14 local student-athletes receive District soccer honors

A total of 14 soccer players from Miami Trace High School and Washington High School have received All-District recognition for the 2019 season.

From Miami Trace, Kyler Conn, Caleb Perry and Aubrey Schwartz were named First Team, All-District in Division II.

From Washington, Arianna Heath was named First Team, All-District.

From Miami Trace, Miguel Iturriagagoitia Azagra, Kody Burns and Magarah Bloom were named Second Team, All-District.

From Washington, Addison Chambers was named Second Team, All-District.

From Miami Trace, Christian Caldwell, Morgan Eggleton, Justin Shoemaker and Emily Powell were named Honorable Mention, All-District.

From Washington, Chloe Lovett and Jordan McCane were named Honorable Mention, All-District.

Boys Division II First Team

Braden Bergstrom, Griffin Foltz, McClain; Sam Bernard, Tyler McClellan, Fairfield Union; Jude Braun, Logan Elm; Ty Broermann, Collin Ghearing, Jackson; Max Brooks, Connor Jones, Circleville; Kyler Conn, Caleb Perry, Miami Trace; Jake Craven, Sean Fournier, Ryan Mannix, Marietta; Keegan Daniels, Brody Wilt, Gallia Academy; Danny Goetz, Finn Mitchell, Athens; Brock Haines, Hillsboro; Ethan Kearns, Vijay Wangui, Unioto; Brayden McConnell, Warren; Todd Norris, Connor Truax, Alexander; Drake Teeters, Waverly.

Girls Division II First Team

Nikk Bean, Emma Dabelko, Athens; Morgan Bivens, Chelsee Steele, Wheelersburg; Reagan Conrad, Isabel Ruff, Fairfield Union; Addie Erslan, Caroline Ford, Chillicothe; Sydney Free, Abby Seals, Unioto; Arianna Heath, Washington; Loren Moran, Waverly; Kerigan Pollard, McClain; Preslee Reed, Gallia Academy; Morgan Sark, Circleville; Riley Schultz, Logan Elm; Aubrey Schwartz, Miami Trace; Lexi Sheppard, Hillsboro; Taylor Sloan, Warren; Taylor Thorpe, Brynlee Vermillion, Jackson.

Girls Division II Second Team

Sami Blair, Hillsboro; Magarah Bloom, Miami Trace; Brooklyn Bryant, Logan Elm; Addison Chambers, Washington; Zoe Ford, Gemma Maimone, Chillicothe; Alexis Frazee, Macie Smith, Warren; Lanie Lirwin, Wheelersburg; Maddy Kluczynski, Circleville; Mackenzie Lannig, Emma Smith, Fairfield Union; Sarah Lefever, Emma Wiley, Jackson; Jayden McKell, Xix McKell, Unioto; Michaela Rhoads, Amelia Willis, Waverly; Krysten Sanders, Gallia Academy; Beckley Smith, McClain; Anna Wesler, Athens.

Boys Division II Second Team

Miguel Iturriagagoitia Azagra, Kody Burns, Miami Trace; Maddux Camden, Timothy Ian Hill, Andrew Toler, Gallia Academy; Adam Coil, Cade Gandor, Marietta; Joe Crabtree, Isaac Kuhn, Jackson; Will Bullock, Max Lattimer, Circleville; Carson DeBord, Gage Stout, Unioto; Wesley Dodrill, Zack Riefler, Athens; Tyler Fritchley, T.J. Vogt, Alexander; Cade Groce, Bodie Hammack, Fairfield Union; Michael Haynes, Logan Elm; Haydon Hice, Noah Reeves, McClain; Britton Kritzwiser, Waverly; Jared Opperman, Portsmouth West; Gavin Ott, Waverly; Ethan Snapp, Landon Weber, Hillsboro.

Boys Division II Honorable Mention

Blake Bennett, Caden Fyffe, Fairfield Union; Christian Caldwell, Justin Shoemaker, Miami Trace; Braulio Clouse-Rosas, Will Pigman, Athens; Adam Cunningham, Eddy Zheng, Circleville; Charles Downing, Chance Tatman, Logan Elm; Ethan Feathers, Jackson Graham, Marietta; Shane Gardner, Brayden Sallee, Warren; Micah Geise, Ashton Sigler, Unioto; Nolan Haislop, Austin Van Allen, Jackson; Richie Lester, Lyle White, McClain; Jason Lovely, Logan Weber, Hillsboro; Ethan Marasek, Austin Throckmorton, Portsmouth West; Ethan Neidhart, Trey Schaller, Alexander; Frantisek Podlaha, Alex Workman, Waverly; Dalton Vanco, Gallia Academy.

Girls Division II Honorable Mention

Zinny Adams, Brynn Bledsoe, Hillsboro; Kayla Anderson, Payton Pryor, McClain; Emma Bapst, Marley Stroth, Jackson; Kylee Bethel, Sophia Garza, Unioto; Caroline Brandes, Hannah Schulz, Athens; Caroline Brown, Koren Truance, Gallia Academy; Nilyn Cockerham, Hannah Creech, Circleville; Morgan Eggleton, Emily Powell, Miami Trace; Abby Hardin, Sydney Spires, Logan Elm; Jordan Jennings, Brittani Wolfenbarker, Wheelersburg; Anna Jordan, Alexis Murphy, Waverly; Jenna Lapurga, Paige Persinger, Chillicothe; Chloe Lovett, Jordan McCane, Washington; Millie Ryan, Summer Saboley, Warren.

