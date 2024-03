MTMS releases honors lists for 3rd nine weeks

Miami Trace Middle School has announced its honor roll, honorable mention and perfect attendance students for the third nine weeks:

6th Grade Honor Roll: Jordyn Allen, Harley Arnold, Matthew Arnold, Addison Baughn, Korinthia Bennett, Maxwell Blackford, Jaxon Blair, Lydiah Card, Andrew Combs, Carson Cooper, Hayden Cummings, Griffin Davidson, Isaac Dill, Josey Fallon, Colton Fannin, Delaney Farley, Aubrey Ferguson, JoAnna Fessler, Dylan Foster, Ellianna Galban, Ethan Garrison, Tyler Greenwood, Maxten Gullufsen, Aaron Hauer, Brynlynn Hayes, Livya Hide, Sophie Hollis, Jackson Howe, Reid Johnson, Doussou Kaba, Mason Langley, Cooper Maxie, Aiden McKirgan, Henry Meyer, Jace Noble, Destiny Norvell, Reyna Patel, Molly Payton, Caden Penwell, Sophia Penwell, Trinity Penwell, Kamri Reno, Hollyn Rhonemus, Jensen Riley, Hudson Roberts, Kiersten Rose, Madilyn Ross, Jayden Sciacca, Brantley Shepard, Addilyn Stanforth, Natalie Stoughton, Jameson Strider, Andrew Waddlle, Lukas Stilliard, Leevi Wilson, Kenzie Wilt, Ryleigh Winters.

6th Grade Honorable Mention: Drake Abraham, Cooper Armstrong, Brently Barker, Austyn Bloebaum, Allie Boysel, Reichell Bracho Sangroni, Trenton Brown, Grayson Bruce, Brayden Carner, Reece Carner, Olivia Chain, Alex Cogan, Andrew Dawes, Lanie Dawes, Krystal Duffey, Oshea Forsha, Ethan Gavin, Logan Gavin, Gabriel Gilpen, Drayden Gleason, Kirra Grant, Kate Gullett, Brooklyn Hagler, Jordan Harris, Catelynn Hayes, Grace Homola, Izias Housh, Hailey Hull, Nathan Janes, Hunter Jarvis, Kyndall Jones, Catalina Jones, Caleigh Keller, Aubri Kennedy, Gunner Kohli, Landen Leisure, Jason Lovell, Kendall Manzo, Emma Marrero, Martin Mattern Mondragon, Eli McKenzie, Jeramiah Michael, Elijah Munden, Avery Napier, Bristol Pavey, Kenzleigh Ramey, Gavin Ratliff, Harli Reed, Ava Resor, Santiago Rodriguez Resendiz, Kaiden Rummer, Aalayah Scott, Madison Seymour, Kimberlyn Slone, Gracie Swaney, Carter Swigert, Ian Taylor, Kendal Tyree, Gabriella Webb, Bella Wilson, Clinton Wilt.

7th Grade Honor Roll: Waylon J Arnold, Ava Babineau, Eli Barnard, Jaxxon Barnett, Ella Bickley, Benneit Boggs, Harley Boyself, Audrey Campbell, Caden Clifton, Lane Coe, Laney Cornell, Addy Flint, Julian Gilliard, Megan Green, Ryan Hatert, Elliott Hatton, Dominick Hutchins, Addyson Jaggers, Payton Justice, Mason Kelley, Pete Kidknocker, Joseph King, Tanner King-Chaney, Zeller Kirkpatrick, Nolan LeBeau, Zachary Lewis, Nevaeh Limon, Ronald Mader, Addison McClaskey, Jillian McClaskey, Ethan McIntier, Ashlynn Milam, Evynne Milstead, Celia Morrison, Kiree Parker, Cady Patterson, Hallie Penwell, Kam Penwell, Jarett Phipps, Lucas Pitzer, Maya Rickman, Delaney Roberts, Luke Robinette, Rhilee Ross, Wyatt Sever, Jordyn Stevens, Griffin Strider, Jaiden Thompson, Tyler White, Sarah Whitney, Kaliana Willman, Molly Wilt, Aliya Wolffe.

7th Grade Honorable Mention: Hartley Allen, Brayden Burbridge, Lee Conger, Aubrey Connell, Charlotte Copas, Owen Copas, Casey Cottrill, Wesley Creamer, Jacob DePew, Jackson Enochs, Maddie Fink, Alei’ah Gonzalez, Aminata Gory, Kenna Groves, Bryanna Haughey, Brooklin Hunter, Lilly Jones, Anthony Keller, Wyatt Kovalchik, Madelyn McClaskey, Halleigh McGraw, Olivia McLaughlin, Keegan McManus, Dave Muncy, Zoey Oborne, Kayla Ott, Rylen Schultz, Drew Sharp, Dallas Simmons, Rylan Taylor, Rylee Thornton.

8th Grade Honor Roll: Keionnie Ackley, Layla Amnay, Charlie Anderson, Matthew Barnard, Kaden Batson, Gage Bowers, Autumn Burgess, Kaytlyn Burns, Ella Butts, Gabriel Carson, Hunter Chase, Colin Clarke, Brylee Cowman, Kiera Cowman, Abigail Curnette, Myah Dato, Carter Davidson, Corbin Dotson, Harper Dotson, Megan Elliot, Caleb Esker, Sydney Forsha, Thomas Garrison, Lawsihn Grooms, Emma Hoppes, Ariah Huffer, Cailin Johnson, Max Johnson, Madison Justice, Mamadi Kaba, Alli Knect, Keira Leach, Reed Miller, Ralph Moser, Ashley Pena Hernandez, Carley Pratt, Josie Puckett, Adailya Ridings, Alan Sanchez, Lily Siler, Jayden Skeens, Gaberiel Spurgeon, Josilin Steele, Elisabeth Waddle, Lindsey Warnock, Molly Whiteside, Khloe Wilson, Taegan Wood, Baylee Woodrow, Zane Yeazel.

8th Grade Honorable Mention: Noreva Ackley, Jacob Allen, Natalie Arnold, Meyer Bloom, Austin Bradshaw, Hunter Brandenburg, Sebastian Breakfield, Madison Bunch, Valentina Cardenas, Kaleb Carter, Sean Cooper, Aubrey-Ana Creed, Eli Dill, Lucas Eldredge, Sophia Friel, Gage Funk, Carley Furniss, Aiden Gavin, Madison Gleadell, Sienna Hartley, Matticks Hernandez, Emma Jenkins, Karlee Johnson, Kami Kulin, Jenna Manns, Chandler Mayabb, Kennadi Miller, Jess Munson, Emily Parsley, Sydney Peters, Miguel Quetchum, Briana Robinette, Graycie Sciacca, Landon Sears, Brayden Sebens, Shane Skeeters, Lilliah Stickel, Wylee Stuckey, Preston Thomas, Abby Tilley, Faith Ann Tolliver, Kailyn Watson, Alekae Wilson, Liliana Wirick, Lea Wood, Austin Woods.

6th Grade Perfect Attendance: Matthew Arnold, Zachary Burgess, Lydiah Card, Andrew Combs, Hayden Cummings, Maxten Gullufsen, Brynlynn Hayes, Catelynn Hayes, Nathan Janes Jr, Doussou Kaba, Martin Mattern Mondragon, Emma Monroe, Reyna Patel, Hollyn Rhonemus, Emiliano Rodriguez-Gutierrez, Kiersten Rose, Ariana Sanchez Cline, Jayden Sciacca, Brantley Shepard, Addilyn Stanforth, Benten Terhune, Zakiah Weaver.

7th Grade Perfect Attendance: Ava Babineau, Audrey Campbell, Casey Cottrill, Ally Davis, Dominick Hutchins, Ian Kuhn, Nolan LeBeau, Celia Morrison, Kiree Parker, Drew Sharp, Ryan Wilson.

8th Grade Perfect Attendance: Charlie Anderson, Kaytlyn Burns, Kayden Butler, Colin Clarke, Abigail Curnette, Megan Elliot, Kendelle Hanning, Sienna Hartley, Harley Howe, Mamadi Kaba, Korben Merritt, Nikyiah Mickle, Miguel Quetchum, Alan Sanchez, Lily Siler, Jayden Skeenz, Lindsey Warnock, Khloe Wilson, Taegan Wood, Baylee Woodrow, Austin Woods.