Posted on by

High School Basketball Scores


Saturday’s Scores

By The Associated Press

GIRLS PREP BASKETBALL

Akr. Buchtel 84, Kent Roosevelt 26

Akr. Hoban 47, Chardon NDCL 35

Albany Alexander 49, Vincent Warren 47

Alliance Marlington 66, Alliance 26

Amherst Steele 64, Grafton Midview 37

Anna 59, Houston 34

Antwerp 38, Rockford Parkway 32

Ashland Crestview 56, Apple Creek Waynedale 48

Ashville Teays Valley 57, Lancaster Fairfield Union 49

Barberton 44, Tallmadge 38

Barnesville 40, Richmond Edison 18

Beloit W. Branch 53, Carrollton 30

Berlin Center Western Reserve 58, Columbiana 44

Berlin Hiland 77, Lore City Buckeye Trail 31

Bluffton 60, N. Baltimore 50

Bowerston Conotton Valley 39, Malvern 36, OT

Brookfield 41, Youngs. Liberty 29

Bryan 40, Defiance 22

Camden Preble Shawnee 42, Carlisle 37

Can. McKinley 67, Green 33

Canal Fulton Northwest 48, Cuyahoga Falls CVCA 18

Canal Winchester 52, Cols. Hartley 39

Castalia Margaretta 63, Willard 35

Chillicothe 46, Hillsboro 26

Cin. Anderson 60, Cin. Withrow 25

Cin. Deer Park 53, Cin. Finneytown 23

Cin. Princeton 61, Middletown 35

Cin. Sycamore 69, Cin. Colerain 41

Cin. Walnut Hills 59, Cin. Turpin 34

Circleville 44, Circleville Logan Elm 30

Cols. DeSales 54, Mt. Vernon 49

Cols. Eastmoor 76, Logan 47

Columbus Grove 51, Elida 31

Cornerstone Christian 69, Akr. SVSM 52

Creston Norwayne 54, Akr. Coventry 22

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 73, Cle. VASJ 37

Danville 59, Centerburg 38

Day. Carroll 64, Hamilton Badin 57

Dover 46, Cambridge 26

E. Can. 55, Strasburg-Franklin 45

Elyria Cath. 73, Parma Hts. Valley Forge 19

Ft. Loramie 57, Jackson Center 13

Geneva 41, Painesville Harvey 30

Gnadenhutten Indian Valley 60, W. Lafayette Ridgewood 18

Hamilton 56, Cin. Oak Hills 54

Homestead, Ind. 57, Notre Dame Academy 49

Huber Hts. Wayne 41, Miamisburg 22

John Marshall, W.Va. 69, Steubenville 39

Kalida 60, Ft. Jennings 45

Kansas Lakota 61, Lakeside Danbury 50

Kings Mills Kings 42, Cin. West Clermont 40

LaGrange Keystone 51, Brooklyn 22

Legacy Christian 52, Sidney Lehman 43

Lewistown Indian Lake 43, Richwood N. Union 25

Lima Sr. 68, Lima Cent. Cath. 54

Loveland 60, Milford 47

Mansfield Sr. 49, Mansfield St. Peter’s 35

Marietta 62, Zanesville 49

Mason 53, Fairfield 30

Massillon Jackson 36, Massillon Perry 20

McComb 46, Defiance Ayersville 39

McConnelsville Morgan 71, Philo 36

Medina 56, Shaker Hts. 21

Miller City 51, Vanlue 42

Milton-Union 42, Middletown Madison Senior 27

Minerva 39, Can. South 35

Monroe 52, Eaton 42

Morrow Little Miami 54, Oxford Talawanda 34

Mt. Blanchard Riverdale 43, Kenton 37

N. Can. Hoover 59, Louisville 50

Navarre Fairless 47, Akr. Manchester 46

New Bremen 63, Delphos Jefferson 41

New Philadelphia 61, Byesville Meadowbrook 14

Newton Falls 41, Leavittsburg LaBrae 32

Oak Harbor 71, Vermilion 33

Oberlin Firelands 57, Oberlin 31

Ottawa-Glandorf 55, Arlington 45

Ottoville 46, Coldwater 29

Pandora-Gilboa 57, McGuffey Upper Scioto Valley 45

Piqua 60, Greenville 36

Poland Seminary 62, Warren Harding 41

Port Clinton 44, Huron 38

Portsmouth 50, Mowrystown Whiteoak 13

Reedsville Eastern 46, Glouster Trimble 39

Russia 46, Botkins 36

S. Charleston SE 51, London Madison Plains 32

Salem 64, Hanoverton United 40

Sandusky 58, Tiffin Columbian 42

Sandusky St. Mary 48, New Riegel 45

Springboro 75, Lebanon 35

Steubenville Cath. Cent. 53, Toronto 27

Stow-Munroe Falls 77, Hudson 35

Sugarcreek Garaway 76, Newcomerstown 21

Thornville Sheridan 66, New Lexington 38

Tiffin Calvert 60, Gibsonburg 54

Trenton Edgewood 54, Harrison 44

Vandalia Butler 53, Sidney 23

W. Carrollton 45, Xenia 40

Warren Champion 59, Columbiana Crestview 37

Washington C.H. 47, Greenfield McClain 18

Waynesville 50, Sardinia Eastern Brown 37

Wellington 43, Lorain Clearview 20

Whitehall-Yearling 51, Cols. Grandview Hts. 44

Worthington Christian 52, Cols. Ready 35

Zanesville Maysville 72, Zanesville W. Muskingum 29

Zanesville Rosecrans 56, Canal Winchester Harvest Prep 21