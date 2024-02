Panthers, Blue Lions compete at District Duals in Carrollton

Miami Trace High School wrestlers are pictured during the playing of the National Anthem Saturday, Feb. 3, 2024 at Carrollton High School. Photos by Ray Wise The Washington Blue Lion wrestling team at the Division II District Duals at Carrollton High School Saturday, Feb. 3, 2024. Miami Trace senior Conor Harrison in the process of turning junior Dalton Naylor of Carrollton in a 190-pound match in the District Duals at Carrollton High School Saturday, Feb. 3, 2024. Washington High School sophomore Malachi McCullough in competition at the Division II District Duals at Carrollton High School Saturday, Feb. 3, 2024. McCullough went 2-0 at the tournament. Miami Trace junior Lyric Dickerson wrestles senior Kail Snair of Carrollton at the District Duals tournament Saturday, Feb. 3, 2024. Dickerson won this match by a 19-4 technical fall and won his other match by pin. Washington junior Jake Bashor in action at the District Duals at Carrollton High School Saturday, Feb. 3, 2024. Bashor went 2-0 in the tournament. Miami Trace senior Asher LeBeau with coach Jacob Garringer during a timeout in a match at the District Dual tournament Saturday, Feb. 3, 2024 at Carrollton High School. Washington freshman Bradley Forsythe (right) competes in the District Duals at Carrollton High School Saturday, Feb. 3, 2024. Miami Trace sophomore Tyler Stevens (165) wrestles Carrollton junior Gavin Slutz at the Division II District Duals at Carrollton High School Saturday, Feb. 3, 2024.

CARROLLTON — The Miami Trace Panthers and Washington Blue Lions wrestling teams competed in the Ohio High School Wrestling Coaches Association District Duals tournament (Division II) Saturday, Feb. 3.

The Blue Lions lost to Warren, 54-18 and Beaver Local, 43-30.

Miami Trace won its first match, 34-31 over Beaver Local, then fell to Carrollton, 45-32.

The teams will compete in the Frontier Athletic Conference tournament Saturday, beginning at 9 a.m. at Miami Trace High School.

For Washington, won two matches and sophomore Malachi McCullough (150) won two matches.

Washington junior Jake Bashor (285), junior Mack Parsley (165), junior Talon Freese (120), junior Pascal Wiesel (190) and freshman Casen Snyder (126), each won one match (Bashor, Freese and freshman Nathan Snyder (106) each received one forfeit).

For Miami Trace, junior Lyric Dickerson (126), and seniors Asher LeBeau (150, 157) and Conor Harrison (190) each won two matches.

Junior Spencer Smith (120), sophomore Will Enochs (132), junior Brice Perkins (138), junior Landon St. Clair (150), junior Garrett Carson (165), sophomore Tyler Stevens (175) and freshman Luke Bennett (285), each won one match.

Quarterfinal

Warren 54 – Washington 18

106 Brodie Bolen 9 (Warren) dec. Nathan Snyder 9 (Washington) Dec 7-3 3

113 Drake Jenkins 10 (Warren) pin Bradley Forsythe 9 (Washington) 5:58 6

120 Talon Freese 11 (Washington) forfeit (Warren) Forfeit 6

126 Reme Fairbanks 9 (Warren) dec. Casen Snyder 9 (Washington) Dec 7-2 3

132 Tave Earley 11 (Warren) forfeit (Washington) Forfeit 6

138 Jacob Berg 12 (Warren) pin Jared Riveria 9 (Washington) 4:51 6

144 Paul Harshberger 10 (Warren) forfeit (Washington) Forfeit 6

150 Malachi McCullough 10 (Washington) dec. Levi Strahler 9 (Warren) Dec 8-1 3

157 Pryce Tate 10 (Warren) forfeit (Washington) Forfeit 6

165 Mack Parsley 11 (Washington) pin Walter Curry 9 (Warren) 3:42 6

175 Aden Strahler 11 (Warren) forfeit (Washington) Forfeit 6

190 Devon Legleitner 10 (Warren) pin Brendan Peters 11 (Washington) 3:51 6

215 Colten Gilland 12 (Warren) pin Phoenix Williams 10 (Washington) 1:39 6

285 Jake Bashor 11 (Washington) dec. Kartyr Armstrong 12 (Warren) Dec 7-5 3

___

Semifinal 1

Miami Trace 34 – Beaver Local 31

106 Double Forfeit DblForfeit 0

113 Brody Kirkbride 9 (Beaver Local) forfeit (Miami Trace) Forfeit 6

120 Spencer Smith 11 (Miami Trace) dec. Justice Fisher 11 (Beaver Local) Dec 9-3 3

126 Lyric Dickerson 11 (Miami Trace) pin Leo Wilkes 9 (Beaver Local) 0:25 6

132 Will Enochs 10 (Miami Trace) dec. Collin Ring 10 (Beaver Local) Dec 12-5 3

138 Brice Perkins 11 (Miami Trace) pin Tyler Rogan 10 (Beaver Local) 5:11 6

144 Cole Langley 9 (Beaver Local) forfeit (Miami Trace) Forfeit 6

150 Asher LeBeau 12 (Miami Trace) dec. Evan Ours 9 (Beaver Local) md9-0 4

157 Ryan Chafins 12 (Beaver Local) pin Garrett Carson 11 (Miami Trace) 1:49 6

165 Justin Cox 12 (Beaver Local) dec. Tyler Stevens 10 (Miami Trace) Dec 7-2 3

175 Gabe Morgan 12 (Beaver Local) pin Bryan McIntier 9 (Miami Trace) 0:33 6

190 Conor Harrison 12 (Miami Trace) forfeit (Beaver Local) Forfeit 6

215 Isaac Prescott 11 (Beaver Local) dec. Joshua McGraw 10 (Miami Trace) md10-2 4

285 Luke Bennett 9 (Miami Trace) forfeit (Beaver Local) Forfeit 6

___

Semifinal 2

Carrollton 45 – Miami Trace 32

106 Landon Jenkins 12 (Carrollton) forfeit (Miami Trace) Forfeit 6

113 Cael Lowdermilk 9 (Carrollton) forfeit (Miami Trace) Forfeit 6

120 Lyric Dickerson 11 (Miami Trace) dec. Kail Snair 12 (Carrollton) tf19-4 5

126 John Childs 10 (Carrollton) pin Spencer Smith 11 (Miami Trace) 2:35 6

132 Levi Pidgeon 12 (Carrollton) pin Will Enochs 10 (Miami Trace) 1:00 6

138 Josh Carman 12 (Carrollton) pin Jacob Rheinscheld 9 (Miami Trace) 1:39 6

144 Jayden Sutton 9 (Carrollton) dec. Brice Perkins 11 (Miami Trace) Dec 7-6 3

150 Landon St. Clair 11 (Miami Trace) pin Darrion DePalmo 10 (Carrollton) 2:41 6

157 Asher LeBeau 12 (Miami Trace) dec. Dalton Sweeney 11 (Carrollton) md13-1 4

165 Garrett Carson 11 (Miami Trace) dec. Jamasen Powell 10 (Carrollton) tf15-0 5

175 Tyler Stevens 10 (Miami Trace) pin Gavin Slutz 11 (Carrollton) 5:30 6

190 Conor Harrison 12 (Miami Trace) pin Dalton Naylor 11 (Carrollton) 3:05 6

215 Josh Rhiel 11 (Carrollton) pin John Queen 10 (Miami Trace) 1:04 6

285 Aidan Shaw 12 (Carrollton) pin Joshua McGraw 10 (Miami Trace) 3:48 6

___

Consolation

Beaver Local 43 – Washington 30

106 Nathan Snyder 9 (Washington) forfeit (Beaver Local) Forfeit 6

113 Justice Fisher 11 (Beaver Local) pin Bradley Forsythe 9 (Washington) 2:54 6

120 Talon Freese 11 (Washington) pin Brody Kirkbride 9 (Beaver Local) 0:22 6

126 Casen Snyder 9 (Washington) dec. Leo Wilkes 9 (Beaver Local) Dec 4-2 3

132 Collin Ring 10 (Beaver Local) forfeit (Washington) Forfeit 6

138 Tyler Rogan 10 (Beaver Local) dec. Jared Riveria 9 (Washington) md15-4 4

144 Cole Langley 9 (Beaver Local) forfeit (Washington) Forfeit 6

150 Malachi McCullough 10 (Washington) dec. Evan Ours 9 (Beaver Local) Dec 4-1 3

157 Ryan Chafins 12 (Beaver Local) forfeit (Washington) Forfeit 6

165 Justin Cox 12 (Beaver Local) dec. Mack Parsley 11 (Washington) Dec 10-3 3

175 Gabe Morgan 12 (Beaver Local) pin Brendan Peters 11 (Washington) 3:46 6

190 Pascal Wiesel 11 (Washington) pin Maddix Wilson 9 (Beaver Local) 1:28 6

215 Isaac Prescott 11 (Beaver Local) pin Phoenix Williams 10 (Washington) 2:26 6

285 Jake Bashor 11 (Washington) forfeit (Beaver Local) Forfeit 6