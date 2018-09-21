Posted on by

High School Football Scores


Friday’s Scores

By The Associated Press

PREP FOOTBALL

Bainbridge Paint Valley 58, Chillicothe Huntington 24

Batavia 42, Fayetteville-Perry 8

Bellbrook 21, Franklin 17

Bellefontaine 14, Bellefontaine Benjamin Logan 6

Bellville Clear Fork 44, Delaware Buckeye Valley 0

Belmont Union Local 19, Vincent Warren 13

Belpre 55, Racine Southern 41

Brookville 42, Carlisle 2

Canal Winchester 28, Grove City 13

Celina 42, Ottawa-Glandorf 24

Chesapeake 35, Coal Grove Dawson-Bryant 28

Chillicothe Unioto 21, Chillicothe Zane Trace 0

Cin. Aiken 30, Cin. Shroder 6

Cin. Anderson 47, Cin. Withrow 12

Cin. Colerain 45, Cin. Sycamore 0

Cin. Deer Park 23, N. Bend (Cleves) Taylor 20

Cin. Indian Hill 44, Reading 28

Cin. La Salle 52, Royal Imperial Collegiate, Ontario 6

Cin. Madeira 28, Cin. Mariemont 14

Cin. Mt. Healthy 28, Hamilton Ross 14

Cin. Princeton 32, Middletown 29

Cin. Purcell Marian 21, Cin. McNicholas 13

Cin. Western Hills 36, Cin. Gamble Montessori 0

Cin. Wyoming 62, Cin. Finneytown 0

Clarkson North, Ontario 38, Lorain 28

Clarksville Clinton-Massie 34, Cols. Hartley 31

Coldwater 35, Ft. Recovery 31

Cols. Centennial 51, Lucas 36

Cols. Northland 5, Cols. Mifflin 0

Day. Chaminade Julienne 61, Day. Carroll 30

Day. Christian 41, Day. Jefferson 0

Defiance 28, Lima Bath 7

Defiance Tinora 7, Defiance Ayersville 6

Dresden Tri-Valley 28, Philo 14

Fairfield 41, Liberty Twp. Lakota E. 27

Findlay 28, Tol. St. Francis 21

Findlay Liberty-Benton 49, N. Baltimore 10

Fostoria 38, Elmore Woodmore 0

Frankfort Adena 28, Williamsport Westfall 20

Franklin Furnace Green 22, Willow Wood Symmes Valley 15

Galion Northmor 35, Danville 7

Gallipolis Gallia 34, Portsmouth 7

Geneva 16, Chesterland W. Geauga 8

Genoa Area 34, Tontogany Otsego 14

Germantown Valley View 21, Monroe 0

Goshen 32, Blanchester 13

Granville 40, Utica 0

Green 27, Can. Glenoak 10

Greenville 35, W. Carrollton 34, OT

Greenwich S. Cent. 33, Monroeville 20

Hamilton Badin 42, St. Bernard Roger Bacon 35, OT

Hamler Patrick Henry 28, Archbold 14

Hannibal River 32, Caldwell 8

Harrod Allen E. 50, Delphos Jefferson 6

Hicksville 51, Holgate 22

Hilliard Bradley 52, Thomas Worthington 15

Holland Springfield 42, Sylvania Northview 12

Howard E. Knox 47, Cardington-Lincoln 17

Huber Hts. Wayne 49, Clayton Northmont 20

Huron 31, Tol. Scott 14

Independence 35, Fairport Harbor Harding 14

Ironton 62, S. Point 13

Jamestown Greeneview 35, Spring. NE 0

Jeromesville Hillsdale 35, Rittman 14

Kansas Lakota 36, Sandusky St. Mary 35, 2OT

Kettering Alter 45, Middletown Fenwick 20

Kettering Fairmont 42, Beavercreek 0

Kings Mills Kings 37, Cin. Turpin 34

Kirtland 13, Richmond Hts. 0

LaGrange Keystone 47, Brooklyn 6

Leavittsburg LaBrae 61, Warren Champion 7

Leipsic 34, Bascom Hopewell-Loudon 13

Liberty Center 51, Delta 7

Lima Cent. Cath. 36, Tol. Rogers 6

Lima Perry 38, Waynesfield-Goshen 0

Lorain Clearview 44, Sheffield Brookside 7

Lowellville 22, Atwater Waterloo 6

Lucasville Valley 48, Fairview, Ky. 14

Macedonia Nordonia 33, Hudson 20

Maple Hts. 38, Mansfield Sr. 14

Maria Stein Marion Local 44, Anna 20

Marion Pleasant 34, Marion Harding 0

Marysville 45, Sunbury Big Walnut 17

McComb 39, Arlington 12

McGuffey Upper Scioto Valley 44, Mt. Victory Ridgemont 6

Mechanicsburg 41, London Madison Plains 0

Medina Buckeye 38, Columbia Station Columbia 35

Medina Highland 35, Richfield Revere 14

Mentor 35, Brunswick 0

Metamora Evergreen 40, Swanton 20

Miami Valley Christian Academy 41, Lockland 0

Miamisburg 31, Troy 14

Middletown Madison Senior 34, Milton-Union 0

Milford 71, Loveland 21

Milford Center Fairbanks 62, S. Charleston SE 7

Millbury Lake 26, Bloomdale Elmwood 0

Millersburg W. Holmes 68, Mansfield Madison 13

Minford 34, Williamsburg 0

Minster 62, Rockford Parkway 35

Mt. Blanchard Riverdale 49, Vanlue 7

Mt. Orab Western Brown 49, Bethel-Tate 23

N. Jackson Jackson-Milton 47, Sebring McKinley 0

N. Lewisburg Triad 35, Cedarville 34

Napoleon 27, Maumee 7

New Carlisle Tecumseh 35, Urbana 32

New Richmond 24, Norwood 14

Newton Falls 29, Newbury 14

Niles McKinley 48, Cortland Lakeview 7

Northwood 75, Stryker 3

Norton 39, Lodi Cloverleaf 21

Norwalk 49, Shelby 0

Norwalk St. Paul 28, Plymouth 0

Oak Harbor 33, Sandusky Perkins 7

Oak Hill 40, Portsmouth Notre Dame 7

Olmsted Falls 46, N. Ridgeville 14

Oregon Stritch 38, Tol. Christian 6

Orrville 35, Massillon Tuslaw 0

Orwell Grand Valley 36, Southington Chalker 0

Painesville Riverside 28, Madison 13

Pandora-Gilboa 42, Van Buren 0

Parkersburg, W.Va. 41, Marietta 28

Pickerington Cent. 17, Hilliard Davidson 14, OT

Plain City Jonathan Alder 42, Lewistown Indian Lake 7

Portsmouth Sciotoville 39, Manchester 6

Proctorville Fairland 42, Ironton Rock Hill 35

Reedsville Eastern 14, Crown City S. Gallia 13

Sandusky 40, Tol. Bowsher 6

Shadyside 28, Sarahsville Shenandoah 6

Sidney 40, Fairborn 12

Sidney Lehman 63, Marion Elgin 44

Sparta Highland 36, Centerburg 6

Springboro 35, Centerville 0

Springfield 28, Lebanon 0

St. Henry 36, New Bremen 0

Steubenville 35, USO, Pa. 8

Tiffin Columbian 43, Vermilion 0

Tipp City Tippecanoe 52, Riverside Stebbins 0

Tol. Cent. Cath. 61, Oregon Clay 7

Tol. St. John’s 31, Fremont Ross 28

Tol. Whitmer 41, Lima Sr. 7

Trotwood-Madison 48, Piqua 13

Troy Christian 34, Greenfield McClain 14

Twinsburg 28, N. Royalton 21

Van Wert 39, Lima Shawnee 6

Vandalia Butler 13, Xenia 7, OT

Versailles 27, Delphos St. John’s 0

W. Alexandria Twin Valley S. 25, Union City Mississinawa Valley 18

W. Chester Lakota W. 34, Cin. Oak Hills 0

W. Jefferson 55, Spring. Cath. Cent. 6

W. Unity Hilltop 20, Tol. Ottawa Hills 0

Wapakoneta 56, Elida 12

Waverly 31, Nelsonville-York 14

Waynesville 31, Camden Preble Shawnee 17

Wellston 49, Albany Alexander 7

Westerville N. 48, Cols. Franklin Hts. 18

Wheelersburg 33, Jackson 14

Wheeling Park, W.Va. 56, Cambridge 29

Wickliffe 34, Middlefield Cardinal 14

Wilmington 59, Lees Creek E. Clinton 0

Wilmington, Pa. 55, Conneaut 14

Wooster 42, Lexington 17

Youngs. Boardman 8, Youngs. Mooney 6

Youngs. Valley Christian 32, Vienna Mathews 7

Zanesville 27, Miami Trace 13