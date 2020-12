Two Panthers Hon. Mention, All-Ohio

Two members of the Miami Trace Panthers football team have been named Honorable Mention, All-Ohio for their efforts during the 2020 season.

Senior wide receiver Josh Gilmore and sophomore running back Jayden LeBeau were named Honorable Mention, All-Ohio in Division III by Associated Press sportswriters.

Gilmore played in seven games and had 31 receptions for 770 yards, a 24.8 yards per catch average. He scored 12 touchdowns and averaged 110 yards per game.

“Josh was bracketed almost every game yet he was able to put up these numbers,” Miami Trace head coach Jerry Williams said. “Josh missed game five due to a pulled hamstring and never practiced until Thursday the remainder of the season due to recovery each week.”

Gilmore returned five punts for 65 yards and one touchdown.

LeBeau played in seven games with 705 rushing yards on 115 attempts for a 6.1 yards per carry average.

He scored eight touchdowns and averaged 100.7 yards per game.

He had five kick returns for 82 yards.

2020 Division III All-Ohio Football Teams

Offensive Player of the Year: Jackson Gifford, Hamilton Ross, sr.

Defensive Players of the Year: Michael Hall Jr., Streetsboro, sr. and Antoine Campbell Jr., Copley, sr.

Coach of the Year: Mitch Hewitt, Chardon

First Team Offense

QB: Jacob Hoying, Columbus Watterson, 6-2, 210, sr.; Eli Brown, Bowling Green, 5-9, 170, sr.; Broc Lowry, Canfield, 6-2, 185, so.; CJ Boze, Hamilton Ross, 5-11, 165, sr.

RB: Quintell Quinn, Columbus DeSales, 6-2, 210, sr.; James Pettyjohn, Chardon, 5-11, 175, Sr.; Charlie Taylor, Geneva, 6-3, 240, sr.; Jason Munyan, Thornville Sheridan, 5-8, 175, Jr.; Richtell McCallister, Streetsboro, 5-9, 170, sr.; Jackson Gifford, Hamilton Ross, 5-10, 215, sr.; Branden McDonald, Kettering Alter, 6-1, 208, sr.

WR: Jackson Izzard, Jonathan Alder, 6-3, 190, sr.; Keshawn Bonner, Granville, 5-11, 175, sr.; Ethan Phillips, Norwalk, 6-1, 185, sr.; LJ Reaves, Tiffin Columbian, 6-3, 180, sr.; Brady Taylor, Millerburg West Holmes, 6-1, 180, sr.

TE: Treylan Davis, Jackson, 6-5, 240, Sr.

OL: Tony Thivener, Columbus Hartley, 6-1, 230, sr.; Billy Cain IV, Columbus DeSales, 6-1, 250, sr.; Nick Fay, Chardon, 6-0, 260, Sr.; Michael McDole, Tiffin Columbian, 6-3, 300, sr.; Ben Christman, Richfield Revere, OL, 6-6, 315, sr.; Keisean Johnson-Wilson, Streetsboro, 6-2, 280, jr.; Kaden Rogers, Hamilton Ross, 6-3, 275, sr.

K: Garrison Smith, Norwalk, 5-10, 170, sr.

First Team Defense

DL: Daniel Tooson, Columbus Hartley, 6-1, 250, jr.; Myles Mendeszoon, Chardon, 6-4, 210, Sr.; Connor Preisel, Parma Heights Holy Name, 6-3, 225, Sr.; Cian Montgomery, Steubenville, 6-0, 220 sr.; Michael Hall Jr., Streetsboro, 6-3, 300, sr.; Antoine Campbell Jr., Copley, 6-3, 240, sr.;

LB: Jonathan Thompson, Columbus DeSales, 6-2, 215, jr.; Vince Ferrante, Chardon, 5-11, 195, Sr.; Shay Taylor, Thornville Sheridan, 6-3, 215, Jr.; Jakob Beverly, Ashland, 6-1, 215, sr.; Lane Graham, Millersburg West Holmes, 5-11, 220, sr.; CJ Hicks, Kettering Alter, 6-4, 214, jr.; Ethan Fryman, Bellbrook, 5-11, 190, sr.; Chris Sammarone, Canfield, 5-11, 215, sr.

DB: Diante Latham, Columbus Beechcroft, 5-9, 165, jr.; Nathanael Sulka, Chardon, 6-4, 205, Jr.; Darrian Lewis, Akron St. Vincent-St. Mary, DB, 5-11, 175, sr.; Kevin Doyle, Chardon, 6-0, 180, Sr.; Brady Toth, Chardon, 6-5, 185, Sr.; Tanner Howell, St. Marys Memorial, 5-10, 185, jr.

P: Alex Contreras, Buckeye Valley, 6-1, 175, jr.

Second Team Offense

QB: Danny Stewart, Chesterland West Geauga, 5-8, 160, Sr.; Declan Rohr, Ashland, 6-1, 175, sr.; Brandon Alexander, Alliance, QB, 6-3, 220, sr.; JT Keith, Jonathan Alder, 5-10, 175, sr.

RB: Cam Nickleson, Columbus Watterson, 6-0, 200, sr.; Kesean Jackson, Tiffin Columbian, 5-8, 165, jr.; Blake Sands, Dresden Tri-Valley, 6-0, 190, sr.; Eric Babinchak, Warren Howland, 5-10, 190, sr.

WR: Kenyon Owens, Dayton Chaminade Julienne, 5-11, 188, jr.; Daniel Peterson, Parma Padua Franciscan, 6-3, 175, Jr.; Ethan Fletcher, Canfield, 5-9, 150, sr.; Kevon Grant, Cincinnati Northwest, 6-1, 170, Sr.

TE: Alex McDonald, Chardon, 6-3, 205, Jr.

OL: Ryan Whitely, Parma Padua Franciscan, 6-3, 265, Sr.; Seth Wallace, Parma Heights Holy Name, 6-1, 280, Sr.; Eli Burgey, Steubenville, 6-2, 275 sr.; Julian Jackson, Zanesville, 6-2, 270, jr.; Alistair Larson, Peninsula Woodridge, OL, 6-5, 290, jr.; Aries Lamb, Cincinnati Mount Healthy, 6-7, 280, sr.; Braden Swank, Tipp City Tippecanoe, 6-3, 308, sr.

K: JJ Baughman, Columbus DeSales, 6-2, 215, sr.; Elliott Warner, New Philadelphia, 6-0, 150, sr.

Second Team Defense

DL: Logan Morris, Thornville Sheridan, 6-3, 240, Sr.; Keith Houser, Wapakoneta, 6-0, 250, sr.; Jayden Carter, Hamilton Badin, 6-2, 210, sr.; James Keighley, Kettering Alter, 6-4, 218, sr.; Macyo Williams, Akron St. Vincent-St. Mary, 6-3, 260, sr.; Gavin Slife, Chardon, 6-1, 230, Sr.

LB: Cooper Graham, Caledonia River Valley, 6-4, 225, sr.; Isaiah Jones, London, 6-2, 215, jr.; Jerome Shaw-Mason, Parma Padua Franciscan, 5-10, 180, Sr.; Cade McDevitt, Chardon, 6-0, 195, Sr.; Logan Ortt, New Philadelphia, 5-11, 215, sr.; Diego Neri, Cincinnati Northwest, 6-3, 235, sr.; Tyler Carlson, Tipp City Tippecanoe, 5-10, 204, sr.; Shane Slattery, Richfield Revere, LB, 6-2, 220, sr.; Taylor Jordan, Bellbrook, 6-2, 205, sr.

DB: Jamar Payton, Dayton Dunbar, 6-2, 175, sr.; Aidan Plate, Kettering Alter, 6-2, 184, sr.; Casey Redemeier, Hamilton Ross, 5-11, 185, sr.; Cullen Gergye, Bay Village Bay, 6-2, 181, Sr.; Eric Jones, Parma Heights Holy Name, 6-0, 165, Jr.; Ryan Jackson, Bowling Green, 6-2, 180, jr.

P: Dylan West, Akron Buchtel, 5-9, 175, sr.

Third Team Offense

QB: Rick Coleman Jr., Painesville Harvey, 5-10, 160, Jr.; Kam Smith, Chillicothe, 6-0, 170, Sr.; Caden O’Neill, New Philadelphia, 6-1, 175, sr.; Luke Lytle, New Richmond, 5-10, 165, sr.; Drew Novak, Mount Orab Western Brown, 6-6, 185, so.

RB: Jacob Hostetler, Dover, 5-10, 170, sr.; Preston Taylor, Copley, RB, 6-0, 155, jr.; Seth Borondy, Bellbrook, 6-2, 175, jr.

WR: JP Germano, Chagrin Falls Kenston, 6-0, 185, Jr.; Kadin Pollard, New Richmond, 6-3.5, 195, sr.; Keyshawn Barber, Cincinnati Hughes, 6-2, 170, jr.; Carter Huffman, Wilmington, 6-1, 190, sr.

TE: Dalton White, London, 6-2, 270, sr.

OL: Luca Gasbarrino, Chesterland West Geauga, 6-2, 240, jr.; Austin Messena, Geneva, 5-9, 240, Sr.; Joey Reynolds, Thornville Sheridan, 6-1, 280, Sr.; Bryan Ward, St. Marys Memorial, 6-0, 285, sr.; Dylan Harmon, Elida,, 6-0, 265, sr.; Griffin Peacock, Hamilton Ross, 6-4, 275, sr.; Matt See, Kettering Alter, 6-2, 287, sr.

K: Joey Di Lalla, Chesterland West Geauga, 5-10, 170, jr.; Nate Ginsburg, Millersburg West Holmes, 6-2, 185, sr.

Third Team Defense

DL: Carson Klingel, Caledonia River Valley, 6-3, 225, sr.; Luke Reed, Chesterland West Geauga, 6-0, 201, sr.; Trevor Adams, Goshen, 6-3, 230, sr.; Izac Proctor, Franklin, 6-2, 215, sr.; Kevin Thompson, Tipp City Tippecanoe, 6-3, 182, sr.

LB: Malcolm Denny, Hamilton Township, 6-1, 240, sr.; Marcelis Parker, Columbus Hartley, 6-1, 235, sr.; Zane Francis, Geneva, 5-11, 188, sr.; Brody Conley, Tiffin Columbian, 5-9, 199, jr.; Doug Weaver, Dover, 5-10, 185, sr.; Carter Giacomo, Streetsboro, 6-4, 215, sr.; Landon Robinson, Copley, 6-0, 215, sr.; Gunner Lakins, Franklin, 6-2, 225, sr.

DB: Wyatt Fryer, Franklin, 5-10, 185, sr.; Corinthian Thomas, Cincinnati Hughes, 5-10, 170, so.; Bobby Young, Hamilton Badin, 6-0, 190, sr.; Aveon Grose, Mansfield Senior, 6-1, 185, jr.

P: Jonathan Stanislo, Parma Heights Holy Name, 5-10, 180, sr.

Honorable Mention

QB: Ahmad Armstrong, Eastmoor Academy, 6-0, 187, so.; Ronmell Robinson, South, 6-1, 210, sr.; Joey Moore, Athens, 6-0, 190, Sr.; Reece Gerber, Marietta, 5-11, 180, Sr.; Evan Spires, Jackson, 6-1, 210, Jr.; Ayden Hall, Dover, 6-3, 170, jr.; Peyton McKinney, Millersburg West Holmes 6-4, 215, sr.; Aidan Fritter, Dresden Tri-Valley 6-0, 197, sr.; Zack Leonard, Niles McKinley, 5-10, 180, sr.

RB: Antwaun Burns, London, 5-10, 210, jr.; Nyal Johnson, Hartley, 5-10, 200, jr.; Jayden LeBeau, Miami Trace, 5-10, 165, So.; Ethan Hartley, Ashland, 5-11, 190, sr.; Spencer Ostovich, Steubenville, 5-10, 220, so.; Jacob Hostetler, Dover, 5-10, 170, sr.; Jordan Martin, Zanesville, 5-4, 175, jr.; T.C. Caffey, Hubbard, 5-11, 202, jr.

WR: Karson Lang, River Valley, 6-2, 150, jr.; Tony Munos, Marietta, 6-0, 175, Sr.; Joel Barnes, Chillicothe, 6-0, 160, Jr.; Tristan Prater, Jackson, 6-0, 185, Jr.; Josh Gilmore, Miami Trace, 5-10, 160, Sr.; Logan Ranft, Thornville Sheridan, 6-4, 195, Sr.; Logan Campbell, Mount Orab Western Brown, 6-0, 170, jr.; Nathan Ravine, Dover, 5-11, 170, sr.; Caden Richmond, New Philadelphia, 6-1, 175, sr.; Garrett Eastep, Millersburg West Holmes, 6-1, 160, jr.; Domo Allah, Ravenna, 5-8, 140, sr.; Alleni Fryer, Niles McKinley, 6-0, 190, sr.

OL: Spencer Creeden, River Valley, 6-0, 210, sr.; Alec Schrock, Jonathan Alder, 6-0, 230, sr.; Jalon Slappy, Eastmoor Academy, 6-5, 280, jr.; Kameron Wright, Granville, 6-4, 270, jr.; Drew Seymour, Chillicothe, 6-1, 230, Sr.; Kristian Gehrisch, Ashland, 6-4, 295, sr.; Cajun Allen, Franklin, 6-3, 300, sr.; Lewis Feik, New Philadelphia, 6-3, 265, sr.; Mike Beal, Dover, 6-4, 230 jr.; Seth Schneider, Dresden Tri-Valley, 5-10, 302, sr.; Justin Rimer, New Philadelphia, 6-3, 285, sr.; Michael Sedar, Aurora, 6-5, 275, sr.; Michael Minenok, Canfield, 6-1, 225, sr.; Nick Hewko, Canfield, 6-2, 255, sr.; Matthew Keeley, Niles McKinley, 6-3, 240, so.; Alex Goodrick, Hubbard, 6-4, 270, jr.; Gage Gibson, Warren Howland, 6-3, 265, jr.

K: Jarrad Kerekes, Copley, 6-4, 175, sr.; Jack Ruffolo, Kettering Alter, 6-2, 188, sr.

DL: Jake Bever, Ashland, 6-1, 265, sr.; Hunter Fultz, St. Marys Memorial, 6-0, 260, sr.; Ashton Kooken, Bellbrook, 6-1, 195, jr.; Luke Vess, Millersburg West Holmes, 6-1, 270, sr.; Ryan McVicker, Dover, 6-2, 265, jr.; Mitchell Stokey, New Philadelphia, 6-5, 235, sr.; Connor Wade, Zanesville, 6-0, 225, jr.; Caden King, Dresden Tri-Valley, 6-3, 304, sr.; Isaiah McCartney, Steubenville, 5-11, 255 sr.; Mario Frisone, Ravenna, 6-0, 195, sr.; Toby Smith, Canfield, 6-0, 205, jr.

LB: Jason Velazquez, DeSales, 5-10, 205, sr.; Owen Roark, Athens, 6-0, 175, Sr.; Isaac McCory, Chillicothe, 6-1, 200, Jr.; Grant Mastin, Jackson, 6-0, 220, Jr.; Nathan Barrett, Mansfield Madison, 6-0, 194, sr.; Brandon Kinney, Steubenville, 6-0, 210, jr.; Connor McGarry, Dover, 5-10, 185, sr.; Evan Pelfrey, Akron St. Vincent-St. Mary, 6-1, 230, sr.; Conor Hritz, Canfield, 6-0, 190, sr.; Braidyn Hartsoe, Alliance, 6-1, 190, sr.

DB: Richard Kenny, Hartley, 5-10, 165, jr.; Trey Saunders, Hartley, 5-11, 185, jr.; Jordan Barnett, Thornville Sheridan, 5-9, 185, Sr.; Wayne Cosper, Toledo Woodward, 5-11, 160, sr.; T.C. Molk, Dover, 5-11, 165, jr.; Casey Cassell, Zanesville, 6-0, 165, sr.; Aaron Ferguson, Steubenville, 5-10, 162 sr.; Nasari Lucious Jackson, Steubenville, 5-11,175, sr.; Blake Wilson, Lodi Cloverleaf, 6-1, 190, sr.; Evan McVay, Aurora, 5-9, 185, sr.; Delshawn Petrosky, Youngstown Chaney, 5-11, 170, sr.; Jason Hewlett, Youngstown Chaney, 6-2, 185, so.

P: Brandon Bowers, St. Marys Memorial, 6-3, 175, jr.; Isaiah Bales, Franklin, 6-0, 190, jr.

Gilmore https://www.recordherald.com/wp-content/uploads/sites/27/2020/12/web1_Josh-Gilmore-mug.jpg Gilmore LeBeau https://www.recordherald.com/wp-content/uploads/sites/27/2020/12/web1_Jayden-LeBeau-mug.jpg LeBeau