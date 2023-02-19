High School Basketball Scores

By
Staff Reports
-

Saturday, Feb. 18 Scores

The Associated Press

GIRLS PREP BASKETBALL

OHSAA Playoffs

Division I

Region 2

Findlay 55, Lima Sr. 28

Fremont Ross 57, Oregon Clay 25

Holland Springfield 58, Sandusky 19

Perrysburg 29, Notre Dame Academy 28

Sylvania Northview 39, Tol. Whitmer 36

Sylvania Southview 38, Tol. St. Ursula 26

Tol. Start 64, Wapakoneta 35

Whitehouse Anthony Wayne 77, Tol. Waite 7

Region 3

Ashville Teays Valley 53, Chillicothe 43

Bishop Watterson 43, Cols. DeSales 24

Canal Winchester 55, Cols. Northland 18

Cols. Upper Arlington 40, Dublin Jerome 32

Dresden Tri-Valley 73, Cols. Walnut Ridge 16

Dublin Coffman 59, Lancaster 28

Gahanna Lincoln 58, Marion Harding 41

Grove City 51, Sunbury Big Walnut 44

Lewis Center Olentangy 57, New Albany 46

Newark 47, Hilliard Darby 33

Pataskala Watkins Memorial 52, Delaware Olentangy Berlin 33

Pickerington Cent. 83, Cols. Franklin Hts. 14

Powell Olentangy Liberty 58, Cols. Centennial 13

Reynoldsburg 77, West 4

Westerville S. 60, Thomas Worthington 14

Region 4

Kettering Fairmont 52, Bellbrook 40

Springboro 41, Beavercreek 28

Division II

Region 5

Alliance Marlington 61, Girard 13

Beloit W. Branch 50, Ashtabula Edgewood 44

Canal Fulton Northwest 66, Orange 22

Canfield 71, Niles McKinley 16

Chesterland W. Geauga 51, Youngs. East 34

Copley 69, Parma Hts. Holy Name 30

Cuyahoga Falls CVCA 52, Cle. St. Martin De Porres 10

Elyria Cath. 62, Sheffield Brookside 19

Gates Mills Gilmour 63, Akr. Springfield 32

Mogadore Field 47, Parma Padua 37

Peninsula Woodridge 61, Akr. Coventry 16

Perry 49, Aurora 45

Salem 62, Burton Berkshire 27

Streetsboro 41, Chagrin Falls 29

Tallmadge 44, Gates Mills Hawken 32

Warren Howland 63, Alliance 28

Region 6

Bellevue 63, Ontario 37

Bryan 41, Elida 37

Cle. Hts. Lutheran E. 43, Cle. Hts. Beaumont 42

Findlay Liberty-Benton 64, Defiance 20

Lima Bath 34, Lima Shawnee 23

Norton 54, Campus Intl 12

Norwalk 55, Mansfield Sr. 50

Oak Harbor 28, Maumee 22

Oberlin Firelands 47, Fairview 27

STVM 86, Cle. E. Tech 8

Sandusky Perkins 51, Clyde 41

Shelby 57, Port Clinton 46

St. Marys Memorial 56, Fostoria 38

Tol. Cent. Cath. 63, Napoleon 22

Tol. Rogers 71, Tontogany Otsego 22

Wauseon 59, Millbury Lake 48

Region 7

Bishop Hartley 68, Cols. Cristo Rey 14

Caledonia River Valley 62, South 12

Carrollton 43, New Philadelphia 33

Granville 51, Whitehall-Yearling 6

Heath 41, Delaware Buckeye Valley 38

New Concord John Glenn 74, Zanesville 40

Region 8

Bloom-Carroll 47, London 34

Cols. Bexley 66, Cols. Beechcroft 11

Cols. Hamilton Twp. 51, Cols. Eastmoor 36

Richwood N. Union 49, Plain City Jonathan Alder 26

Division III

Region 9

Apple Creek Waynedale 61, Ashland Mapleton 27

Columbia Station Columbia 39, Creston Norwayne 38

Cortland Lakeview 37, Youngs. Mooney 28

Doylestown Chippewa 78, Garfield Hts. Trinity 40

Garrettsville Garfield 52, Warren Champion 19

Hanoverton United 74, Ravenna SE 41

LaGrange Keystone 54, Brooklyn 49

Loudonville 45, Can. South 39

Massillon Tuslaw 34, Cuyahoga Hts. 33

Mentor Lake Cath. 56, Rootstown 49

Shaker Hts. Laurel 88, Columbiana 19

Smithville 38, Navarre Fairless 26

Warrensville Hts. 53, Orrville 25

Youngs. Liberty 64, Poland Seminary 43

Region 10

Bellville Clear Fork 44, Huron 22

Bucyrus Wynford 40, N. Robinson Col. Crawford 35

Castalia Margaretta 62, Ashland Crestview 23

Delphos Jefferson 31, Coldwater 30

Delta 40, Swanton 31

Harrod Allen E. 43, Haviland Wayne Trace 36

Metamora Evergreen 69, Bloomdale Elmwood 39

Ottawa-Glandorf 54, Spencerville 22

Pemberville Eastwood 58, Liberty Center 48

Sherwood Fairview 65, Defiance Tinora 44

Upper Sandusky 47, Willard 29

Van Buren 58, Archbold 48

Worthington Christian 61, Gahanna Cols. Academy 17

Region 11

Belmont Union Local 63, Barnesville 30

Beverly Ft. Frye 38, Uhrichsville Claymont 32

Chesapeake 59, S. Webster 43

Frankfort Adena 57, Bidwell River Valley 31

Ironton Rock Hill 55, Stewart Federal Hocking 23

Leesburg Fairfield 48, Chillicothe Huntington 33

Lynchburg-Clay 67, Piketon 35

Minford 46, Peebles 42

Nelsonville-York 37, Coal Grove Dawson-Bryant 31

Portsmouth 55, Pomeroy Meigs 53

Portsmouth W. 62, Williamsport Westfall 29

Seaman N. Adams 50, Ironton 30

Southeastern 53, Sardinia Eastern Brown 52

Wheelersburg 50, S. Point 37

Zanesville W. Muskingum 33, Byesville Meadowbrook 27, OT

Zoarville Tuscarawas Valley 51, Martins Ferry 44

Region 12

Anna 33, Tipp City Bethel 29

Lees Creek E. Clinton 54, Norwood 49

Division IV

Region 13

Atwater Waterloo 57, E. Can. 24

Berlin Center Western Reserve 59, Lisbon David Anderson 27

Cornerstone Christian 61, Heartland Christian 24

Dalton 71, Elyria Open Door 15

Greenwich S. Cent. 57, Lucas 45

Kinsman Badger 65, Sebring McKinley 10

Lakeside Danbury 59, Monroeville 29

Lowellville 45, Southington Chalker 25

Mansfield Christian 33, New London 30

Mineral Ridge 49, E. Palestine 25

Mogadore 63, Kidron Cent. Christian 22

New Middletown Spring. 58, Andrews Osborne Academy 26

Richmond Hts. 64, Louisville Aquinas 23

Vienna Mathews 35, Newton Falls 29

Warren JFK 49, Salineville Southern 33

Region 14

Bascom Hopewell-Loudon 48, Arcadia 33

Carey 61, Tiffin Calvert 23

Columbus Grove 55, Pandora-Gilboa 18

Convoy Crestview 55, Pioneer N. Central 28

Cory-Rawson 43, Ottoville 41, OT

Defiance Ayersville 44, Antwerp 24

Elmore Woodmore 56, Fremont St. Joseph 36

Gibsonburg 46, Tol. Maumee Valley 31

Kalida 46, Ft. Jennings 22

Kansas Lakota 51, Hamler Patrick Henry 36

Leipsic 47, Delphos St. John’s 37

McComb 40, Old Fort 22

Pettisville 57, W. Unity Hilltop 43

Stryker 46, Van Wert Lincolnview 34

Sycamore Mohawk 49, New Riegel 27

Tol. Christian 59, Holgate 14

Region 15

Berlin Hiland 49, Steubenville Cath. Cent. 15

Danville 60, Newark Cath. 55

Hannibal River 29, Sugarcreek Garaway 25

Lancaster Fisher Cath. 67, Delaware Christian 17

Mt. Gilead 61, Groveport Madison Christian 15

Strasburg-Franklin 49, Woodsfield Monroe Cent. 39

Sugar Grove Berne Union 47, Fairfield Christian 6

Tuscarawas Cent. Cath. 40, New Matamoras Frontier 27

Region 16

Covington 71, Miami Valley 6

Fayetteville-Perry 49, Miami Valley Christian Academy 23

Franklin Middletown Christian 53, Lockland 22

Lewisburg Tri-County N. 47, New Paris National Trail 35

Maria Stein Marion Local 44, New Knoxville 14

Minster 77, Waynesfield-Goshen 18

New Bremen 45, Ada 32

New Madison Tri-Village 72, W. Alexandria Twin Valley S. 11

S. Charleston SE 47, Cedarville 40

St. Henry 55, Lima Perry 24

___

Saturday, Feb. 18 Scores

The Associated Press

BOYS PREP BASKETBALL

Ada 77, Vanlue 55

Baltimore Liberty Union 59, New Hope Christian 50

Chardon 95, Beachwood 77

Garfield Hts. 56, Maple Hts. 23

Lima Cent. Cath. 67, Defiance 58

Mentor 85, Cle. Glenville 51

Newark Licking Valley 57, Cols. KIPP 51

Northwood 62, Gibsonburg 48

Painesville Riverside 80, Painesville Harvey 66

Rocky River Lutheran W. 60, Cuyahoga Hts. 52

STVM 62, Cuyahoga Falls CVCA 52

Sandusky 91, Fremont Ross 70

Van Wert 66, Convoy Crestview 47

Willoughby S. 69, Cle. VASJ 60

OHSAA Playoffs

Division I

Region 4

Cin. Princeton 61, Trenton Edgewood 24

Cin. Western Hills 68, Mt. Orab Western Brown 63

Clayton Northmont 58, Trotwood-Madison 54

Kettering Fairmont 70, W. Carrollton 41

Kings Mills Kings 72, Morrow Little Miami 66

Piqua 59, Springboro 54

Division II

Region 7

Circleville 56, Waverly 47

Circleville Logan Elm 41, Greenfield McClain 31

Hillsboro 54, Athens 37

Jackson 67, Bidwell River Valley 35

Region 8

Bellefontaine 46, Spring. Shawnee 37

Bishop Fenwick 67, Bethel-Tate 33

Cin. Hughes 56, Cin. Indian Hill 52

Cin. McNicholas 48, Cin. Mt. Healthy 43

Day. Carroll 73, Middletown Madison Senior 44

Day. Chaminade Julienne 87, Bellefontaine Benjamin Logan 24

Day. Meadowdale 72, St. Paris Graham 35

Day. Ponitz Tech. 95, Tipp City Bethel 40

Reading 43, N. Bend (Cleves) Taylor 40

Tipp City Tippecanoe 65, New Carlisle Tecumseh 45

Urbana 53, Spring. Kenton Ridge 37

Division IV

Region 16

Ansonia 77, Bradford 62

Cedarville 88, Day. Jefferson 23

Cin. Christian 62, Lockland 52

Cin. College Prep. 62, RULH 51

Cin. Riverview East 60, Cin. SCPA 37

Fayetteville-Perry 58, Miami Valley Christian Academy 44

Ft. Loramie 78, Covington 54

Jackson Center 48, Bellefontaine Calvary Christian 17

Legacy Christian 42, Yellow Springs 29

Spring. Cath. Cent. 53, Pitsburg Franklin-Monroe 36

___

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR