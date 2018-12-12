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High School Basketball Scores


Wednesday’s Scores

The Associated Press

GIRLS PREP BASKETBALL

Akr. Hoban 67, Gates Mills Gilmour 50

Amherst Steele 74, N. Ridgeville 52

Aurora 50, Medina Highland 36

Bay Village Bay 47, Parma Hts. Holy Name 32

Bellefontaine 32, Lewistown Indian Lake 27

Beloit W. Branch 39, Salem 31

Berea-Midpark 42, Lakewood 28

Cambridge 50, Marietta 49

Can. Glenoak 44, Massillon Jackson 26

Can. McKinley 81, Akr. SVSM 51

Can. South 39, Alliance Marlington 37

Canfield 59, Louisville 43

Cardington-Lincoln 68, Danville 53

Chagrin Falls 45, Geneva 28

Chagrin Falls Kenston 57, Chardon 51

Chardon NDCL 62, Louisville Aquinas 38

Cin. Anderson 41, Milford 40

Cin. Country Day 45, Cin. Hills Christian Academy 27

Cin. N. College Hill 53, Cin. Christian 47

Cin. Princeton 68, Cin. Colerain 35

Cin. Walnut Hills 54, Kings Mills Kings 35

Cin. Wyoming 37, Cin. Deer Park 30

Cle. Hts. 64, Lorain 54

Cle. Hts. Beaumont 70, Cle. Cent. Cath. 67

Cle. Hts. Lutheran E. 67, E. Cle. Shaw 53

Cle. St. Joseph 55, Rocky River Magnificat 47

Cols. Bexley 39, Cols. Ready 26

Cols. Centennial 42, Galloway Westland 38

Cols. Patriot Prep 40, Gahanna Cols. Academy 28

Copley 45, Tallmadge 17

Cuyahoga Falls 67, Hudson 41

Cuyahoga Falls CVCA 61, Navarre Fairless 59, OT

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 48, Parma Padua 37

Cuyahoga Hts. 54, Cle. Lincoln W. 14

Dresden Tri-Valley 60, New Lexington 18

Dublin Coffman 76, Logan 41

Eastlake N. 70, Madison 35

Elyria Cath. 75, Parma 23

Fairview 45, Oberlin 27

Fayetteville-Perry 62, Batavia 32

Gahanna Lincoln 46, Cols. Watterson 40

Garfield Hts. Trinity 48, Cle. VASJ 46

Garrettsville Garfield 59, Warren Lordstown 43

Gates Mills Hawken 54, Hudson WRA 51

Gnadenhutten Indian Valley 43, Lore City Buckeye Trail 38

Green 52, Massillon Perry 44

Greenfield McClain 42, Chillicothe 28

Howard E. Knox 51, Galion Northmor 38

Kettering Alter 58, Eaton 40

Kirtland 56, Garfield Hts. 35

Lawrenceburg, Ind. 46, Harrison 36

Lebanon 44, Beavercreek 37

Liberty Twp. Lakota E. 55, Cin. Oak Hills 46

Lodi Cloverleaf 57, Akr. Springfield 38

London 52, Spring. NW 24

Lorain Clearview 38, Columbia Station Columbia 35

Loveland 53, Cin. Turpin 36

Mantua Crestwood 64, Youngs. Valley Christian 60

Mason 65, Middletown 26

Massillon Tuslaw 44, Sugarcreek Garaway 42, OT

Mayfield 56, Willoughby S. 31

Medina 40, Elyria 11

Medina Buckeye 45, Sheffield Brookside 35

Mentor 58, Shaker Hts. 27

Mentor Lake Cath. 37, Warren JFK 35

Miamisburg 61, Clayton Northmont 51

Miami Trace 63, Hillsboro 27

Minerva 58, Carrollton 37

Mogadore Field 56, Peninsula Woodridge 31

Mt. Gilead 57, Centerburg 31

New Carlisle Tecumseh 89, Richwood N. Union 28

New Concord John Glenn 52, Zanesville W. Muskingum 25

New Philadelphia 79, Coshocton 11

Newton Falls 51, Warren Champion 50

Norton 50, Ravenna 44

Olmsted Falls 67, Westlake 41

Philo 58, Crooksville 25

Piketon 58, Beaver Eastern 35

Piqua 57, Sidney 14

Rayland Buckeye 60, Linsly, W.Va. 59

Ripley-Union-Lewis-Huntington 43, Felicity-Franklin 21

Rocky River Lutheran W. 65, Brooklyn 15

Rootstown 43, Hartville Lake Center Christian 28

Sarahsville Shenandoah 46, Caldwell 35

Sparta Highland 60, Fredericktown 38

Stow-Munroe Falls 63, Twinsburg 34

Strasburg-Franklin 44, Malvern 18

Thornville Sheridan 53, McConnelsville Morgan 35

Tipp City Tippecanoe 48, Greenville 16

W. Chester Lakota W. 57, Cin. Sycamore 33

Wadsworth 81, N. Royalton 16

Warren Harding 72, Orange 48

Warren Howland 82, Youngs. Chaney High School 9

Warrensville Hts. 105, Cle. JFK 14

Warsaw River View 41, Zanesville 39

Youngs. Liberty 47, Columbiana Crestview 23

Youngs. Mooney 59, Youngs. Ursuline 49