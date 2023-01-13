High School Basketball Scores

Friday’s Scores
The Associated Press
BOYS PREP BASKETBALL
Albany Alexander 67, Nelsonville-York 48
Ashville Teays Valley 50, Circleville Logan Elm 36
Baltimore Liberty Union 52, Amanda-Clearcreek 31
Beaver Eastern 65, New Hope Christian 61
Bellbrook 67, Brookville 55
Bethel-Tate 49, Lees Creek E. Clinton 40
Bishop Ready 64, Bishop Hartley 49
Bloom-Carroll 74, Circleville 58
Carlisle 59, Eaton 55
Chillicothe 47, Greenfield McClain 45
Cin. Elder 52, Cin. St. Xavier 50
Cin. La Salle 55, Cin. Moeller 45
Cin. Madeira 53, Cin. Mariemont 50
Cin. N. College Hill 44, Cin. Clark Montessori 42
Cin. Oak Hills 48, Middletown 46
Cin. Oyler 76, Cin. Hillcrest 38
Cin. Seven Hills 56, Cin. Hills Christian Academy 54
Cin. Summit Country Day 49, Cin. Purcell Marian 41
Cin. Turpin 57, Cin. Walnut Hills 47
Cin. Western Hills 72, Cin. Hughes 63
Cin. Wyoming 56, Cin. Indian Hill 45
Coal Grove Dawson-Bryant 64, Portsmouth 60
Cols. Eastmoor 71, Cols. Walnut Ridge 55
Cols. Northland 56, Cols. Mifflin 48
Cols. Whetstone 49, Cols. Beechcroft 42
Crooksville 41, Byesville Meadowbrook 23
Delaware Hayes 57, Cols. Franklin Hts. 37
Dresden Tri-Valley 74, Philo 36
Dublin Coffman 65, Hilliard Bradley 56
Dublin Jerome 74, Hilliard Darby 45
Franklin Furnace Green 63, Latham Western 54
Gallipolis Gallia 52, Ironton Rock Hill 45
Granville 58, Zanesville 55, OT
Grove City 78, Galloway Westland 30
Heath 48, Hebron Lakewood 33
Hilliard Davidson 49, Cols. Upper Arlington 31
Jackson 64, Washington C.H. 52
Johnstown 58, Newark Cath. 29
Lancaster Fairfield Union 74, Cols. Hamilton Twp. 42
Lebanon 54, Cin. West Clermont 44
Leesburg Fairfield 68, Sardinia Eastern Brown 53
London 56, Bellefontaine 45
London Madison Plains 50, W. Jefferson 24
Lucasville Valley 73, McDermott Scioto NW 40
Lynchburg-Clay 86, W. Union 42
Martins Ferry 73, Cambridge 48
Mason 73, Hamilton 58
Miami Trace 64, Hillsboro 43
Milford Center Fairbanks 56, S. Charleston SE 40
Millersport 63, Lancaster Fisher Cath. 43
Minford 68, Oak Hill 29
Mt. Orab Western Brown 63, Clarksville Clinton-Massie 35
Mt. Vernon 59, Millersburg W. Holmes 44
New Boston Glenwood 54, Portsmouth Sciotoville 40
New Lexington 65, Coshocton 39
New Philadelphia 59, Mansfield Madison 54, OT
Newark 69, Lancaster 40
Peebles 56, Mowrystown Whiteoak 44
Pickerington N. 27, Gahanna Lincoln 26
Piqua 68, Sidney 48
Portsmouth Notre Dame 58, Portsmouth Clay 33
Proctorville Fairland 59, Ironton 39
S. Point 53, Chesapeake 40
Seaman N. Adams 68, RULH 36
South 81, West 71
Spring. Cath. Cent. 62, N. Lewisburg Triad 35
Spring. Greenon 58, Spring. NE 53
Spring. NW 52, Bellefontaine Benjamin Logan 33
Spring. Shawnee 43, Plain City Jonathan Alder 39
Steubenville 76, E. Liverpool 67
Steubenville Cath. Cent. 59, Oak Glen, W.Va. 52
Thornville Sheridan 66, New Concord John Glenn 45
Urbana 50, St. Paris Graham 47
W. Chester Lakota W. 54, Cin. Colerain 36
Waterford 69, Reedsville Eastern 54
Wellston 79, McArthur Vinton County 72, 3OT
Westerville Cent. 56, New Albany 49
Westerville N. 57, Dublin Scioto 31
Westerville S. 49, Worthington Kilbourne 48
Wheelersburg 70, Waverly 37
Willow Wood Symmes Valley 50, Ironton St. Joseph 42
Worthington Christian 49, Cols. Bexley 41
Zanesville Maysville 63, Warsaw River View 49
Zanesville Rosecrans 55, Grove City Christian 27
Zanesville W. Muskingum 66, McConnelsville Morgan 54