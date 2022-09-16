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High School Football Scores


Friday’s Scores

The Associated Press

PREP FOOTBALL

Albany Alexander 28, Wellston 13

Ashville Teays Valley 21, Baltimore Liberty Union 14

Bishop Ready 49, Gahanna Cols. Academy 21

Bishop Watterson 52, Whitehall-Yearling 6

Bloom-Carroll 42, Amanda-Clearcreek 13

Canal Winchester 35, Cols. Franklin Hts. 6

Canal Winchester Harvest Prep 54, Cols. Grandview Hts. 7

Chillicothe Unioto 36, Piketon 6

Chillicothe Zane Trace 49, Chillicothe Huntington 6

Cin. Colerain 31, Cin. Sycamore 21

Cin. Country Day 34, Indpls Park Tudor, Ind. 20

Cin. Elder 24, Lou. St. Xavier, Ky. 13

Cin. Hughes 46, Cin. Purcell Marian 28

Cin. McNicholas 24, St. Bernard Roger Bacon 14

Cin. Moeller 20, Cin. St. Xavier 17

Cin. Summit Country Day 16, Day. Meadowdale 10

Cin. West Clermont 50, Cin. Turpin 20

Cin. Western Hills 30, Cin. Gamble Montessori 0

Cin. Winton Woods 41, Morrow Little Miami 7

Cin. Wyoming 31, Reading 0

Circleville Logan Elm 21, Circleville 0

Clarksville Clinton-Massie 31, Harrison 17

Cols. Hamilton Twp. 32, Lancaster Fairfield Union 24

Cols. Upper Arlington 14, Groveport-Madison 13

Delaware Buckeye Valley 15, Cols. Bexley 7

Delaware Olentangy Berlin 23, Hilliard Davidson 14

Dublin Coffman 35, Westerville Cent. 7

Dublin Jerome 27, Hilliard Bradley 24

Dublin Scioto 17, Worthington Kilbourne 3

Gahanna Lincoln 22, Pickerington Cent. 20

Greenfield McClain 48, Cin. Hills Christian Academy 14

Hilliard Darby 37, Lancaster 21

Ironton 55, S. Point 12

Jackson 20, Wheelersburg 12

Jamestown Greeneview 35, Mechanicsburg 0

McArthur Vinton County 21, Athens 6

McDermott Scioto NW 37, Lucasville Valley 22

Medina 56, Strongsville 35

Minford 41, Lees Creek E. Clinton 7

Mt. Orab Western Brown 51, Miami Trace 14

Nelsonville-York 32, Oak Hill 13

New Carlisle Tecumseh 35, Bellefontaine Benjamin Logan 14

Newark Licking Valley 41, Hebron Lakewood 0

Pataskala Licking Hts. 27, Newark Cath. 17

Pataskala Watkins Memorial 28, Johnstown 8

Philo 20, Zanesville W. Muskingum 14

Pickerington N. 47, Reynoldsburg 21

Pioneer N. Central 46, Fairport Harbor Harding 0

Piqua 42, Sidney 6

Plain City Jonathan Alder 31, Richwood N. Union 28

Portsmouth Notre Dame 62, Zanesville Rosecrans 26

Portsmouth W. 42, Cols. KIPP 8

Powell Olentangy Liberty 27, New Albany 0

Proctorville Fairland 34, Ironton Rock Hill 27

Racine Southern 42, Manchester 0

Spring. NE 50, S. Charleston SE 0

Spring. Shawnee 53, Spring. NW 13

Springboro 21, Kettering Fairmont 19

Steubenville 29, Dover 13

Sugar Grove Berne Union 21, Beaver Eastern 14

Thomas Worthington 34, Galloway Westland 14

Thornville Sheridan 21, New Concord John Glenn 7

Troy 40, Fairborn 7

Urbana 47, Spring. Kenton Ridge 7

Utica 41, Wintersville Indian Creek 20

Vandalia Butler 29, W. Carrollton 6

Westerville S. 31, Sunbury Big Walnut 24

Wheeling Central, W.Va. 45, Shadyside 7

Whitehouse Anthony Wayne 15, Sylvania Southview 0

Williamsport Westfall 30, Southeastern 14

Willoughby S. 35, Eastlake North 14

Wilmington 49, Cin. Aiken 0

Worthington Christian 63, Lancaster Fisher Cath. 21

Xenia 55, Greenville 21

Youngs. Chaney High School 16, Canfield 13

Zanesville 22, Heath 11

Zanesville Maysville 24, Crooksville 0