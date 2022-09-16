High School Football Scores

Friday’s Scores
The Associated Press
PREP FOOTBALL
Albany Alexander 28, Wellston 13
Ashville Teays Valley 21, Baltimore Liberty Union 14
Bishop Ready 49, Gahanna Cols. Academy 21
Bishop Watterson 52, Whitehall-Yearling 6
Bloom-Carroll 42, Amanda-Clearcreek 13
Canal Winchester 35, Cols. Franklin Hts. 6
Canal Winchester Harvest Prep 54, Cols. Grandview Hts. 7
Chillicothe Unioto 36, Piketon 6
Chillicothe Zane Trace 49, Chillicothe Huntington 6
Cin. Colerain 31, Cin. Sycamore 21
Cin. Country Day 34, Indpls Park Tudor, Ind. 20
Cin. Elder 24, Lou. St. Xavier, Ky. 13
Cin. Hughes 46, Cin. Purcell Marian 28
Cin. McNicholas 24, St. Bernard Roger Bacon 14
Cin. Moeller 20, Cin. St. Xavier 17
Cin. Summit Country Day 16, Day. Meadowdale 10
Cin. West Clermont 50, Cin. Turpin 20
Cin. Western Hills 30, Cin. Gamble Montessori 0
Cin. Winton Woods 41, Morrow Little Miami 7
Cin. Wyoming 31, Reading 0
Circleville Logan Elm 21, Circleville 0
Clarksville Clinton-Massie 31, Harrison 17
Cols. Hamilton Twp. 32, Lancaster Fairfield Union 24
Cols. Upper Arlington 14, Groveport-Madison 13
Delaware Buckeye Valley 15, Cols. Bexley 7
Delaware Olentangy Berlin 23, Hilliard Davidson 14
Dublin Coffman 35, Westerville Cent. 7
Dublin Jerome 27, Hilliard Bradley 24
Dublin Scioto 17, Worthington Kilbourne 3
Gahanna Lincoln 22, Pickerington Cent. 20
Greenfield McClain 48, Cin. Hills Christian Academy 14
Hilliard Darby 37, Lancaster 21
Ironton 55, S. Point 12
Jackson 20, Wheelersburg 12
Jamestown Greeneview 35, Mechanicsburg 0
McArthur Vinton County 21, Athens 6
McDermott Scioto NW 37, Lucasville Valley 22
Medina 56, Strongsville 35
Minford 41, Lees Creek E. Clinton 7
Mt. Orab Western Brown 51, Miami Trace 14
Nelsonville-York 32, Oak Hill 13
New Carlisle Tecumseh 35, Bellefontaine Benjamin Logan 14
Newark Licking Valley 41, Hebron Lakewood 0
Pataskala Licking Hts. 27, Newark Cath. 17
Pataskala Watkins Memorial 28, Johnstown 8
Philo 20, Zanesville W. Muskingum 14
Pickerington N. 47, Reynoldsburg 21
Pioneer N. Central 46, Fairport Harbor Harding 0
Piqua 42, Sidney 6
Plain City Jonathan Alder 31, Richwood N. Union 28
Portsmouth Notre Dame 62, Zanesville Rosecrans 26
Portsmouth W. 42, Cols. KIPP 8
Powell Olentangy Liberty 27, New Albany 0
Proctorville Fairland 34, Ironton Rock Hill 27
Racine Southern 42, Manchester 0
Spring. NE 50, S. Charleston SE 0
Spring. Shawnee 53, Spring. NW 13
Springboro 21, Kettering Fairmont 19
Steubenville 29, Dover 13
Sugar Grove Berne Union 21, Beaver Eastern 14
Thomas Worthington 34, Galloway Westland 14
Thornville Sheridan 21, New Concord John Glenn 7
Troy 40, Fairborn 7
Urbana 47, Spring. Kenton Ridge 7
Utica 41, Wintersville Indian Creek 20
Vandalia Butler 29, W. Carrollton 6
Westerville S. 31, Sunbury Big Walnut 24
Wheeling Central, W.Va. 45, Shadyside 7
Whitehouse Anthony Wayne 15, Sylvania Southview 0
Williamsport Westfall 30, Southeastern 14
Willoughby S. 35, Eastlake North 14
Wilmington 49, Cin. Aiken 0
Worthington Christian 63, Lancaster Fisher Cath. 21
Xenia 55, Greenville 21
Youngs. Chaney High School 16, Canfield 13
Zanesville 22, Heath 11
Zanesville Maysville 24, Crooksville 0