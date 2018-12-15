High School Basketball Scores

Saturday’s Scores
By The Associated Press
GIRLS PREP BASKETBALL
Akr. Buchtel 84, Kent Roosevelt 26
Akr. Hoban 47, Chardon NDCL 35
Albany Alexander 49, Vincent Warren 47
Alliance Marlington 66, Alliance 26
Amherst Steele 64, Grafton Midview 37
Anna 59, Houston 34
Antwerp 38, Rockford Parkway 32
Ashland Crestview 56, Apple Creek Waynedale 48
Ashville Teays Valley 57, Lancaster Fairfield Union 49
Barberton 44, Tallmadge 38
Barnesville 40, Richmond Edison 18
Beloit W. Branch 53, Carrollton 30
Berlin Center Western Reserve 58, Columbiana 44
Berlin Hiland 77, Lore City Buckeye Trail 31
Bluffton 60, N. Baltimore 50
Bowerston Conotton Valley 39, Malvern 36, OT
Brookfield 41, Youngs. Liberty 29
Bryan 40, Defiance 22
Camden Preble Shawnee 42, Carlisle 37
Can. McKinley 67, Green 33
Canal Fulton Northwest 48, Cuyahoga Falls CVCA 18
Canal Winchester 52, Cols. Hartley 39
Castalia Margaretta 63, Willard 35
Chillicothe 46, Hillsboro 26
Cin. Anderson 60, Cin. Withrow 25
Cin. Deer Park 53, Cin. Finneytown 23
Cin. Princeton 61, Middletown 35
Cin. Sycamore 69, Cin. Colerain 41
Cin. Walnut Hills 59, Cin. Turpin 34
Circleville 44, Circleville Logan Elm 30
Cols. DeSales 54, Mt. Vernon 49
Cols. Eastmoor 76, Logan 47
Columbus Grove 51, Elida 31
Cornerstone Christian 69, Akr. SVSM 52
Creston Norwayne 54, Akr. Coventry 22
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 73, Cle. VASJ 37
Danville 59, Centerburg 38
Day. Carroll 64, Hamilton Badin 57
Dover 46, Cambridge 26
E. Can. 55, Strasburg-Franklin 45
Elyria Cath. 73, Parma Hts. Valley Forge 19
Ft. Loramie 57, Jackson Center 13
Geneva 41, Painesville Harvey 30
Gnadenhutten Indian Valley 60, W. Lafayette Ridgewood 18
Hamilton 56, Cin. Oak Hills 54
Homestead, Ind. 57, Notre Dame Academy 49
Huber Hts. Wayne 41, Miamisburg 22
John Marshall, W.Va. 69, Steubenville 39
Kalida 60, Ft. Jennings 45
Kansas Lakota 61, Lakeside Danbury 50
Kings Mills Kings 42, Cin. West Clermont 40
LaGrange Keystone 51, Brooklyn 22
Legacy Christian 52, Sidney Lehman 43
Lewistown Indian Lake 43, Richwood N. Union 25
Lima Sr. 68, Lima Cent. Cath. 54
Loveland 60, Milford 47
Mansfield Sr. 49, Mansfield St. Peter’s 35
Marietta 62, Zanesville 49
Mason 53, Fairfield 30
Massillon Jackson 36, Massillon Perry 20
McComb 46, Defiance Ayersville 39
McConnelsville Morgan 71, Philo 36
Medina 56, Shaker Hts. 21
Miller City 51, Vanlue 42
Milton-Union 42, Middletown Madison Senior 27
Minerva 39, Can. South 35
Monroe 52, Eaton 42
Morrow Little Miami 54, Oxford Talawanda 34
Mt. Blanchard Riverdale 43, Kenton 37
N. Can. Hoover 59, Louisville 50
Navarre Fairless 47, Akr. Manchester 46
New Bremen 63, Delphos Jefferson 41
New Philadelphia 61, Byesville Meadowbrook 14
Newton Falls 41, Leavittsburg LaBrae 32
Oak Harbor 71, Vermilion 33
Oberlin Firelands 57, Oberlin 31
Ottawa-Glandorf 55, Arlington 45
Ottoville 46, Coldwater 29
Pandora-Gilboa 57, McGuffey Upper Scioto Valley 45
Piqua 60, Greenville 36
Poland Seminary 62, Warren Harding 41
Port Clinton 44, Huron 38
Portsmouth 50, Mowrystown Whiteoak 13
Reedsville Eastern 46, Glouster Trimble 39
Russia 46, Botkins 36
S. Charleston SE 51, London Madison Plains 32
Salem 64, Hanoverton United 40
Sandusky 58, Tiffin Columbian 42
Sandusky St. Mary 48, New Riegel 45
Springboro 75, Lebanon 35
Steubenville Cath. Cent. 53, Toronto 27
Stow-Munroe Falls 77, Hudson 35
Sugarcreek Garaway 76, Newcomerstown 21
Thornville Sheridan 66, New Lexington 38
Tiffin Calvert 60, Gibsonburg 54
Trenton Edgewood 54, Harrison 44
Vandalia Butler 53, Sidney 23
W. Carrollton 45, Xenia 40
Warren Champion 59, Columbiana Crestview 37
Washington C.H. 47, Greenfield McClain 18
Waynesville 50, Sardinia Eastern Brown 37
Wellington 43, Lorain Clearview 20
Whitehall-Yearling 51, Cols. Grandview Hts. 44
Worthington Christian 52, Cols. Ready 35
Zanesville Maysville 72, Zanesville W. Muskingum 29
Zanesville Rosecrans 56, Canal Winchester Harvest Prep 21