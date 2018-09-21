High School Football Scores

Friday’s Scores
By The Associated Press
PREP FOOTBALL
Bainbridge Paint Valley 58, Chillicothe Huntington 24
Batavia 42, Fayetteville-Perry 8
Bellbrook 21, Franklin 17
Bellefontaine 14, Bellefontaine Benjamin Logan 6
Bellville Clear Fork 44, Delaware Buckeye Valley 0
Belmont Union Local 19, Vincent Warren 13
Belpre 55, Racine Southern 41
Brookville 42, Carlisle 2
Canal Winchester 28, Grove City 13
Celina 42, Ottawa-Glandorf 24
Chesapeake 35, Coal Grove Dawson-Bryant 28
Chillicothe Unioto 21, Chillicothe Zane Trace 0
Cin. Aiken 30, Cin. Shroder 6
Cin. Anderson 47, Cin. Withrow 12
Cin. Colerain 45, Cin. Sycamore 0
Cin. Deer Park 23, N. Bend (Cleves) Taylor 20
Cin. Indian Hill 44, Reading 28
Cin. La Salle 52, Royal Imperial Collegiate, Ontario 6
Cin. Madeira 28, Cin. Mariemont 14
Cin. Mt. Healthy 28, Hamilton Ross 14
Cin. Princeton 32, Middletown 29
Cin. Purcell Marian 21, Cin. McNicholas 13
Cin. Western Hills 36, Cin. Gamble Montessori 0
Cin. Wyoming 62, Cin. Finneytown 0
Clarkson North, Ontario 38, Lorain 28
Clarksville Clinton-Massie 34, Cols. Hartley 31
Coldwater 35, Ft. Recovery 31
Cols. Centennial 51, Lucas 36
Cols. Northland 5, Cols. Mifflin 0
Day. Chaminade Julienne 61, Day. Carroll 30
Day. Christian 41, Day. Jefferson 0
Defiance 28, Lima Bath 7
Defiance Tinora 7, Defiance Ayersville 6
Dresden Tri-Valley 28, Philo 14
Fairfield 41, Liberty Twp. Lakota E. 27
Findlay 28, Tol. St. Francis 21
Findlay Liberty-Benton 49, N. Baltimore 10
Fostoria 38, Elmore Woodmore 0
Frankfort Adena 28, Williamsport Westfall 20
Franklin Furnace Green 22, Willow Wood Symmes Valley 15
Galion Northmor 35, Danville 7
Gallipolis Gallia 34, Portsmouth 7
Geneva 16, Chesterland W. Geauga 8
Genoa Area 34, Tontogany Otsego 14
Germantown Valley View 21, Monroe 0
Goshen 32, Blanchester 13
Granville 40, Utica 0
Green 27, Can. Glenoak 10
Greenville 35, W. Carrollton 34, OT
Greenwich S. Cent. 33, Monroeville 20
Hamilton Badin 42, St. Bernard Roger Bacon 35, OT
Hamler Patrick Henry 28, Archbold 14
Hannibal River 32, Caldwell 8
Harrod Allen E. 50, Delphos Jefferson 6
Hicksville 51, Holgate 22
Hilliard Bradley 52, Thomas Worthington 15
Holland Springfield 42, Sylvania Northview 12
Howard E. Knox 47, Cardington-Lincoln 17
Huber Hts. Wayne 49, Clayton Northmont 20
Huron 31, Tol. Scott 14
Independence 35, Fairport Harbor Harding 14
Ironton 62, S. Point 13
Jamestown Greeneview 35, Spring. NE 0
Jeromesville Hillsdale 35, Rittman 14
Kansas Lakota 36, Sandusky St. Mary 35, 2OT
Kettering Alter 45, Middletown Fenwick 20
Kettering Fairmont 42, Beavercreek 0
Kings Mills Kings 37, Cin. Turpin 34
Kirtland 13, Richmond Hts. 0
LaGrange Keystone 47, Brooklyn 6
Leavittsburg LaBrae 61, Warren Champion 7
Leipsic 34, Bascom Hopewell-Loudon 13
Liberty Center 51, Delta 7
Lima Cent. Cath. 36, Tol. Rogers 6
Lima Perry 38, Waynesfield-Goshen 0
Lorain Clearview 44, Sheffield Brookside 7
Lowellville 22, Atwater Waterloo 6
Lucasville Valley 48, Fairview, Ky. 14
Macedonia Nordonia 33, Hudson 20
Maple Hts. 38, Mansfield Sr. 14
Maria Stein Marion Local 44, Anna 20
Marion Pleasant 34, Marion Harding 0
Marysville 45, Sunbury Big Walnut 17
McComb 39, Arlington 12
McGuffey Upper Scioto Valley 44, Mt. Victory Ridgemont 6
Mechanicsburg 41, London Madison Plains 0
Medina Buckeye 38, Columbia Station Columbia 35
Medina Highland 35, Richfield Revere 14
Mentor 35, Brunswick 0
Metamora Evergreen 40, Swanton 20
Miami Valley Christian Academy 41, Lockland 0
Miamisburg 31, Troy 14
Middletown Madison Senior 34, Milton-Union 0
Milford 71, Loveland 21
Milford Center Fairbanks 62, S. Charleston SE 7
Millbury Lake 26, Bloomdale Elmwood 0
Millersburg W. Holmes 68, Mansfield Madison 13
Minford 34, Williamsburg 0
Minster 62, Rockford Parkway 35
Mt. Blanchard Riverdale 49, Vanlue 7
Mt. Orab Western Brown 49, Bethel-Tate 23
N. Jackson Jackson-Milton 47, Sebring McKinley 0
N. Lewisburg Triad 35, Cedarville 34
Napoleon 27, Maumee 7
New Carlisle Tecumseh 35, Urbana 32
New Richmond 24, Norwood 14
Newton Falls 29, Newbury 14
Niles McKinley 48, Cortland Lakeview 7
Northwood 75, Stryker 3
Norton 39, Lodi Cloverleaf 21
Norwalk 49, Shelby 0
Norwalk St. Paul 28, Plymouth 0
Oak Harbor 33, Sandusky Perkins 7
Oak Hill 40, Portsmouth Notre Dame 7
Olmsted Falls 46, N. Ridgeville 14
Oregon Stritch 38, Tol. Christian 6
Orrville 35, Massillon Tuslaw 0
Orwell Grand Valley 36, Southington Chalker 0
Painesville Riverside 28, Madison 13
Pandora-Gilboa 42, Van Buren 0
Parkersburg, W.Va. 41, Marietta 28
Pickerington Cent. 17, Hilliard Davidson 14, OT
Plain City Jonathan Alder 42, Lewistown Indian Lake 7
Portsmouth Sciotoville 39, Manchester 6
Proctorville Fairland 42, Ironton Rock Hill 35
Reedsville Eastern 14, Crown City S. Gallia 13
Sandusky 40, Tol. Bowsher 6
Shadyside 28, Sarahsville Shenandoah 6
Sidney 40, Fairborn 12
Sidney Lehman 63, Marion Elgin 44
Sparta Highland 36, Centerburg 6
Springboro 35, Centerville 0
Springfield 28, Lebanon 0
St. Henry 36, New Bremen 0
Steubenville 35, USO, Pa. 8
Tiffin Columbian 43, Vermilion 0
Tipp City Tippecanoe 52, Riverside Stebbins 0
Tol. Cent. Cath. 61, Oregon Clay 7
Tol. St. John’s 31, Fremont Ross 28
Tol. Whitmer 41, Lima Sr. 7
Trotwood-Madison 48, Piqua 13
Troy Christian 34, Greenfield McClain 14
Twinsburg 28, N. Royalton 21
Van Wert 39, Lima Shawnee 6
Vandalia Butler 13, Xenia 7, OT
Versailles 27, Delphos St. John’s 0
W. Alexandria Twin Valley S. 25, Union City Mississinawa Valley 18
W. Chester Lakota W. 34, Cin. Oak Hills 0
W. Jefferson 55, Spring. Cath. Cent. 6
W. Unity Hilltop 20, Tol. Ottawa Hills 0
Wapakoneta 56, Elida 12
Waverly 31, Nelsonville-York 14
Waynesville 31, Camden Preble Shawnee 17
Wellston 49, Albany Alexander 7
Westerville N. 48, Cols. Franklin Hts. 18
Wheelersburg 33, Jackson 14
Wheeling Park, W.Va. 56, Cambridge 29
Wickliffe 34, Middlefield Cardinal 14
Wilmington 59, Lees Creek E. Clinton 0
Wilmington, Pa. 55, Conneaut 14
Wooster 42, Lexington 17
Youngs. Boardman 8, Youngs. Mooney 6
Youngs. Valley Christian 32, Vienna Mathews 7
Zanesville 27, Miami Trace 13