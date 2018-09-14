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High School Football Scores


Friday’s Scores

By The Associated Press

PREP FOOTBALL

Amanda-Clearcreek 28, Circleville Logan Elm 14

Anna 28, St. Henry 27, OT

Ashland Blazer, Ky. 14, Ironton 7

Athens 50, Albany Alexander 0

Bainbridge Paint Valley 41, Piketon 8

Batavia 42, Bethel-Tate 12

Batavia Clermont NE 17, St. Bernard-Elmwood Place 14

Beaver Eastern 50, Portsmouth Notre Dame 8

Bellbrook 49, Waynesville 6

Bellefontaine 42, St. Paris Graham 6

Cambridge 38, Vincent Warren 8

Canal Winchester 38, Westerville N. 15

Canal Winchester Harvest Prep 16, Worthington Christian 12

Celina 50, Lima Bath 14

Chillicothe Unioto 33, Frankfort Adena 15

Chillicothe Zane Trace 17, Williamsport Westfall 0

Cin. Colerain 44, Middletown 3

Cin. Country Day 20, Lockland 9

Cin. Hills Christian Academy 56, Cov. Holy Cross, Ky. 6

Cin. Indian Hill 30, Cin. Madeira 7

Cin. Mariemont 42, Cin. Finneytown 14

Cin. Moeller 39, Lex. Lafayette, Ky. 0

Cin. Oak Hills 20, Hamilton 13

Cin. Princeton 30, Liberty Twp. Lakota E. 28

Cin. Taft 56, Cin. Shroder 0

Cin. Turpin 19, Cin. West Clermont 16

Cin. Western Hills 19, Cin. Aiken 0

Cin. Winton Woods 59, Day. Thurgood Marshall 6

Cin. Wyoming 55, N. Bend (Cleves) Taylor 0

Clarksville Clinton-Massie 54, Miami Trace 0

Coal Grove Dawson-Bryant 55, S. Point 14

Coldwater 31, Minster 20

Cols. Africentric 43, Cols. Marion-Franklin 12

Cols. DeSales 50, Day. Belmont 6

Cols. Eastmoor 47, Cols. South 6

Cols. Grandview Hts. 17, Cols. Ready 16

Cols. Hartley 49, Chillicothe 10

Cols. Independence 46, Cols. Briggs 6

Cols. Mifflin 12, Cols. Beechcroft 7

Cols. Northland 35, Cols. Centennial 0

Cols. St. Charles 41, New Philadelphia 21

Cols. Upper Arlington 37, Westerville S. 29

Cols. Walnut Ridge 75, Cols. West 0

Day. Chaminade Julienne 38, Cin. Purcell Marian 0

Delaware Buckeye Valley 8, Caledonia River Valley 6

Delaware Hayes 38, Delaware Olentangy Berlin 7

Dover 24, Akr. East 20

Dublin Coffman 22, Lewis Center Olentangy 16

Dublin Scioto 17, Dublin Jerome 14

Franklin 24, Monroe 3

Franklin Furnace Green 16, Portsmouth Sciotoville 8

Gahanna Cols. Academy 38, Cols. Bexley 6

Gahanna Lincoln 41, New Albany 40, 2OT

Gallipolis Gallia 55, Chesapeake 20

Galloway Westland 38, Cols. Franklin Hts. 7

Garfield Hts. 53, Cle. Rhodes 14

Garfield Hts. Trinity 24, Vienna Mathews 20

Garrettsville Garfield 61, Andover Pymatuning Valley 0

Geneva 31, Painesville Harvey 6

Genoa Area 34, Millbury Lake 27

Germantown Valley View 31, Day. Oakwood 7

Gibsonburg 28, Tiffin Calvert 26

Girard 44, Warren Champion 10

Goshen 31, Norwood 6

Granville 21, Johnstown-Monroe 14

Greenfield McClain 28, Lees Creek E. Clinton 3

Hilliard Bradley 16, Hilliard Darby 8

Hilliard Davidson 22, Powell Olentangy Liberty 21

Hillsboro 55, Williamsburg 35

Johnstown Northridge 23, Hebron Lakewood 20, 2OT

Kenton 15, Wapakoneta 10

Kettering Alter 49, St. Bernard Roger Bacon 14

Kettering Fairmont 24, Springboro 12

Kings Mills Kings 35, Cin. Anderson 14

Lancaster 62, Newark 0

Lancaster Fairfield Union 38, Circleville 7

Lancaster Fisher Cath. 50, Morral Ridgedale 0

Lebanon 41, Beavercreek 10

Leipsic 25, Van Buren 20

Lewis Center Olentangy Orange 35, Sunbury Big Walnut 7

Lexington 38, Mt. Vernon 0

London 56, Baltimore Liberty Union 13

Loveland 24, Cin. Withrow 0

Marion Pleasant 44, Galion 21

Marysville 35, Grove City 0

Mason 30, Cin. Sycamore 27, OT

McConnelsville Morgan 48, Zanesville W. Muskingum 13

Miamisburg 30, Huber Hts. Wayne 13

Middletown Fenwick 21, Hamilton Badin 9

Middletown Madison Senior 48, Camden Preble Shawnee 14

Milford Center Fairbanks 55, London Madison Plains 14

Millersburg W. Holmes 35, Mansfield Sr. 20

Milton-Union 26, Day. Northridge 6

Minford 55, McDermott Scioto NW 7

Morrow Little Miami 41, Cin. Mt. Healthy 0

Mt. Orab Western Brown 42, Jackson 36

Napoleon 13, Perrysburg 6

New Carlisle Tecumseh 34, Spring. NW 14

New Lebanon Dixie 22, Carlisle 21

Newark Licking Valley 45, Utica 0

Oak Hill 40, Willow Wood Symmes Valley 0

Pataskala Licking Hts. 34, Heath 19

Pataskala Watkins Memorial 12, Newark Cath. 7

Philo 15, New Concord John Glenn 13

Pickerington Cent. 33, Groveport-Madison 0

Pickerington N. 52, Westerville Cent. 7

Piqua 29, Fairborn 14

Plain City Jonathan Alder 28, Bellefontaine Benjamin Logan 12

Pomeroy Meigs 27, McArthur Vinton County 21, OT

Portsmouth 28, Ironton Rock Hill 14

Portsmouth W. 35, Wellston 0

Racine Southern 58, Corning Miller 13

Reynoldsburg 48, Grove City Cent. Crossing 7

Ripley, W.Va. 35, Marietta 21

S. Charleston SE 41, Spring. NE 27

Sandusky 63, Tol. Rogers 0

Sandusky Perkins 38, Vermilion 7

Shadyside 26, Byesville Meadowbrook 22

Southeastern 46, Chillicothe Huntington 30

Spring. Greenon 51, N. Lewisburg Triad 42

Spring. Kenton Ridge 24, Urbana 20

Spring. Shawnee 49, Lewistown Indian Lake 21

Springfield 49, Centerville 6

St. Clairsville 41, Martins Ferry 13

Steubenville Cath. Cent. 33, Richmond Edison 14

Sugar Grove Berne Union 36, Grove City Christian 32

Thomas Worthington 20, Worthington Kilbourne 15

Thornville Sheridan 42, Logan 7

Tipp City Tippecanoe 56, W. Carrollton 26

Trenton Edgewood 50, Cin. NW 13

Trotwood-Madison 41, Sidney 7

W. Alexandria Twin Valley S. 26, New Paris National Trail 20, OT

W. Jefferson 37, Cedarville 20

Washington C.H. 54, Cols. Linden McKinley 6

Waverly 41, Proctorville Fairland 27

Wheelersburg 21, Cols. Watterson 0

Whitehall-Yearling 27, Cols. Hamilton Twp. 6

Willard 48, Kansas Lakota 7

Willoughby S. 42, Madison 21

Wilmington 35, Blanchester 26

Windham 62, Ashtabula St. John 21

Wintersville Indian Creek 36, Rayland Buckeye 12

Wooster 35, Mansfield Madison 3

Xenia 35, Greenville 0

Youngs. Boardman 21, Erie McDowell, Pa. 7

Youngs. East 27, Niles McKinley 12

Youngs. Liberty 47, Brookfield 27

Zanesville 34, Warsaw River View 0

Zanesville Maysville 20, New Lexington 8

Zanesville Rosecrans 39, Fairfield Christian 0

Zoarville Tuscarawas Valley 31, Strasburg-Franklin 7