High School Scores

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Staff Reports
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Monday, May 15 Scores

The Associated Press

Girls Softball

OHSAA Softball Championships

Division I

Region 1

Austintown Fitch 11, Madison 0, 6 innings

Berea-Midpark 2, Medina Highland 1

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 5, Painesville Riverside 3

Grafton Midview 11, Brunswick 9

Massillon Jackson 2, Stow-Munroe Falls 1

Massillon Perry 7, Green 1

Mentor 4, Eastlake North 2

North Canton Hoover 5, Akr. Hoban 3, 10 innings

Region 2

Amherst Steele 11, Lakewood 4

Avon 9, Parma Normandy 1

Brecksville-Broadview Hts. 10, North Olmsted 0, 6 innings

North Ridgeville 13, Wooster 3

Region 3

Delaware Olentangy Berlin 4, Ashville Teays Valley 2

Hilliard Bradley 6, Lewis Center Olentangy 4

Lancaster 6, Westerville Central 2

Marysville 8, Powell Olentangy Liberty 0

Mount Vernon 6, Lewis Center Olentangy Orange 2

Newark 4, Gahanna Lincoln 2

Pataskala Watkins Memorial 5, New Albany 0

Westerville North 5, Upper Arlington 4

Region 4

Centerville 3, Clayton Northmont 0

Cin. Oak Hills 5, Cin. West Clermont 2

Fairfield 5, Harrison 0

Hamilton 5, King Mills Kings 4

Lebanon 3, Beavercreek 1

Mason 11, Cin. Mount Notre Dame 3

Miamisburg 5, Troy 2

Milford 7, West Chester Lakota West 0

Division II

Region 6

Ontario 11, Vermillion 2

Region 7

Athens 4, Circleville Logan Elm 3

Dover 15, Zanesville W. Muskingum 2, 5 innings

Gnadenhutten Indian Valley 4, McConnelsville Morgan 0

New Concord John Glenn 10, Martins Ferry 0, 5 innings

Steubenville 6, New Philadelphia 1

Thornville Sheridan 7, Circleville 6, 9 innings

Division III

Region 10

Howard E. Knox 1, Baltimore Liberty Union 0

Johnstown 10, Amanda-Clearcreek 0, 6 innings

Region 11

Byesville Meadowbrook 8, Uhrichsville Claymont 4

Richmond Edison 5, Barnesville 0

Wellston 3, Coal Grove Dawson-Bryant 2

Wheelersburg 10, Bidwell River Valley 1, 6 innings

Region 12

Arcanum 8, Brookville 2

Batavia Clermont NE 16, Georgetown 13

Carlisle 10, Norwood 0

Casstown Miami East 4, Spring. Shawnee 3

Lewistown Indian Lake 10, New Madison Tri-Village 0, 6 innings

Richwood N. Union 9, Centerburg 7

Waynesville 8, Bethel-Tate 5

West Jefferson 3, Marion Elgin 0

Division IV

Region 13

Berlin Center Western Reserve 17, Mineral Ridge 7, 5 innings

Dalton 7, Independence 6

Gibsonburg 5, Kansas Lakota 0

Lakeside Danbury 5, Fremont St. Joseph 4

McDonald 10, E. Can. 0, 5 innings

Mogadore 11, Can. Cent. Cath. 0

Southington Chalker 10, Salineville Southern 0, 6 innings

Viena Mathews 3, New Middletown Spring. 0

Region 14

Bascom Hopewell-Loudon 7, Sycamore Mohawk 0

Carey 13, Tiffin Calvert 3, 5 innings

Convoy Crestview 10, Miller City 6

Defiance Ayersville 6, W. Unity Hilltop 3

Edgerton 10, Montpelier 0, 5 innings

Van Wert Lincolnview 12, Continental 2, 5 innings

Region 16

Minster 8, New Bremen 1

Rockford Parkway 4, St. Henry 2

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Monday, May 15 Scores

The Associated Press

OHSAA Baseball Championships

Division I

Region 2

Ashville Teays Valley 4, Cols. St. Charles 1

Canal Winchester 19, Cols. Independence 0, 5 innings

Chillicothe 6, Groveport-Madison 1

Cols. DeSales 19, Cols. Briggs 0, 5 innings

Cols. Whetstone 11, Cols. Mifflin 0, 5 innings

Dublin Jerome 13, Cols. South 2, 5 innings

Gahanna Lincoln 20, Cols. Northland 0, 5 innings

Hilliard Davidson 12, Galloway Westland 2, 5 innings

Lewis Center Olentangy Orange 19, Cols. West 0, 5 innings

Logan 8, Cols. Franklin Hts. 4

Marysville 12, Dublin Coffman 2, 6 innings

Pataskala Licking Hts. 5, Grove City Central Crossing 3

Pataskala Watkins Memorial 31, Cols. Walnut Ridge 0

Reynoldsburg 1, Westerville S. 0

Sunbury Big Walnut 2, Marion Harding 1

Thomas Worthington 13, Worthington Kilbourne 7

Westerville Central 8, Delaware Hayes 1

Westerville North 6, Hilliard Bradley 3

Region 3

Norwalk 7, Tol. Bowsher 4

Division II

Region 5

Ashtabula Edgewood 9, Warren Howland 2

Canal Fulton Northwest 26, Cle. Glenville 0, 5 innings

Chardon NDCL 20, Youngs. Chaney 2, 5 innings

Copley 5, Cle. VASJ 0

Madison 6, Jefferson Area 5

Medina Buckeye 15, Cle. Cent. Cath. 0, 5 innings

Niles McKinley 11, Chesterland W. Geauga 3

Norton 11, Akr. Springfield 1, 6 innings

Parma Hts. Holy Name 12, SVSM 8

Parma Padua 6, Can. South 1

Ravenna 11, Youngs. East 4

Richfield Revere 6, Pepper Pike Orange 4

Salem 5, Streetsboro 4

Struthers 7, Girard 6

Youngs. Ursuline 11, Painesville Harvey 1, 5 innings

Region 6

Rocky River 6, Oberlin Firelands 3

Sheffield Brookside 10, Cle. Lincoln W. 0, 5 innings

Tallmadge 20, Bedford 1, 5 innings

Region 7

Chillicothe Unioto 10, Bidwell River Valley 0, 6 innings

Circleville 9, Athens 1

East Liverpool 10, Minerva 0, 5 innings

Jackson 8, Gallipolis Gallia 2

Lancaster Fairfield Union 6, New Lexington 2

McConnelsville Morgan 12, Zanesville 2, 5 innings

Miami Trace 4, Greenfield McClain 3

Philo 5, Byesville Meadowbrook 1

Rayland Buckeye 5, Uhrichsville Claymont 4

Steubenville 11, Lisbon Beaver 0, 5 innings

Thornvillle Sheridan 10, Hillsboro 2

Vincent Warren 4, Waverly 0

Washington C.H. 11, Circleville Logan Elm 0, 5 innings

Division III

Region 9

Ashland Mapleton 5, Massillon Tuslaw 3

Beachwood 6, Lorain Clearview 3

Brooklyn 16, Cle. Bard 0, 5 innings

Burton Berkshire 8, Orwell Grand Valley 1

Columbiana 10, Conneaut 0, 6 innings

Doylestown Chippewa 5, Rootstown 3

E. Palestine 5, Brookfield 2

Hanoverton United 6, Andover Pymatuning Valley 2

LaGrange Keystone 10, Fairview 0

Navarre Fairless 2, Cuyahoga Hts. 1

Newton Falls 10, Mineral Ridge 8

Perry 3, Ravenna SE 0

Warren Champion 12, Atwater Waterloo 2, 5 innings

Wellington 9, Smithville 1

West Salem Northwestern 5, Mogadore 0

Youngs. Mooney 13, Campbell Memorial 1, 5 innings

Region 11

Barnesville 6, Zoarville Tuscarawas Valley 3

Bellaire 8, Coshocton 1

Cadiz Harrison Cent. 1, W. Lafayette Ridgewood 0

Martins Ferry 7, Magnolia Sandy Valley 5

Richmond Edison 5, Zanesville W. Muskingum 4

Sugarcreek Garaway 7, Belmont Union Local 3

Region 12

Camden Preble Shawnee 3, Day. Christian 1

Cin. Christian 21, Cin. North College Hill 2, 5 innings

Cin. Country Day 9, Cin. Finneytown 0

Cin. Deer Park 6, Clermont NE 6, suspendedp. (tie)

Germantown Valley View 8, Houston 7, 7 innings

Middletown Madison 12, Cin. Seven Hills 3

New Lebanon Dixie 4, New Paris National Trail 2

Norwood 12, Cin. Gamble Montessori 1, 5 innings

Spring. NE 2, Milton-Union 1

Spring. NW 6, Kettering Alter 2

W. Liberty-Salem 2, Anna 0

Waynesville 12, Cin. Clark Montessori 0, 6 innings

Williamsburg 10, Lees Creek E. Clinton 0, 5 innings

Division IV

Region 13

Cornerstone Christian 4, Andrews Osborne 2

Kinsman Badger 2, Berlin Center Western Reserve 0

Region 15

Bowerston Conotton Valley 10, Shadyside 0, 5 innings

Malvern 16, Beallsville 10

New Matamoras Frontier 2, Hannibal River 0

Newcomerstown 8, Sarasville Shenandoah 4

Strasburg-Franklin 2, Caldwell 1

Toronto 17, Bridgeport 2, 5 innings

Woodsfield Monroe Central 2, Steubenville Cath. Cent. 0

Zanesville Rosecrans 13, Tuscarawas Cent. Cath. 3, 5 innings

Region 16

Ansonia 12, Sidney Fairlawn 0, 5 innings

Bradford 5, N. Lewisburg Triad 0

Covington 4, Jackson Center 2

DeGraff Riverside 5, Botkins 1

Galion Northmor 14, Morral Ridgedale 0, 5 innings

Granville Christian 12, Newark Cath. 0, 5 innings

Groveport Madison Christian 4, Millersport 2

Lancaster Fisher Cath. 4, Delaware Christian 3

Liberty Christian Academy 2, Tree of Life 1

Lockland 14, Cin. Riverview East 4, 5 innings

Mechanicsburg 10, Northside Christian 0, 5 innings

Pitsburg Franklin Monroe 4, Yellow Springs 3

Shekinah Christian 2, Marion Elgin 0

Sidney Lehman 14, Union City Mississinawa Valley 0, 5 innings

Sugar Grove Berne Union 9, Cols. Wellington 6

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