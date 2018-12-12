High School Basketball Scores

Wednesday’s Scores
The Associated Press
GIRLS PREP BASKETBALL
Akr. Hoban 67, Gates Mills Gilmour 50
Amherst Steele 74, N. Ridgeville 52
Aurora 50, Medina Highland 36
Bay Village Bay 47, Parma Hts. Holy Name 32
Bellefontaine 32, Lewistown Indian Lake 27
Beloit W. Branch 39, Salem 31
Berea-Midpark 42, Lakewood 28
Cambridge 50, Marietta 49
Can. Glenoak 44, Massillon Jackson 26
Can. McKinley 81, Akr. SVSM 51
Can. South 39, Alliance Marlington 37
Canfield 59, Louisville 43
Cardington-Lincoln 68, Danville 53
Chagrin Falls 45, Geneva 28
Chagrin Falls Kenston 57, Chardon 51
Chardon NDCL 62, Louisville Aquinas 38
Cin. Anderson 41, Milford 40
Cin. Country Day 45, Cin. Hills Christian Academy 27
Cin. N. College Hill 53, Cin. Christian 47
Cin. Princeton 68, Cin. Colerain 35
Cin. Walnut Hills 54, Kings Mills Kings 35
Cin. Wyoming 37, Cin. Deer Park 30
Cle. Hts. 64, Lorain 54
Cle. Hts. Beaumont 70, Cle. Cent. Cath. 67
Cle. Hts. Lutheran E. 67, E. Cle. Shaw 53
Cle. St. Joseph 55, Rocky River Magnificat 47
Cols. Bexley 39, Cols. Ready 26
Cols. Centennial 42, Galloway Westland 38
Cols. Patriot Prep 40, Gahanna Cols. Academy 28
Copley 45, Tallmadge 17
Cuyahoga Falls 67, Hudson 41
Cuyahoga Falls CVCA 61, Navarre Fairless 59, OT
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 48, Parma Padua 37
Cuyahoga Hts. 54, Cle. Lincoln W. 14
Dresden Tri-Valley 60, New Lexington 18
Dublin Coffman 76, Logan 41
Eastlake N. 70, Madison 35
Elyria Cath. 75, Parma 23
Fairview 45, Oberlin 27
Fayetteville-Perry 62, Batavia 32
Gahanna Lincoln 46, Cols. Watterson 40
Garfield Hts. Trinity 48, Cle. VASJ 46
Garrettsville Garfield 59, Warren Lordstown 43
Gates Mills Hawken 54, Hudson WRA 51
Gnadenhutten Indian Valley 43, Lore City Buckeye Trail 38
Green 52, Massillon Perry 44
Greenfield McClain 42, Chillicothe 28
Howard E. Knox 51, Galion Northmor 38
Kettering Alter 58, Eaton 40
Kirtland 56, Garfield Hts. 35
Lawrenceburg, Ind. 46, Harrison 36
Lebanon 44, Beavercreek 37
Liberty Twp. Lakota E. 55, Cin. Oak Hills 46
Lodi Cloverleaf 57, Akr. Springfield 38
London 52, Spring. NW 24
Lorain Clearview 38, Columbia Station Columbia 35
Loveland 53, Cin. Turpin 36
Mantua Crestwood 64, Youngs. Valley Christian 60
Mason 65, Middletown 26
Massillon Tuslaw 44, Sugarcreek Garaway 42, OT
Mayfield 56, Willoughby S. 31
Medina 40, Elyria 11
Medina Buckeye 45, Sheffield Brookside 35
Mentor 58, Shaker Hts. 27
Mentor Lake Cath. 37, Warren JFK 35
Miamisburg 61, Clayton Northmont 51
Miami Trace 63, Hillsboro 27
Minerva 58, Carrollton 37
Mogadore Field 56, Peninsula Woodridge 31
Mt. Gilead 57, Centerburg 31
New Carlisle Tecumseh 89, Richwood N. Union 28
New Concord John Glenn 52, Zanesville W. Muskingum 25
New Philadelphia 79, Coshocton 11
Newton Falls 51, Warren Champion 50
Norton 50, Ravenna 44
Olmsted Falls 67, Westlake 41
Philo 58, Crooksville 25
Piketon 58, Beaver Eastern 35
Piqua 57, Sidney 14
Rayland Buckeye 60, Linsly, W.Va. 59
Ripley-Union-Lewis-Huntington 43, Felicity-Franklin 21
Rocky River Lutheran W. 65, Brooklyn 15
Rootstown 43, Hartville Lake Center Christian 28
Sarahsville Shenandoah 46, Caldwell 35
Sparta Highland 60, Fredericktown 38
Stow-Munroe Falls 63, Twinsburg 34
Strasburg-Franklin 44, Malvern 18
Thornville Sheridan 53, McConnelsville Morgan 35
Tipp City Tippecanoe 48, Greenville 16
W. Chester Lakota W. 57, Cin. Sycamore 33
Wadsworth 81, N. Royalton 16
Warren Harding 72, Orange 48
Warren Howland 82, Youngs. Chaney High School 9
Warrensville Hts. 105, Cle. JFK 14
Warsaw River View 41, Zanesville 39
Youngs. Liberty 47, Columbiana Crestview 23
Youngs. Mooney 59, Youngs. Ursuline 49