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High School Basketball Scores


Friday’s Scores

The Associated Press

BOYS PREP BASKETBALL

Albany Alexander 67, Nelsonville-York 48

Ashville Teays Valley 50, Circleville Logan Elm 36

Baltimore Liberty Union 52, Amanda-Clearcreek 31

Beaver Eastern 65, New Hope Christian 61

Bellbrook 67, Brookville 55

Bethel-Tate 49, Lees Creek E. Clinton 40

Bishop Ready 64, Bishop Hartley 49

Bloom-Carroll 74, Circleville 58

Carlisle 59, Eaton 55

Chillicothe 47, Greenfield McClain 45

Cin. Elder 52, Cin. St. Xavier 50

Cin. La Salle 55, Cin. Moeller 45

Cin. Madeira 53, Cin. Mariemont 50

Cin. N. College Hill 44, Cin. Clark Montessori 42

Cin. Oak Hills 48, Middletown 46

Cin. Oyler 76, Cin. Hillcrest 38

Cin. Seven Hills 56, Cin. Hills Christian Academy 54

Cin. Summit Country Day 49, Cin. Purcell Marian 41

Cin. Turpin 57, Cin. Walnut Hills 47

Cin. Western Hills 72, Cin. Hughes 63

Cin. Wyoming 56, Cin. Indian Hill 45

Coal Grove Dawson-Bryant 64, Portsmouth 60

Cols. Eastmoor 71, Cols. Walnut Ridge 55

Cols. Northland 56, Cols. Mifflin 48

Cols. Whetstone 49, Cols. Beechcroft 42

Crooksville 41, Byesville Meadowbrook 23

Delaware Hayes 57, Cols. Franklin Hts. 37

Dresden Tri-Valley 74, Philo 36

Dublin Coffman 65, Hilliard Bradley 56

Dublin Jerome 74, Hilliard Darby 45

Franklin Furnace Green 63, Latham Western 54

Gallipolis Gallia 52, Ironton Rock Hill 45

Granville 58, Zanesville 55, OT

Grove City 78, Galloway Westland 30

Heath 48, Hebron Lakewood 33

Hilliard Davidson 49, Cols. Upper Arlington 31

Jackson 64, Washington C.H. 52

Johnstown 58, Newark Cath. 29

Lancaster Fairfield Union 74, Cols. Hamilton Twp. 42

Lebanon 54, Cin. West Clermont 44

Leesburg Fairfield 68, Sardinia Eastern Brown 53

London 56, Bellefontaine 45

London Madison Plains 50, W. Jefferson 24

Lucasville Valley 73, McDermott Scioto NW 40

Lynchburg-Clay 86, W. Union 42

Martins Ferry 73, Cambridge 48

Mason 73, Hamilton 58

Miami Trace 64, Hillsboro 43

Milford Center Fairbanks 56, S. Charleston SE 40

Millersport 63, Lancaster Fisher Cath. 43

Minford 68, Oak Hill 29

Mt. Orab Western Brown 63, Clarksville Clinton-Massie 35

Mt. Vernon 59, Millersburg W. Holmes 44

New Boston Glenwood 54, Portsmouth Sciotoville 40

New Lexington 65, Coshocton 39

New Philadelphia 59, Mansfield Madison 54, OT

Newark 69, Lancaster 40

Peebles 56, Mowrystown Whiteoak 44

Pickerington N. 27, Gahanna Lincoln 26

Piqua 68, Sidney 48

Portsmouth Notre Dame 58, Portsmouth Clay 33

Proctorville Fairland 59, Ironton 39

S. Point 53, Chesapeake 40

Seaman N. Adams 68, RULH 36

South 81, West 71

Spring. Cath. Cent. 62, N. Lewisburg Triad 35

Spring. Greenon 58, Spring. NE 53

Spring. NW 52, Bellefontaine Benjamin Logan 33

Spring. Shawnee 43, Plain City Jonathan Alder 39

Steubenville 76, E. Liverpool 67

Steubenville Cath. Cent. 59, Oak Glen, W.Va. 52

Thornville Sheridan 66, New Concord John Glenn 45

Urbana 50, St. Paris Graham 47

W. Chester Lakota W. 54, Cin. Colerain 36

Waterford 69, Reedsville Eastern 54

Wellston 79, McArthur Vinton County 72, 3OT

Westerville Cent. 56, New Albany 49

Westerville N. 57, Dublin Scioto 31

Westerville S. 49, Worthington Kilbourne 48

Wheelersburg 70, Waverly 37

Willow Wood Symmes Valley 50, Ironton St. Joseph 42

Worthington Christian 49, Cols. Bexley 41

Zanesville Maysville 63, Warsaw River View 49

Zanesville Rosecrans 55, Grove City Christian 27

Zanesville W. Muskingum 66, McConnelsville Morgan 54