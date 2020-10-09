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High School Scores


Friday’s Scores

By The Associated Press

PREP FOOTBALL

OHSAA Playoffs

First Round

Division I

Region 1

Brunswick 42, Massillon Jackson 28

Cle. St. Ignatius 42, Solon 14

Euclid 21, Elyria 0

Lakewood St. Edward 42, Can. Glenoak 0

Medina 37, Strongsville 7

Mentor 69, Shaker Hts. 13

Stow-Munroe Falls 45, Cle. Hts. 14

Region 2

Clayton Northmont 35, Middletown 0

Dublin Coffman 56, Beavercreek 7

Huber Hts. Wayne 20, Centerville 10

Kettering Fairmont 42, Perrysburg 14

Marysville 35, Dublin Jerome 14

Powell Olentangy Liberty 35, Miamisburg 0

Springboro 28, Findlay 19

Springfield 27, Tol. Whitmer 17

Region 3

Cols. Upper Arlington 17, Lewis Center Olentangy Orange 10

Hilliard Bradley 28, Groveport-Madison 7

Hilliard Darby 21, Gahanna Lincoln 7

New Albany 34, Westerville N. 3

Pickerington Cent. 49, Grove City 0

Pickerington N. 35, Hilliard Davidson 22

Reynoldsburg 53, Lancaster 19

Region 4

Cin. Colerain 38, Milford 7

Cin. Elder 42, Fairfield 39

Cin. Moeller 43, Hamilton 27

Cin. Princeton 55, Cin. Oak Hills 0

Cin. St. Xavier 49, Cin. Walnut Hills 13

Liberty Twp. Lakota E. 28, Cin. Sycamore 10

Mason 34, Lebanon 16

W. Chester Lakota W. 44, Cin. West Clermont 0

Division II

Region 5

Bedford 42, Akr. Ellet 7

Garfield Hts. 13, Eastlake North 7

Kent Roosevelt 28, Hunting Valley University 3

Macedonia Nordonia 48, Ashtabula Lakeside 7

Mayfield 51, Akr. Kenmore-Garfield 6

Twinsburg 42, Lyndhurst Brush 14

Warren Harding 42, Akr. North 0

Willoughby S. 36, Madison 6

Youngs. Boardman 49, Cuyahoga Falls 0

Region 6

Barberton 49, Lakewood 0

Fremont Ross 71, Parma Normandy 0

N. Olmsted 48, Grafton Midview 45

N. Royalton 48, Amherst Steele 45, 3OT

Sylvania Northview 29, Holland Springfield 10

Tol. St. Francis 38, N. Ridgeville 0

Wadsworth 48, Westlake 21

Region 7

Canal Winchester 45, Mt. Vernon 7

Delaware Olentangy Berlin 47, Whitehall-Yearling 7

Dublin Scioto 48, Cols. Mifflin 14

Pataskala Licking Hts. 28, Cols. Whetstone 9

Pataskala Watkins Memorial 44, Cols. Northland 6

Sunbury Big Walnut 62, Logan 0

Worthington Kilbourne 42, Marion Harding 21

Region 8

Ashville Teays Valley 68, Cols. Briggs 0

Harrison 32, Lima Sr. 28

Sidney 31, W. Carrollton 12

Trenton Edgewood 62, West 12

Troy 49, Cols. Franklin Hts. 6

Xenia 18, New Carlisle Tecumseh 0

Division III

Region 9

Chagrin Falls Kenston 40, Alliance Marlington 7

Chardon NDCL 14, Louisville 7

Dover 63, Tallmadge 21

Geneva 37, Painesville Harvey 0

Niles McKinley 35, Ravenna 21

STVM 68, Akr. Springfield 0

Steubenville 43, Youngs. East 6

Warren Howland 27, Akr. Buchtel 0

Youngs. Chaney High School 21, Akr. Coventry 7

Region 10

Caledonia River Valley 69, Maumee 6

Defiance 27, Bay Village Bay 10

Mansfield Sr. 7, Sylvania Southview 3

Millersburg W. Holmes 45, Mansfield Madison 10

Norton 21, Sandusky 20

Rocky River 29, Lexington 7

Region 11

Cols. Hamilton Twp. 50, Cols. Beechcroft 16

Dresden Tri-Valley 50, Cols. Centennial 0

Miami Trace 27, Chillicothe 14

Mt. Orab Western Brown 42, Athens 12

South 44, Bellefontaine 18

Wilmington 56, Marietta 14

Zanesville 30, Delaware Buckeye Valley 8

Region 12

Day. Carroll 42, Celina 39

Day. Chaminade Julienne 31, Cin. NW 28

Day. Dunbar 33, Cin. Aiken 6

Franklin 14, Vandalia Butler 6

Goshen 37, Cin. Hughes 14

Monroe 27, Elida 10

St. Marys Memorial 56, Greenville 21

Tipp City Tippecanoe 55, Day. Ponitz Tech. 6

Wapakoneta 15, Lima Shawnee 0

Division VI

Region 24

N. Lewisburg Triad 42, New Paris National Trail 7

Division VII

Region 25

Cuyahoga Hts. 35, Ashland Mapleton 20

Greenwich S. Cent. 41, Fairport Harbor Harding 7

New Washington Buckeye Cent. 32, Wellsville 29

Plymouth 46, Lisbon David Anderson 12

Region 26

Antwerp 20, Waynesfield-Goshen 17

Convoy Crestview 69, N. Baltimore 7

Delphos St. John’s 41, Dola Hardin Northern 8

Edgerton 34, Defiance Ayersville 22

Edon 34, Arcadia 7

Hamler Patrick Henry 51, Vanlue 12

McComb 41, McGuffey Upper Scioto Valley 0

Sycamore Mohawk 67, Morral Ridgedale 0

Region 27

Cardington-Lincoln 68, Lancaster Fisher Cath. 43

New Matamoras Frontier 54, Fairfield Christian 13

Sugar Grove Berne Union 63, Zanesville Rosecrans 6

Toronto 26, Tuscarawas Cent. Cath. 12

Waterford 49, Corning Miller 0

Region 28

Cedarville 35, Union City Mississinawa Valley 6

S. Charleston SE 21, Sidney Lehman 19

Troy Christian 42, Mt. Victory Ridgemont 6