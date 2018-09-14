High School Football Scores

Friday’s Scores
By The Associated Press
PREP FOOTBALL
Amanda-Clearcreek 28, Circleville Logan Elm 14
Anna 28, St. Henry 27, OT
Ashland Blazer, Ky. 14, Ironton 7
Athens 50, Albany Alexander 0
Bainbridge Paint Valley 41, Piketon 8
Batavia 42, Bethel-Tate 12
Batavia Clermont NE 17, St. Bernard-Elmwood Place 14
Beaver Eastern 50, Portsmouth Notre Dame 8
Bellbrook 49, Waynesville 6
Bellefontaine 42, St. Paris Graham 6
Cambridge 38, Vincent Warren 8
Canal Winchester 38, Westerville N. 15
Canal Winchester Harvest Prep 16, Worthington Christian 12
Celina 50, Lima Bath 14
Chillicothe Unioto 33, Frankfort Adena 15
Chillicothe Zane Trace 17, Williamsport Westfall 0
Cin. Colerain 44, Middletown 3
Cin. Country Day 20, Lockland 9
Cin. Hills Christian Academy 56, Cov. Holy Cross, Ky. 6
Cin. Indian Hill 30, Cin. Madeira 7
Cin. Mariemont 42, Cin. Finneytown 14
Cin. Moeller 39, Lex. Lafayette, Ky. 0
Cin. Oak Hills 20, Hamilton 13
Cin. Princeton 30, Liberty Twp. Lakota E. 28
Cin. Taft 56, Cin. Shroder 0
Cin. Turpin 19, Cin. West Clermont 16
Cin. Western Hills 19, Cin. Aiken 0
Cin. Winton Woods 59, Day. Thurgood Marshall 6
Cin. Wyoming 55, N. Bend (Cleves) Taylor 0
Clarksville Clinton-Massie 54, Miami Trace 0
Coal Grove Dawson-Bryant 55, S. Point 14
Coldwater 31, Minster 20
Cols. Africentric 43, Cols. Marion-Franklin 12
Cols. DeSales 50, Day. Belmont 6
Cols. Eastmoor 47, Cols. South 6
Cols. Grandview Hts. 17, Cols. Ready 16
Cols. Hartley 49, Chillicothe 10
Cols. Independence 46, Cols. Briggs 6
Cols. Mifflin 12, Cols. Beechcroft 7
Cols. Northland 35, Cols. Centennial 0
Cols. St. Charles 41, New Philadelphia 21
Cols. Upper Arlington 37, Westerville S. 29
Cols. Walnut Ridge 75, Cols. West 0
Day. Chaminade Julienne 38, Cin. Purcell Marian 0
Delaware Buckeye Valley 8, Caledonia River Valley 6
Delaware Hayes 38, Delaware Olentangy Berlin 7
Dover 24, Akr. East 20
Dublin Coffman 22, Lewis Center Olentangy 16
Dublin Scioto 17, Dublin Jerome 14
Franklin 24, Monroe 3
Franklin Furnace Green 16, Portsmouth Sciotoville 8
Gahanna Cols. Academy 38, Cols. Bexley 6
Gahanna Lincoln 41, New Albany 40, 2OT
Gallipolis Gallia 55, Chesapeake 20
Galloway Westland 38, Cols. Franklin Hts. 7
Garfield Hts. 53, Cle. Rhodes 14
Garfield Hts. Trinity 24, Vienna Mathews 20
Garrettsville Garfield 61, Andover Pymatuning Valley 0
Geneva 31, Painesville Harvey 6
Genoa Area 34, Millbury Lake 27
Germantown Valley View 31, Day. Oakwood 7
Gibsonburg 28, Tiffin Calvert 26
Girard 44, Warren Champion 10
Goshen 31, Norwood 6
Granville 21, Johnstown-Monroe 14
Greenfield McClain 28, Lees Creek E. Clinton 3
Hilliard Bradley 16, Hilliard Darby 8
Hilliard Davidson 22, Powell Olentangy Liberty 21
Hillsboro 55, Williamsburg 35
Johnstown Northridge 23, Hebron Lakewood 20, 2OT
Kenton 15, Wapakoneta 10
Kettering Alter 49, St. Bernard Roger Bacon 14
Kettering Fairmont 24, Springboro 12
Kings Mills Kings 35, Cin. Anderson 14
Lancaster 62, Newark 0
Lancaster Fairfield Union 38, Circleville 7
Lancaster Fisher Cath. 50, Morral Ridgedale 0
Lebanon 41, Beavercreek 10
Leipsic 25, Van Buren 20
Lewis Center Olentangy Orange 35, Sunbury Big Walnut 7
Lexington 38, Mt. Vernon 0
London 56, Baltimore Liberty Union 13
Loveland 24, Cin. Withrow 0
Marion Pleasant 44, Galion 21
Marysville 35, Grove City 0
Mason 30, Cin. Sycamore 27, OT
McConnelsville Morgan 48, Zanesville W. Muskingum 13
Miamisburg 30, Huber Hts. Wayne 13
Middletown Fenwick 21, Hamilton Badin 9
Middletown Madison Senior 48, Camden Preble Shawnee 14
Milford Center Fairbanks 55, London Madison Plains 14
Millersburg W. Holmes 35, Mansfield Sr. 20
Milton-Union 26, Day. Northridge 6
Minford 55, McDermott Scioto NW 7
Morrow Little Miami 41, Cin. Mt. Healthy 0
Mt. Orab Western Brown 42, Jackson 36
Napoleon 13, Perrysburg 6
New Carlisle Tecumseh 34, Spring. NW 14
New Lebanon Dixie 22, Carlisle 21
Newark Licking Valley 45, Utica 0
Oak Hill 40, Willow Wood Symmes Valley 0
Pataskala Licking Hts. 34, Heath 19
Pataskala Watkins Memorial 12, Newark Cath. 7
Philo 15, New Concord John Glenn 13
Pickerington Cent. 33, Groveport-Madison 0
Pickerington N. 52, Westerville Cent. 7
Piqua 29, Fairborn 14
Plain City Jonathan Alder 28, Bellefontaine Benjamin Logan 12
Pomeroy Meigs 27, McArthur Vinton County 21, OT
Portsmouth 28, Ironton Rock Hill 14
Portsmouth W. 35, Wellston 0
Racine Southern 58, Corning Miller 13
Reynoldsburg 48, Grove City Cent. Crossing 7
Ripley, W.Va. 35, Marietta 21
S. Charleston SE 41, Spring. NE 27
Sandusky 63, Tol. Rogers 0
Sandusky Perkins 38, Vermilion 7
Shadyside 26, Byesville Meadowbrook 22
Southeastern 46, Chillicothe Huntington 30
Spring. Greenon 51, N. Lewisburg Triad 42
Spring. Kenton Ridge 24, Urbana 20
Spring. Shawnee 49, Lewistown Indian Lake 21
Springfield 49, Centerville 6
St. Clairsville 41, Martins Ferry 13
Steubenville Cath. Cent. 33, Richmond Edison 14
Sugar Grove Berne Union 36, Grove City Christian 32
Thomas Worthington 20, Worthington Kilbourne 15
Thornville Sheridan 42, Logan 7
Tipp City Tippecanoe 56, W. Carrollton 26
Trenton Edgewood 50, Cin. NW 13
Trotwood-Madison 41, Sidney 7
W. Alexandria Twin Valley S. 26, New Paris National Trail 20, OT
W. Jefferson 37, Cedarville 20
Washington C.H. 54, Cols. Linden McKinley 6
Waverly 41, Proctorville Fairland 27
Wheelersburg 21, Cols. Watterson 0
Whitehall-Yearling 27, Cols. Hamilton Twp. 6
Willard 48, Kansas Lakota 7
Willoughby S. 42, Madison 21
Wilmington 35, Blanchester 26
Windham 62, Ashtabula St. John 21
Wintersville Indian Creek 36, Rayland Buckeye 12
Wooster 35, Mansfield Madison 3
Xenia 35, Greenville 0
Youngs. Boardman 21, Erie McDowell, Pa. 7
Youngs. East 27, Niles McKinley 12
Youngs. Liberty 47, Brookfield 27
Zanesville 34, Warsaw River View 0
Zanesville Maysville 20, New Lexington 8
Zanesville Rosecrans 39, Fairfield Christian 0
Zoarville Tuscarawas Valley 31, Strasburg-Franklin 7