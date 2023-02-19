High School Basketball Scores

Saturday, Feb. 18 Scores
The Associated Press
GIRLS PREP BASKETBALL
OHSAA Playoffs
Division I
Region 2
Findlay 55, Lima Sr. 28
Fremont Ross 57, Oregon Clay 25
Holland Springfield 58, Sandusky 19
Perrysburg 29, Notre Dame Academy 28
Sylvania Northview 39, Tol. Whitmer 36
Sylvania Southview 38, Tol. St. Ursula 26
Tol. Start 64, Wapakoneta 35
Whitehouse Anthony Wayne 77, Tol. Waite 7
Region 3
Ashville Teays Valley 53, Chillicothe 43
Bishop Watterson 43, Cols. DeSales 24
Canal Winchester 55, Cols. Northland 18
Cols. Upper Arlington 40, Dublin Jerome 32
Dresden Tri-Valley 73, Cols. Walnut Ridge 16
Dublin Coffman 59, Lancaster 28
Gahanna Lincoln 58, Marion Harding 41
Grove City 51, Sunbury Big Walnut 44
Lewis Center Olentangy 57, New Albany 46
Newark 47, Hilliard Darby 33
Pataskala Watkins Memorial 52, Delaware Olentangy Berlin 33
Pickerington Cent. 83, Cols. Franklin Hts. 14
Powell Olentangy Liberty 58, Cols. Centennial 13
Reynoldsburg 77, West 4
Westerville S. 60, Thomas Worthington 14
Region 4
Kettering Fairmont 52, Bellbrook 40
Springboro 41, Beavercreek 28
Division II
Region 5
Alliance Marlington 61, Girard 13
Beloit W. Branch 50, Ashtabula Edgewood 44
Canal Fulton Northwest 66, Orange 22
Canfield 71, Niles McKinley 16
Chesterland W. Geauga 51, Youngs. East 34
Copley 69, Parma Hts. Holy Name 30
Cuyahoga Falls CVCA 52, Cle. St. Martin De Porres 10
Elyria Cath. 62, Sheffield Brookside 19
Gates Mills Gilmour 63, Akr. Springfield 32
Mogadore Field 47, Parma Padua 37
Peninsula Woodridge 61, Akr. Coventry 16
Perry 49, Aurora 45
Salem 62, Burton Berkshire 27
Streetsboro 41, Chagrin Falls 29
Tallmadge 44, Gates Mills Hawken 32
Warren Howland 63, Alliance 28
Region 6
Bellevue 63, Ontario 37
Bryan 41, Elida 37
Cle. Hts. Lutheran E. 43, Cle. Hts. Beaumont 42
Findlay Liberty-Benton 64, Defiance 20
Lima Bath 34, Lima Shawnee 23
Norton 54, Campus Intl 12
Norwalk 55, Mansfield Sr. 50
Oak Harbor 28, Maumee 22
Oberlin Firelands 47, Fairview 27
STVM 86, Cle. E. Tech 8
Sandusky Perkins 51, Clyde 41
Shelby 57, Port Clinton 46
St. Marys Memorial 56, Fostoria 38
Tol. Cent. Cath. 63, Napoleon 22
Tol. Rogers 71, Tontogany Otsego 22
Wauseon 59, Millbury Lake 48
Region 7
Bishop Hartley 68, Cols. Cristo Rey 14
Caledonia River Valley 62, South 12
Carrollton 43, New Philadelphia 33
Granville 51, Whitehall-Yearling 6
Heath 41, Delaware Buckeye Valley 38
New Concord John Glenn 74, Zanesville 40
Region 8
Bloom-Carroll 47, London 34
Cols. Bexley 66, Cols. Beechcroft 11
Cols. Hamilton Twp. 51, Cols. Eastmoor 36
Richwood N. Union 49, Plain City Jonathan Alder 26
Division III
Region 9
Apple Creek Waynedale 61, Ashland Mapleton 27
Columbia Station Columbia 39, Creston Norwayne 38
Cortland Lakeview 37, Youngs. Mooney 28
Doylestown Chippewa 78, Garfield Hts. Trinity 40
Garrettsville Garfield 52, Warren Champion 19
Hanoverton United 74, Ravenna SE 41
LaGrange Keystone 54, Brooklyn 49
Loudonville 45, Can. South 39
Massillon Tuslaw 34, Cuyahoga Hts. 33
Mentor Lake Cath. 56, Rootstown 49
Shaker Hts. Laurel 88, Columbiana 19
Smithville 38, Navarre Fairless 26
Warrensville Hts. 53, Orrville 25
Youngs. Liberty 64, Poland Seminary 43
Region 10
Bellville Clear Fork 44, Huron 22
Bucyrus Wynford 40, N. Robinson Col. Crawford 35
Castalia Margaretta 62, Ashland Crestview 23
Delphos Jefferson 31, Coldwater 30
Delta 40, Swanton 31
Harrod Allen E. 43, Haviland Wayne Trace 36
Metamora Evergreen 69, Bloomdale Elmwood 39
Ottawa-Glandorf 54, Spencerville 22
Pemberville Eastwood 58, Liberty Center 48
Sherwood Fairview 65, Defiance Tinora 44
Upper Sandusky 47, Willard 29
Van Buren 58, Archbold 48
Worthington Christian 61, Gahanna Cols. Academy 17
Region 11
Belmont Union Local 63, Barnesville 30
Beverly Ft. Frye 38, Uhrichsville Claymont 32
Chesapeake 59, S. Webster 43
Frankfort Adena 57, Bidwell River Valley 31
Ironton Rock Hill 55, Stewart Federal Hocking 23
Leesburg Fairfield 48, Chillicothe Huntington 33
Lynchburg-Clay 67, Piketon 35
Minford 46, Peebles 42
Nelsonville-York 37, Coal Grove Dawson-Bryant 31
Portsmouth 55, Pomeroy Meigs 53
Portsmouth W. 62, Williamsport Westfall 29
Seaman N. Adams 50, Ironton 30
Southeastern 53, Sardinia Eastern Brown 52
Wheelersburg 50, S. Point 37
Zanesville W. Muskingum 33, Byesville Meadowbrook 27, OT
Zoarville Tuscarawas Valley 51, Martins Ferry 44
Region 12
Anna 33, Tipp City Bethel 29
Lees Creek E. Clinton 54, Norwood 49
Division IV
Region 13
Atwater Waterloo 57, E. Can. 24
Berlin Center Western Reserve 59, Lisbon David Anderson 27
Cornerstone Christian 61, Heartland Christian 24
Dalton 71, Elyria Open Door 15
Greenwich S. Cent. 57, Lucas 45
Kinsman Badger 65, Sebring McKinley 10
Lakeside Danbury 59, Monroeville 29
Lowellville 45, Southington Chalker 25
Mansfield Christian 33, New London 30
Mineral Ridge 49, E. Palestine 25
Mogadore 63, Kidron Cent. Christian 22
New Middletown Spring. 58, Andrews Osborne Academy 26
Richmond Hts. 64, Louisville Aquinas 23
Vienna Mathews 35, Newton Falls 29
Warren JFK 49, Salineville Southern 33
Region 14
Bascom Hopewell-Loudon 48, Arcadia 33
Carey 61, Tiffin Calvert 23
Columbus Grove 55, Pandora-Gilboa 18
Convoy Crestview 55, Pioneer N. Central 28
Cory-Rawson 43, Ottoville 41, OT
Defiance Ayersville 44, Antwerp 24
Elmore Woodmore 56, Fremont St. Joseph 36
Gibsonburg 46, Tol. Maumee Valley 31
Kalida 46, Ft. Jennings 22
Kansas Lakota 51, Hamler Patrick Henry 36
Leipsic 47, Delphos St. John’s 37
McComb 40, Old Fort 22
Pettisville 57, W. Unity Hilltop 43
Stryker 46, Van Wert Lincolnview 34
Sycamore Mohawk 49, New Riegel 27
Tol. Christian 59, Holgate 14
Region 15
Berlin Hiland 49, Steubenville Cath. Cent. 15
Danville 60, Newark Cath. 55
Hannibal River 29, Sugarcreek Garaway 25
Lancaster Fisher Cath. 67, Delaware Christian 17
Mt. Gilead 61, Groveport Madison Christian 15
Strasburg-Franklin 49, Woodsfield Monroe Cent. 39
Sugar Grove Berne Union 47, Fairfield Christian 6
Tuscarawas Cent. Cath. 40, New Matamoras Frontier 27
Region 16
Covington 71, Miami Valley 6
Fayetteville-Perry 49, Miami Valley Christian Academy 23
Franklin Middletown Christian 53, Lockland 22
Lewisburg Tri-County N. 47, New Paris National Trail 35
Maria Stein Marion Local 44, New Knoxville 14
Minster 77, Waynesfield-Goshen 18
New Bremen 45, Ada 32
New Madison Tri-Village 72, W. Alexandria Twin Valley S. 11
S. Charleston SE 47, Cedarville 40
St. Henry 55, Lima Perry 24
___
Saturday, Feb. 18 Scores
The Associated Press
BOYS PREP BASKETBALL
Ada 77, Vanlue 55
Baltimore Liberty Union 59, New Hope Christian 50
Chardon 95, Beachwood 77
Garfield Hts. 56, Maple Hts. 23
Lima Cent. Cath. 67, Defiance 58
Mentor 85, Cle. Glenville 51
Newark Licking Valley 57, Cols. KIPP 51
Northwood 62, Gibsonburg 48
Painesville Riverside 80, Painesville Harvey 66
Rocky River Lutheran W. 60, Cuyahoga Hts. 52
STVM 62, Cuyahoga Falls CVCA 52
Sandusky 91, Fremont Ross 70
Van Wert 66, Convoy Crestview 47
Willoughby S. 69, Cle. VASJ 60
OHSAA Playoffs
Division I
Region 4
Cin. Princeton 61, Trenton Edgewood 24
Cin. Western Hills 68, Mt. Orab Western Brown 63
Clayton Northmont 58, Trotwood-Madison 54
Kettering Fairmont 70, W. Carrollton 41
Kings Mills Kings 72, Morrow Little Miami 66
Piqua 59, Springboro 54
Division II
Region 7
Circleville 56, Waverly 47
Circleville Logan Elm 41, Greenfield McClain 31
Hillsboro 54, Athens 37
Jackson 67, Bidwell River Valley 35
Region 8
Bellefontaine 46, Spring. Shawnee 37
Bishop Fenwick 67, Bethel-Tate 33
Cin. Hughes 56, Cin. Indian Hill 52
Cin. McNicholas 48, Cin. Mt. Healthy 43
Day. Carroll 73, Middletown Madison Senior 44
Day. Chaminade Julienne 87, Bellefontaine Benjamin Logan 24
Day. Meadowdale 72, St. Paris Graham 35
Day. Ponitz Tech. 95, Tipp City Bethel 40
Reading 43, N. Bend (Cleves) Taylor 40
Tipp City Tippecanoe 65, New Carlisle Tecumseh 45
Urbana 53, Spring. Kenton Ridge 37
Division IV
Region 16
Ansonia 77, Bradford 62
Cedarville 88, Day. Jefferson 23
Cin. Christian 62, Lockland 52
Cin. College Prep. 62, RULH 51
Cin. Riverview East 60, Cin. SCPA 37
Fayetteville-Perry 58, Miami Valley Christian Academy 44
Ft. Loramie 78, Covington 54
Jackson Center 48, Bellefontaine Calvary Christian 17
Legacy Christian 42, Yellow Springs 29
Spring. Cath. Cent. 53, Pitsburg Franklin-Monroe 36
___