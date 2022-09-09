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High School Football Scores


Friday’s Scores

The Associated Press

PREP FOOTBALL

Bainbridge Paint Valley 53, Williamsport Westfall 25

Baltimore Liberty Union 42, Amanda-Clearcreek 0

Barnesville 38, Shadyside 0

Bascom Hopewell-Loudon 34, Kansas Lakota 7

Bedford 36, Lorain 12

Bellbrook 24, Eaton 14

Bellefontaine 41, Bellefontaine Benjamin Logan 3

Bellevue 24, Milan Edison 21

Bellville Clear Fork 44, Caledonia River Valley 42

Belmont Union Local 45, Cadiz Harrison Cent. 14

Beloit W. Branch 38, W. Lafayette Ridgewood 14

Beverly Ft. Frye 49, Waterford 19

Bishop Hartley 40, Cin. McNicholas 31

Blanchester 30, Norwood 21

Bloom-Carroll 42, Circleville 6

Bloomdale Elmwood 68, Fostoria 14

Bluffton 54, Spencerville 35

Brookfield 47, Youngs. Liberty 6

Brookville 36, Monroe 22

Brunswick 42, Tol. Waite 23

Byesville Meadowbrook 13, Crooksville 0

Caldwell 56, Woodsfield Monroe Cent. 8

Camden Preble Shawnee 53, W. Alexandria Twin Valley S. 26

Canal Winchester Harvest Prep 38, Gahanna Cols. Academy 16

Celina 27, Kenton 7

Centerburg 42, Howard E. Knox 7

Centerville 17, Miamisburg 0

Chillicothe 42, Waverly 12

Cin. Country Day 38, Cin. Hillcrest 0

Cin. NW 40, Day. Carroll 7

Cin. Princeton 26, Hamilton 0

Cin. St. Xavier 35, Penn, Ind. 10

Cin. Summit Country Day 23, Batavia Clermont NE 18

Cin. Winton Woods 46, Cin. Turpin 6

Cin. Wyoming 48, Cin. Indian Hill 7

Clayton Northmont 28, Kettering Fairmont 0

Coal Grove Dawson-Bryant 43, S. Point 7

Cols. DeSales 14, Clarksville Clinton-Massie 3

Cols. Upper Arlington 28, Westerville Cent. 10

Crown City S. Gallia 48, Manchester 14

Danville 28, Fredericktown 7

Day. Christian 44, Hamilton New Miami 24

Defiance 28, Lima Shawnee 12

Delaware Buckeye Valley 36, Bishop Ready 35

Delta 23, Metamora Evergreen 21

Dresden Tri-Valley 21, Zanesville Maysville 0

Dublin Jerome 16, Dublin Coffman 7

Elida 31, Lima Bath 10

Fairborn 36, Greenville 35

Fairfield 41, Cin. Sycamore 0

Fairport Harbor Harding 20, Wickliffe 7

Franklin 34, Carlisle 18

Fremont Ross 64, Oregon Clay 31

Galion 35, Marion Harding 7

Galion Northmor 27, Cardington-Lincoln 13

Gallipolis Gallia 42, Chesapeake 7

Garfield Hts. 42, Cle. Cent. Cath. 0

Geneva 20, Ashtabula Lakeside 13

Genoa Area 32, Rossford 28

Gibsonburg 44, Tiffin Calvert 14

Girard 21, Jefferson Area 6

Gnadenhutten Indian Valley 38, Cambridge 7

Granville 35, Heath 12

Green 29, Massillon Jackson 28

Greenfield McClain 42, Lees Creek E. Clinton 7

Grove City 41, Grove City Cent. Crossing 0

Groveport-Madison 41, Galloway Westland 6

Hamilton Badin 42, St. Bernard Roger Bacon 0

Hamilton Ross 42, Day. Dunbar 7

Harrison 35, Cin. Western Hills 24

Hilliard Darby 7, Hilliard Davidson 3

Huron 38, Lima Cent. Cath. 14

Jackson 41, Mt. Orab Western Brown 35

Jamestown Greeneview 52, Milford Center Fairbanks 20

Kings Mills Kings 55, Loveland 12

Lewis Center Olentangy Orange 47, Lewis Center Olentangy 17

Lexington 30, Mt. Vernon 7

Liberty Twp. Lakota E. 14, Middletown 13

Lisbon Beaver 65, E. Liverpool 0

Logan 17, Vincent Warren 14

Lou. Trinity, Ky. 31, Cin. La Salle 10

Lucasville Valley 35, Beaver Eastern 0

Magnolia Sandy Valley 43, Minerva 13

Malvern 41, Zoarville Tuscarawas Valley 7

Maria Stein Marion Local 54, Delphos St. John’s 0

Marion Elgin 42, Lima Perry 8

Marysville 43, Hilliard Bradley 29

Mason 32, Cin. Colerain 6

Massillon 41, Warren Harding 12

Massillon Perry 38, Can. McKinley 28

Mayfield 49, Akron Garfield 6

McArthur Vinton County 42, Pomeroy Meigs 6

McDermott Scioto NW 19, Oak Hill 7

Mechanicsburg 50, S. Charleston SE 20

Medina 55, Stow-Munroe Falls 21

Medina Highland 27, Tallmadge 7

Millersburg W. Holmes 37, Mansfield Sr. 7

Milton-Union 42, Sidney Lehman 7

N. Can. Hoover 34, Louisville 8

N. Jackson Jackson-Milton 22, Berlin Center Western Reserve 21

N. Olmsted 40, Medina Buckeye 28

N. Ridgeville 34, Amherst Steele 3

N. Robinson Col. Crawford 63, Bucyrus 12

Napoleon 41, Sylvania Northview 16

Navarre Fairless 31, Canal Fulton Northwest 28

New Albany 42, Lancaster 7

New Concord John Glenn 20, Coshocton 7

New Lexington 26, Zanesville W. Muskingum 13

New Philadelphia 15, Ashland 7

New Richmond 49, Oxford Talawanda 27

Newark Cath. 27, Ft. Loramie 9

Newcomerstown 24, Portsmouth Sciotoville 22

Norwalk St. Paul 54, Greenwich S. Cent. 20

Orrville 41, Akr. Manchester 8

Painesville Harvey 56, Mantua Crestwood 14

Painesville Riverside 21, Chardon 7

Pandora-Gilboa 63, Arcadia 7

Parma Hts. Valley Forge 42, Bay Village Bay 14

Pataskala Watkins Memorial 42, Johnstown Northridge 6

Pemberville Eastwood 70, Elmore Woodmore 7

Perry 43, Chagrin Falls 0

Perrysburg 49, Bowling Green 13

Pickerington Cent. 14, Pickerington N. 7

Plain City Jonathan Alder 41, Spring. NW 6

Plymouth 41, Monroeville 7

Poland Seminary 28, Hubbard 21

Port Clinton 54, Tol. Bowsher 14

Portsmouth 35, Ironton Rock Hill 21

Portsmouth W. 49, Wellston 7

Proctorville Fairland 41, Glouster Trimble 16

Reedsville Eastern 12, Portsmouth Notre Dame 7

Richwood N. Union 40, Spring. Kenton Ridge 7

Rockford Parkway 14, St. Henry 0

Rocky River 38, Lakewood 12

Rocky River Lutheran W. 50, Brooklyn 22

Rootstown 48, Andover Pymatuning Valley 6

STVM 34, Akr. Buchtel 13

Shelby 34, Marion Pleasant 6

Sidney 12, Vandalia Butler 6

Smithville 14, Doylestown Chippewa 0

Solon 10, Strongsville 0

Sparta Highland 27, Ontario 17

Spring. Shawnee 49, Lewistown Indian Lake 0

Springboro 49, Beavercreek 10

Springfield 21, Huber Hts. Wayne 7

St. Clairsville 54, Martins Ferry 18

St. Marys Memorial 41, Ottawa-Glandorf 12

St. Paris Graham 25, New Carlisle Tecumseh 22

Steubenville 40, USO, Pa. 14

Sugar Grove Berne Union 35, Fairfield Christian 6

Sugarcreek Garaway 35, Carrollton 0

Sunbury Big Walnut 34, Delaware Hayes 14

Sylvania Southview 30, Holland Springfield 14

Thomas Worthington 42, Newark 0

Thornville Sheridan 18, McConnelsville Morgan 13

Tipp City Tippecanoe 64, W. Carrollton 0

Tol. Cent. Cath. 50, Findlay 17

Tol. St. John’s 48, Lima Sr. 13

Tol. Whitmer 41, Tol. St. Francis 7

Tontogany Otsego 40, Millbury Lake 13

Toronto 46, Rayland Buckeye 25

Trenton Edgewood 10, Bishop Fenwick 0

Troy 17, Riverside Stebbins 7

Troy Christian 60, Covington 0

Uhrichsville Claymont 14, Marietta 0

Uniontown Lake 27, Can. Glenoak 20

W. Chester Lakota W. 31, Cin. Oak Hills 0

W. Liberty-Salem 22, Spring. Greenon 21

W. Unity Hilltop 12, N. Baltimore 6

Wadsworth 56, Brecksville-Broadview Hts. 0

Wapakoneta 20, Van Wert 19

Warren JFK 20, Sandusky Perkins 12

Warsaw River View 20, Philo 15

Washington C.H. 42, Minford 0

West Salem Northwestern 55, Rittman 8

Wheelersburg 49, Ashland Blazer, Ky. 7

Whitehouse Anthony Wayne 41, Maumee 3

Willard 63, Fremont St. Joseph 7

Willoughby S. 29, Madison 8

Wilmington 45, Cin. Hills Christian Academy 0

Wooster 35, Mansfield Madison 7

Wooster Triway 44, Massillon Tuslaw 14

Xenia 28, Piqua 0

Zanesville 35, Hebron Lakewood 7