Washington Municipal Court civil credit news

From the Washington Court House Municipal Court:

Portfolio Recovery Associates LLC, Norfolk, VA v. Sharon A. Carson, 2 Market St., Bloomingburg, OH, claims amount $3,470.61, for complaint.

City of Washington Income Tax, 117 N. North St., Washington C.H., OH v. James H. and Kari Gorman, 240 Henkle St., Washington C.H., OH, claims amount $1,025.73, for small claim.

City of Washington Income Tax, 117 N. North St., Washington C.H., OH v. Lawrence L. and Belinda Greeno, 744 Eastern Ave., Washington C.H., OH, claims amount $610.64, for small claim.

Credit Acceptance Corp, Southfield, MI v. Leanne Clay, 840 Lakeview Ave., Washington C.H., OH, claims amount $7,003.98, for complaint.

Midland Funding LLC., San Diego, CA v. Stephen Blanton, New Holland, OH, claims amount $1,752.28, for complaint.

Credit Acceptance Corp, Southfield, MI v. Karen Stewart, 413 E. Paint St., Apt. C, Washington C.H., OH, claims amount $4,188.82, for complaint.

City of Washington Income Tax, 117 N. North St., Washington C.H., OH v. Lawrence Greeno, 744 Eastern Ave., Washington C.H., OH, claims amount $603.10, for small claim.

Fayette County Memorial Hospital, 1450 Columbus Ave., #86-7-8, Washington C.H., OH v. William Ocasio, 937 Riverbirch Road, Washington C.H., OH, claims amount $981.25, for complaint.

LVNV Funding LLC, Grand Rapids, MI v. Ty Bock, 120 Laurel Road, Washington C.H., OH, claims amount $613.36, for complaint.

City of Washington Income Tax, 117 N. North St., Washington C.H., OH v. Kari Gorman, 240 Henkle St., Washington C.H., OH, claims amount $2,461.02, for small claim.

Madison Health, London, OH v. Brooklin Knapp, 9157 W. Lancaster Road, Jeffersonville, OH, claims amount $2,226.30, for complaint.

Credit Acceptance Corp, Southfield, MI v. Tina L. Scharenberg, Greenfield, OH, claims amount $9,238.23, for complaint.

Midland Credit Management Inc., San Diego, CA v. Rick Ackerman, 6674 Stafford Road SW, Washington C.H., OH, claims amount $965.03, for complaint.

Discover Bank, New Albany, OH v. Brad Lohr, 3030 Prairie Road NE, Washington C.H., OH, claims amount $5,054.33, for complaint.

Capital One, Richmond, VA v. Nina R. Grafstrom, 6683 Granville Road NE, Bloomingburg, OH, claims amount $3,830.60, for complaint.

Galaxy International Purc., Cincinnati, OH v. Greg Ferrell, 1333 Grace St., Washington C.H., OH, claims amount $1,891.58, for complaint.

Synchrony Bank, Draper, UT v. Shellie Concord, 820 Glenn Ave., Washington C.H., OH, claims amount $2,328.61, for complaint.

First National Bank of Omaha, Columbus, OH v. Ken Johns, 94 Jamison Road NW Lot 115, Washington C.H., OH, claims amount $3,937.94, for complaint.

Jefferson Capital Systems LLC, Golden, CO v. Chelsea Mason, 142 McDowell St., Bloomingburg, OH, claims amount $2,059.85, for complaint.