meigs; Izak Knighten, Marietta; Jacob Sealey, Vincent Warren; Brody Sabine, Circleville Logan Elm; Tyler Speas, Circleville Logan Elm; K.B. Perkins, Chillicothe Unioto; Zeke Schobelock, Chillicothe Unioto; Stephen Jenkins, Jackson; Landyn Russell, Waverly; Steven Kibler, Hillsboro; Seth Weller, Greenfield McClain; Andrew Potts, Greenfield McClain; Leo Martin, Athens; Jerek Braglin, New Lexington

* * *

Division 3

First Team

Braden Schreck, Ironton, 6-2, Jr., 18.8; Caleb Lovely, South Point, 6-3, Sr., 19.2; Chase Allen, Fairland, 5-10, Sr., 18.2; Maddox Kazee, Chesapeake, 6-2, Fr., 12.6; Brody Clark, Westfall, 6-1, Sr., 20.5; Bransyn Copas, North Adams, 6-1, Sr., 17.5; Keagan Swope, Nelsonville-York, 5-10, Sr., 17.8; Jace Copley, Lucasville Valley, 6-3, Sr., 24.4; Connor Lintz, Northwest, 6-2, Sr., 18.4; DeAndre Berry, Portsmouth, 6-2, Sr., 24.5; Myles Montgomery, Minford, 5-10, Jr., 22.7; Bennett Kayser, Minford, 6-5, Jr., 19.1; Devon Lattimore, Wheelersburg, 6-1, Sr., 20.5

Player of the Year

Bransyn Copas, North Adams

Co-Coaches of the Year

Steven Ater, Chesapeake; Alex Prater, Wheelersburg

Second Team

Junior Bass, Belpre, 6-3, Jr., 16.0; Derek Liston, Belpre, 6-0, Sr., 16.0; Shaun Terry, Ironton, 5-10, Jr., 12.9; Brody Buchanan, Fairland, 5-10, Jr., 17.1; Dannie Maynard, Chesapeake, 5-8, Sr., 11.5; Blake Porter, Rock Hill, 5-9, Sr., 15.0; Owen Johnson, Coal Grove, 6-2, Jr., 22.5; Joedy Ater, Adena, 6-2, Sr., 13.9; Landen Jarrell, Zane Trace, 5-8, Jr., 16.1; Grady Barber, Eastern Brown, 6-2, So., 13.0; Brent McGuire, Piketon, 6-3, Sr., 13.8; Denver Clinton, Lynchburg-Clay, 6-2, So., 17.7; Carson Reed, Peebles, 6-2, Jr., 14.0; Breestin Schweickart, North Adams, 5-11, Jr., 11.6; Konlan McIntyre, Crooksville, 6-0, Jr., 18.5; Jeffery Bishop, Portsmouth West, 5-11, Sr., 18.3; Tanner Bolin, Northwest, 6-3, Sr., 20.3; Donnovan Breech, Portsmouth, 6-2, Sr., 13.1; Braylon Rucker, Wheelersburg, 6-0, So., 12.0

Third Team

Carter Smith, South Point, 6-3, Sr., 12.4; Wes Briggs, Wellston, 6-3, Fr., 15.4; Noah Potter, Chillicothe Huntington, 6-2, Sr., 10.2; Lane Williams, Southeastern, 5-7, Jr., 10.0; Lucas King, Adena, 6-3, So., 12.3; Landon Robertson, Zane Trace, 6-2, Jr., 10.9; Carson Free, Paint Valley, 6-3, Jr., 16.9; Gavin Jarvis, West Union, 6-3, Jr., 11.2; Jayce Rothwell, North Adams, 6-1, Jr., 10.7; Malachi Loper, Portsmouth, 5-10, Jr., 10.6; Jackson Shoemaker, Minford, 6-4, Jr., 11.9

Special Mention

Blake Church, Belpre; Bailey Thacker, Ironton; Xathan Haney, South Point; Will Davis, Fairland; Isaak Cox, Rock Hill; Will Briggs, Wellston; Jeremiah Layton, Westfall; Bryan Craig, Westfall; Garrett Legg, Piketon; Cody Bell, Lynchburg-Clay; Carson Osborne, North Adams; Gage Grooms, Peebles; Briant Call, Nelsonville-York; Alec Thompson, Nelsonville-York; Jace Thompson, Crooksville; Brenden Vice, Lucasville Valley; Trevor Fike, Portsmouth West; Jay Jenkins, Northwest; Logan Wolfenbarker, Northwest; Landon McGraw, Wheelersburg

* * *

Division 4

First Team

Ethan Smith, Symmes Valley, 5-11, Jr., 15.3; Jarrett Armstrong, Waterford, 6-1, Sr., 17.1; Larkin Friend, Leesburg Fairfield, 6-1, Sr., 14.8; Jace White, Beaver Eastern, 6-0, Sr., 21.3; Tariq Cottrill, Federal Hocking, 5-8, Sr., 23.1; Andrew Airhart, Federal Hocking, 6-0, Sr., 21.0; Cody Metzler, Portsmouth Notre Dame, 6-2, Sr., 12.6; Eli Roberts, South Webster, 6-7, Jr., 23.6; Tyler Sommer, South Webster, 6-3, Sr., 15.8

Player of the Year

Eli Roberts, South Webster

Coach of the Year

Norm Persin, South Webster

Second Team

Tanner Boothe, South Gallia, 6-2, Sr., 15.4; Trey House, Leesburg Fairfield, 5-10, Sr., 11.2; Connor Darnell, Manchester, 6-3, Sr., 13.3; Tucker Leist, Beaver Eastern, 5-11, Jr., 15.9; Drew Haggy, Western, 5-11, Jr., 19.1; Logan Doughty, Miller, 6-2, Jr., 18.9; Levi Weber, Trimble, 5-10, Sr., 10.5; Devin Allard, New Boston, 6-3, Sr., 16.0; Jon Knapp, Green, 6-4, Jr., 17.2; Kenny Fowler, Portsmouth Clay, 6-6, Sr., 15.0

Third Team

Drew Brown, Ironton St. Joseph, 6-1, Sr., 10.0; Evan Balestra, Ironton St. Joseph, 6-3, Sr., 9.6; Will Jones, Symmes Valley, 6-3, Jr., 8.0; Alec Johnson, Waterford, 6-1, Sr., 10.0; Gabe Frazee, South Gallia, 6-2, Sr., 14.8; Brycen Stanley, South Gallia, 5-10, Sr., 14.3; Colton Lloyd, Reedsville Eastern, 6-2, So., 13.4; Andre Chandler, Racine Southern, 5-8, So., 12.6; Logan McIntosh, Leesburg Fairfield, 6-4, Jr., 12.1; Weston Blair, Whiteoak, 6-3, Sr., 10.9; Drew Kennedy, Manchester, 6-3, Sr., 10.3; Parker Hayslip, Manchester, 5-10, So., 10.8; Kameron Janes, Western, 6-1, Jr., 17.5; Bryce Dorsey, Miller, 6-2, So., 17.4; Cole Wright, Trimble, 6-1, Sr., 10.1; Michael Clark, Trimble, 5-10, Sr., 10.3; Keagan Barker, Sciotoville East, 6-3, Jr., 12.5; Kaiden Huston, Sciotoville East, 6-0, Jr., 12.5; Jayse Tabor, New Boston, 6-1, Sr., 11.0; Landon Barbaritis, Portsmouth Notre Dame, 5-11, Jr., 10.6; Connie Thomas, Portsmouth Notre Dame, 5-8, So., 10.5

Special Mention

Eli Whaley, Ironton St. Joseph; Max Roberts, Waterford; Brayden Otto, Racine Southern; Zander Roades, Whiteoak; Teagan Werner, Beaver Eastern; Cameron Joy, Federal Hocking; Dylan Shupert, South Webster