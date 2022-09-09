High School Football Scores

Friday’s Scores
The Associated Press
PREP FOOTBALL
Bainbridge Paint Valley 53, Williamsport Westfall 25
Baltimore Liberty Union 42, Amanda-Clearcreek 0
Barnesville 38, Shadyside 0
Bascom Hopewell-Loudon 34, Kansas Lakota 7
Bedford 36, Lorain 12
Bellbrook 24, Eaton 14
Bellefontaine 41, Bellefontaine Benjamin Logan 3
Bellevue 24, Milan Edison 21
Bellville Clear Fork 44, Caledonia River Valley 42
Belmont Union Local 45, Cadiz Harrison Cent. 14
Beloit W. Branch 38, W. Lafayette Ridgewood 14
Beverly Ft. Frye 49, Waterford 19
Bishop Hartley 40, Cin. McNicholas 31
Blanchester 30, Norwood 21
Bloom-Carroll 42, Circleville 6
Bloomdale Elmwood 68, Fostoria 14
Bluffton 54, Spencerville 35
Brookfield 47, Youngs. Liberty 6
Brookville 36, Monroe 22
Brunswick 42, Tol. Waite 23
Byesville Meadowbrook 13, Crooksville 0
Caldwell 56, Woodsfield Monroe Cent. 8
Camden Preble Shawnee 53, W. Alexandria Twin Valley S. 26
Canal Winchester Harvest Prep 38, Gahanna Cols. Academy 16
Celina 27, Kenton 7
Centerburg 42, Howard E. Knox 7
Centerville 17, Miamisburg 0
Chillicothe 42, Waverly 12
Cin. Country Day 38, Cin. Hillcrest 0
Cin. NW 40, Day. Carroll 7
Cin. Princeton 26, Hamilton 0
Cin. St. Xavier 35, Penn, Ind. 10
Cin. Summit Country Day 23, Batavia Clermont NE 18
Cin. Winton Woods 46, Cin. Turpin 6
Cin. Wyoming 48, Cin. Indian Hill 7
Clayton Northmont 28, Kettering Fairmont 0
Coal Grove Dawson-Bryant 43, S. Point 7
Cols. DeSales 14, Clarksville Clinton-Massie 3
Cols. Upper Arlington 28, Westerville Cent. 10
Crown City S. Gallia 48, Manchester 14
Danville 28, Fredericktown 7
Day. Christian 44, Hamilton New Miami 24
Defiance 28, Lima Shawnee 12
Delaware Buckeye Valley 36, Bishop Ready 35
Delta 23, Metamora Evergreen 21
Dresden Tri-Valley 21, Zanesville Maysville 0
Dublin Jerome 16, Dublin Coffman 7
Elida 31, Lima Bath 10
Fairborn 36, Greenville 35
Fairfield 41, Cin. Sycamore 0
Fairport Harbor Harding 20, Wickliffe 7
Franklin 34, Carlisle 18
Fremont Ross 64, Oregon Clay 31
Galion 35, Marion Harding 7
Galion Northmor 27, Cardington-Lincoln 13
Gallipolis Gallia 42, Chesapeake 7
Garfield Hts. 42, Cle. Cent. Cath. 0
Geneva 20, Ashtabula Lakeside 13
Genoa Area 32, Rossford 28
Gibsonburg 44, Tiffin Calvert 14
Girard 21, Jefferson Area 6
Gnadenhutten Indian Valley 38, Cambridge 7
Granville 35, Heath 12
Green 29, Massillon Jackson 28
Greenfield McClain 42, Lees Creek E. Clinton 7
Grove City 41, Grove City Cent. Crossing 0
Groveport-Madison 41, Galloway Westland 6
Hamilton Badin 42, St. Bernard Roger Bacon 0
Hamilton Ross 42, Day. Dunbar 7
Harrison 35, Cin. Western Hills 24
Hilliard Darby 7, Hilliard Davidson 3
Huron 38, Lima Cent. Cath. 14
Jackson 41, Mt. Orab Western Brown 35
Jamestown Greeneview 52, Milford Center Fairbanks 20
Kings Mills Kings 55, Loveland 12
Lewis Center Olentangy Orange 47, Lewis Center Olentangy 17
Lexington 30, Mt. Vernon 7
Liberty Twp. Lakota E. 14, Middletown 13
Lisbon Beaver 65, E. Liverpool 0
Logan 17, Vincent Warren 14
Lou. Trinity, Ky. 31, Cin. La Salle 10
Lucasville Valley 35, Beaver Eastern 0
Magnolia Sandy Valley 43, Minerva 13
Malvern 41, Zoarville Tuscarawas Valley 7
Maria Stein Marion Local 54, Delphos St. John’s 0
Marion Elgin 42, Lima Perry 8
Marysville 43, Hilliard Bradley 29
Mason 32, Cin. Colerain 6
Massillon 41, Warren Harding 12
Massillon Perry 38, Can. McKinley 28
Mayfield 49, Akron Garfield 6
McArthur Vinton County 42, Pomeroy Meigs 6
McDermott Scioto NW 19, Oak Hill 7
Mechanicsburg 50, S. Charleston SE 20
Medina 55, Stow-Munroe Falls 21
Medina Highland 27, Tallmadge 7
Millersburg W. Holmes 37, Mansfield Sr. 7
Milton-Union 42, Sidney Lehman 7
N. Can. Hoover 34, Louisville 8
N. Jackson Jackson-Milton 22, Berlin Center Western Reserve 21
N. Olmsted 40, Medina Buckeye 28
N. Ridgeville 34, Amherst Steele 3
N. Robinson Col. Crawford 63, Bucyrus 12
Napoleon 41, Sylvania Northview 16
Navarre Fairless 31, Canal Fulton Northwest 28
New Albany 42, Lancaster 7
New Concord John Glenn 20, Coshocton 7
New Lexington 26, Zanesville W. Muskingum 13
New Philadelphia 15, Ashland 7
New Richmond 49, Oxford Talawanda 27
Newark Cath. 27, Ft. Loramie 9
Newcomerstown 24, Portsmouth Sciotoville 22
Norwalk St. Paul 54, Greenwich S. Cent. 20
Orrville 41, Akr. Manchester 8
Painesville Harvey 56, Mantua Crestwood 14
Painesville Riverside 21, Chardon 7
Pandora-Gilboa 63, Arcadia 7
Parma Hts. Valley Forge 42, Bay Village Bay 14
Pataskala Watkins Memorial 42, Johnstown Northridge 6
Pemberville Eastwood 70, Elmore Woodmore 7
Perry 43, Chagrin Falls 0
Perrysburg 49, Bowling Green 13
Pickerington Cent. 14, Pickerington N. 7
Plain City Jonathan Alder 41, Spring. NW 6
Plymouth 41, Monroeville 7
Poland Seminary 28, Hubbard 21
Port Clinton 54, Tol. Bowsher 14
Portsmouth 35, Ironton Rock Hill 21
Portsmouth W. 49, Wellston 7
Proctorville Fairland 41, Glouster Trimble 16
Reedsville Eastern 12, Portsmouth Notre Dame 7
Richwood N. Union 40, Spring. Kenton Ridge 7
Rockford Parkway 14, St. Henry 0
Rocky River 38, Lakewood 12
Rocky River Lutheran W. 50, Brooklyn 22
Rootstown 48, Andover Pymatuning Valley 6
STVM 34, Akr. Buchtel 13
Shelby 34, Marion Pleasant 6
Sidney 12, Vandalia Butler 6
Smithville 14, Doylestown Chippewa 0
Solon 10, Strongsville 0
Sparta Highland 27, Ontario 17
Spring. Shawnee 49, Lewistown Indian Lake 0
Springboro 49, Beavercreek 10
Springfield 21, Huber Hts. Wayne 7
St. Clairsville 54, Martins Ferry 18
St. Marys Memorial 41, Ottawa-Glandorf 12
St. Paris Graham 25, New Carlisle Tecumseh 22
Steubenville 40, USO, Pa. 14
Sugar Grove Berne Union 35, Fairfield Christian 6
Sugarcreek Garaway 35, Carrollton 0
Sunbury Big Walnut 34, Delaware Hayes 14
Sylvania Southview 30, Holland Springfield 14
Thomas Worthington 42, Newark 0
Thornville Sheridan 18, McConnelsville Morgan 13
Tipp City Tippecanoe 64, W. Carrollton 0
Tol. Cent. Cath. 50, Findlay 17
Tol. St. John’s 48, Lima Sr. 13
Tol. Whitmer 41, Tol. St. Francis 7
Tontogany Otsego 40, Millbury Lake 13
Toronto 46, Rayland Buckeye 25
Trenton Edgewood 10, Bishop Fenwick 0
Troy 17, Riverside Stebbins 7
Troy Christian 60, Covington 0
Uhrichsville Claymont 14, Marietta 0
Uniontown Lake 27, Can. Glenoak 20
W. Chester Lakota W. 31, Cin. Oak Hills 0
W. Liberty-Salem 22, Spring. Greenon 21
W. Unity Hilltop 12, N. Baltimore 6
Wadsworth 56, Brecksville-Broadview Hts. 0
Wapakoneta 20, Van Wert 19
Warren JFK 20, Sandusky Perkins 12
Warsaw River View 20, Philo 15
Washington C.H. 42, Minford 0
West Salem Northwestern 55, Rittman 8
Wheelersburg 49, Ashland Blazer, Ky. 7
Whitehouse Anthony Wayne 41, Maumee 3
Willard 63, Fremont St. Joseph 7
Willoughby S. 29, Madison 8
Wilmington 45, Cin. Hills Christian Academy 0
Wooster 35, Mansfield Madison 7
Wooster Triway 44, Massillon Tuslaw 14
Xenia 28, Piqua 0
Zanesville 35, Hebron Lakewood 7