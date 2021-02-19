High School Basketball Scores

Thursday’s Scores
By The Associated Press
GIRLS PREP BASKETBALL
Cle. St. Martin De Porres 49, Hearts for Jesus Christ High School 44
Cols. Centennial 46, Cols. Mifflin 20
Lima Shawnee 60, Kenton 37
North Intl 57, Cols. KIPP 22
Pioneer N. Central 64, Gorham Fayette 34
OHSAA Playoffs
Division I
Region 1
Akr. Hoban 69, Madison 37
Can. Glenoak 56, Painesville Riverside 43
Can. McKinley 80, Louisville 58
Canfield 51, Massillon Perry 36
Grafton Midview 36, Westlake 34
Green 50, Massillon Jackson 47
Lyndhurst Brush 62, Cuyahoga Falls 17
Macedonia Nordonia 53, Massillon 20
Medina 66, Akr. Firestone 11
Medina Highland 62, Lakewood 37
N. Can. Hoover 76, Marietta 50
New Philadelphia 46, Mayfield 36
Stow-Munroe Falls 61, Warren Howland 31
Region 2
Avon 64, Parma Hts. Valley Forge 21
Barberton 54, N. Ridgeville 52, OT
Berea-Midpark 47, Parma Normandy 36
Hamilton Ross 55, Tol. Whitmer 29
Notre Dame Academy 82, Oregon Clay 24
Rocky River Magnificat 70, Parma 42
Strongsville 61, Wooster 29
Sylvania Northview 55, Lima Sr. 40
Sylvania Southview 52, Findlay 47, OT
Wadsworth 68, Cle. Hts. 39
Whitehouse Anthony Wayne 53, Tol. Bowsher 35
Region 3
Newark 62, Lewis Center Olentangy Orange 13
Reynoldsburg 82, Cols. Eastmoor 32
Region 4
Beavercreek 40, Vandalia Butler 27
Cin. Colerain 51, Morrow Little Miami 35
Cin. Turpin 62, Cin. Mercy-McAuley 46
Huber Hts. Wayne 76, Fairborn 26
Liberty Twp. Lakota E. 56, Trenton Edgewood 43
Mt. Notre Dame 85, Cin. Western Hills 6
W. Chester Lakota W. 64, Kings Mills Kings 58
Division II
Region 7
Circleville 38, Circleville Logan Elm 25
Lancaster Fairfield Union 66, Pomeroy Meigs 37
Miami Trace 44, Chillicothe Unioto 30
Thornville Sheridan 59, Washington C.H. 13
Vincent Warren 48, Hillsboro 21
Region 8
Cin. Mt. Healthy 44, N. Bend (Cleves) Taylor 25
Cin. Summit Country Day 47, Batavia 22
Germantown Valley View 51, Hamilton Ross 36
Kettering Alter 69, Day. Ponitz Tech. 36
Division III
Region 9
Akr. Manchester 40, Can. Cent. Cath. 29
Region 10
Archbold 29, Wauseon 27
Ashland Crestview 61, Kansas Lakota 30
Carey 41, Collins Western Reserve 22
Castalia Margaretta 87, Bucyrus 7
Coldwater 56, Harrod Allen E. 18
Delphos Jefferson 55, Defiance Tinora 19
Delta 60, Northwood 14
Findlay Liberty-Benton 73, Fostoria 28
Genoa Area 42, Tontogany Otsego 18
Metamora Evergreen 47, Millbury Lake 42
N. Robinson Col. Crawford 38, Milan Edison 25
Sherwood Fairview 58, Mt. Blanchard Riverdale 20
Spencerville 65, Lima Perry 36
Swanton 43, Liberty Center 32
Region 11
Belmont Union Local 63, Bellaire 16
Berlin Hiland 70, Coshocton 4
Beverly Ft. Frye 67, Lore City Buckeye Trail 25
Cambridge 54, Martins Ferry 42
Coal Grove Dawson-Bryant 76, Stewart Federal Hocking 55
Magnolia Sandy Valley 52, Cadiz Harrison Cent. 51
McConnelsville Morgan 57, Sugarcreek Garaway 44
Zanesville W. Muskingum 61, Barnesville 16
Zoarville Tuscarawas Valley 66, Richmond Edison 16
Region 12
Carlisle 40, Milton-Union 34
Georgetown 64, Cin. Clark Montessori 39
Versailles 42, Tipp City Bethel 34
W. Liberty-Salem 58, Spring. NE 7
Waynesville 40, Casstown Miami E. 25
Williamsburg 55, Blanchester 19
Division IV
Region 14
Antwerp 57, Edon 38
Lakeside Danbury 34, Sycamore Mohawk 31
Lucas 51, Plymouth 27
Mansfield Christian 37, New London 35
Monroeville 56, Sandusky St. Mary 48
Region 15
Newark Cath. 73, Millersport 23
Region 16
Cin. Country Day 69, Cin. Oyler 8
Fayetteville-Perry 54, Felicity-Franklin 35
Ft. Loramie 91, Ansonia 18
Ft. Recovery 63, Dola Hardin Northern 26
Lima Cent. Cath. 48, Mt. Victory Ridgemont 33
Maria Stein Marion Local 57, Ada 29
New Bremen 67, Waynesfield-Goshen 32
New Knoxville 52, St. Henry 9
New Madison Tri-Village 76, Lewisburg Tri-County N. 16
Pitsburg Franklin-Monroe 51, Yellow Springs 46, OT
Sidney Fairlawn 47, Jackson Center 34