High School Football Scores

Friday’s Scores
By The Associated Press
PREP FOOTBALL
Albany Alexander 17, McArthur Vinton County 14, OT
Amanda-Clearcreek 17, Cols. Ready 14
Ashville Teays Valley 48, Lancaster Fairfield Union 7
Athens 21, Logan 14
Bainbridge Paint Valley 26, Chillicothe Unioto 21
Baltimore Liberty Union 26, Cols. Bexley 0
Batavia Clermont NE 27, Fayetteville-Perry 6
Beaver Eastern 30, Willow Wood Symmes Valley 12
Bellefontaine 34, Spring. Kenton Ridge 7
Blanchester 49, Bethel-Tate 21
Bloom-Carroll 34, Circleville 0
Canal Winchester 30, New Albany 28
Canal Winchester Harvest Prep 44, Millersport 6
Chillicothe 36, Hillsboro 30
Chillicothe Huntington 29, Williamsport Westfall 27
Cin. Colerain 48, Hamilton 6
Cin. Country Day 24, Miami Valley Christian Academy 8
Cin. Elder 51, Cin. St. Xavier 26
Cin. Indian Hill 55, Cin. Mariemont 13
Cin. Madeira 49, Reading 0
Cin. Moeller 21, Cin. La Salle 14, OT
Cin. Mt. Healthy 28, Campbell Co., Ky. 20
Cin. Shroder 27, Cin. Gamble Montessori 8
Cin. Sycamore 31, Middletown 24
Cin. Turpin 41, Cin. Walnut Hills 14
Cin. West Clermont 10, Loveland 7, OT
Cin. Winton Woods 49, Indpls Chatard, Ind. 35
Clarksville Clinton-Massie 49, Batavia 0
Coal Grove Dawson-Bryant 36, Portsmouth 34
Cols. DeSales 35, Cols. St. Charles 7
Cols. Eastmoor 47, Cols. Marion-Franklin 0
Cols. Hamilton Twp. 48, Circleville Logan Elm 0
Cols. Hartley 49, Cols. Watterson 28
Cols. South 40, Cols. Africentric 0
Cols. Upper Arlington 21, Galloway Westland 0
Cols. Walnut Ridge 61, Cols. Briggs 0
Day. Chaminade Julienne 35, St. Bernard Roger Bacon 28
Day. Northridge 44, Carlisle 12
Delaware Hayes 24, Worthington Kilbourne 3
Fairborn 19, Riverside Stebbins 7
Frankfort Adena 49, Piketon 14
Franklin 21, Camden Preble Shawnee 14
Gallipolis Gallia 53, Proctorville Fairland 35
Goshen 41, Mt. Orab Western Brown 40
Greenfield McClain 47, Miami Trace 40
Groveport-Madison 48, Cols. Franklin Hts. 6
Hamilton Badin 24, Day. Carroll 21
Hamilton New Miami 35, St. Bernard-Elmwood Place 0
Hamilton Ross 10, Trenton Edgewood 6
Hilliard Bradley 46, Dublin Scioto 17
Hilliard Darby 24, Delaware Olentangy Berlin 21
Hilliard Davidson 31, Grove City Cent. Crossing 0
Holland Springfield 42, Sylvania Southview 14
Huber Hts. Wayne 35, Centerville 21
Ironton 49, Chesapeake 27
Ironton Rock Hill 35, S. Point 0
Jackson 69, Washington C.H. 40
Jamestown Greeneview 42, Spring. Greenon 21
Kings Mills Kings 55, Cin. Withrow 6
Lancaster 50, Grove City 14
Lancaster Fisher Cath. 23, Grove City Christian 6
Lewis Center Olentangy 21, Westerville S. 10
Lewis Center Olentangy Orange 54, Westerville N. 14
London 42, Gahanna Cols. Academy 27
London Madison Plains 62, Spring. Cath. Cent. 8
Marietta 42, Sarahsville Shenandoah 0
Milford Center Fairbanks 39, W. Jefferson 24
Monroe 37, Eaton 0
Morrow Little Miami 49, Cin. NW 13
Nelsonville-York 30, Pomeroy Meigs 22
New Carlisle Tecumseh 17, Spring. Shawnee 14
New Concord John Glenn 76, Zanesville W. Muskingum 0
Newark Licking Valley 48, Hebron Lakewood 7
Pataskala Watkins Memorial 41, Heath 8
Piqua 14, Sidney 12
Plain City Jonathan Alder 52, St. Paris Graham 19
Portsmouth Notre Dame 16, Franklin Furnace Green 8
Portsmouth Sciotoville 26, McDermott Scioto NW 24
Portsmouth W. 26, Minford 15
Reynoldsburg 33, Pickerington N. 31
Southeastern 13, Chillicothe Zane Trace 10
Spring. NW 24, Urbana 7
Springboro 34, Beavercreek 7
Springfield 35, Xenia 7
Steubenville 35, Dover 13
Sunbury Big Walnut 37, Newark 7
Thornville Sheridan 45, Philo 7
Waverly 35, Lucasville Valley 28
Wellston 20, Bidwell River Valley 0
Wheelersburg 37, Oak Hill 6
Whitehall-Yearling 46, Cols. Grandview Hts. 13
Williamsburg 40, East Clinton 10
Zanesville 27, Mt. Vernon 18
Zanesville Maysville 56, McConnelsville Morgan 6