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High School Football Scores


Friday’s Scores

By The Associated Press

PREP FOOTBALL

Albany Alexander 17, McArthur Vinton County 14, OT

Amanda-Clearcreek 17, Cols. Ready 14

Ashville Teays Valley 48, Lancaster Fairfield Union 7

Athens 21, Logan 14

Bainbridge Paint Valley 26, Chillicothe Unioto 21

Baltimore Liberty Union 26, Cols. Bexley 0

Batavia Clermont NE 27, Fayetteville-Perry 6

Beaver Eastern 30, Willow Wood Symmes Valley 12

Bellefontaine 34, Spring. Kenton Ridge 7

Blanchester 49, Bethel-Tate 21

Bloom-Carroll 34, Circleville 0

Canal Winchester 30, New Albany 28

Canal Winchester Harvest Prep 44, Millersport 6

Chillicothe 36, Hillsboro 30

Chillicothe Huntington 29, Williamsport Westfall 27

Cin. Colerain 48, Hamilton 6

Cin. Country Day 24, Miami Valley Christian Academy 8

Cin. Elder 51, Cin. St. Xavier 26

Cin. Indian Hill 55, Cin. Mariemont 13

Cin. Madeira 49, Reading 0

Cin. Moeller 21, Cin. La Salle 14, OT

Cin. Mt. Healthy 28, Campbell Co., Ky. 20

Cin. Shroder 27, Cin. Gamble Montessori 8

Cin. Sycamore 31, Middletown 24

Cin. Turpin 41, Cin. Walnut Hills 14

Cin. West Clermont 10, Loveland 7, OT

Cin. Winton Woods 49, Indpls Chatard, Ind. 35

Clarksville Clinton-Massie 49, Batavia 0

Coal Grove Dawson-Bryant 36, Portsmouth 34

Cols. DeSales 35, Cols. St. Charles 7

Cols. Eastmoor 47, Cols. Marion-Franklin 0

Cols. Hamilton Twp. 48, Circleville Logan Elm 0

Cols. Hartley 49, Cols. Watterson 28

Cols. South 40, Cols. Africentric 0

Cols. Upper Arlington 21, Galloway Westland 0

Cols. Walnut Ridge 61, Cols. Briggs 0

Day. Chaminade Julienne 35, St. Bernard Roger Bacon 28

Day. Northridge 44, Carlisle 12

Delaware Hayes 24, Worthington Kilbourne 3

Fairborn 19, Riverside Stebbins 7

Frankfort Adena 49, Piketon 14

Franklin 21, Camden Preble Shawnee 14

Gallipolis Gallia 53, Proctorville Fairland 35

Goshen 41, Mt. Orab Western Brown 40

Greenfield McClain 47, Miami Trace 40

Groveport-Madison 48, Cols. Franklin Hts. 6

Hamilton Badin 24, Day. Carroll 21

Hamilton New Miami 35, St. Bernard-Elmwood Place 0

Hamilton Ross 10, Trenton Edgewood 6

Hilliard Bradley 46, Dublin Scioto 17

Hilliard Darby 24, Delaware Olentangy Berlin 21

Hilliard Davidson 31, Grove City Cent. Crossing 0

Holland Springfield 42, Sylvania Southview 14

Huber Hts. Wayne 35, Centerville 21

Ironton 49, Chesapeake 27

Ironton Rock Hill 35, S. Point 0

Jackson 69, Washington C.H. 40

Jamestown Greeneview 42, Spring. Greenon 21

Kings Mills Kings 55, Cin. Withrow 6

Lancaster 50, Grove City 14

Lancaster Fisher Cath. 23, Grove City Christian 6

Lewis Center Olentangy 21, Westerville S. 10

Lewis Center Olentangy Orange 54, Westerville N. 14

London 42, Gahanna Cols. Academy 27

London Madison Plains 62, Spring. Cath. Cent. 8

Marietta 42, Sarahsville Shenandoah 0

Milford Center Fairbanks 39, W. Jefferson 24

Monroe 37, Eaton 0

Morrow Little Miami 49, Cin. NW 13

Nelsonville-York 30, Pomeroy Meigs 22

New Carlisle Tecumseh 17, Spring. Shawnee 14

New Concord John Glenn 76, Zanesville W. Muskingum 0

Newark Licking Valley 48, Hebron Lakewood 7

Pataskala Watkins Memorial 41, Heath 8

Piqua 14, Sidney 12

Plain City Jonathan Alder 52, St. Paris Graham 19

Portsmouth Notre Dame 16, Franklin Furnace Green 8

Portsmouth Sciotoville 26, McDermott Scioto NW 24

Portsmouth W. 26, Minford 15

Reynoldsburg 33, Pickerington N. 31

Southeastern 13, Chillicothe Zane Trace 10

Spring. NW 24, Urbana 7

Springboro 34, Beavercreek 7

Springfield 35, Xenia 7

Steubenville 35, Dover 13

Sunbury Big Walnut 37, Newark 7

Thornville Sheridan 45, Philo 7

Waverly 35, Lucasville Valley 28

Wellston 20, Bidwell River Valley 0

Wheelersburg 37, Oak Hill 6

Whitehall-Yearling 46, Cols. Grandview Hts. 13

Williamsburg 40, East Clinton 10

Zanesville 27, Mt. Vernon 18

Zanesville Maysville 56, McConnelsville Morgan 6