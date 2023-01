Washington Municipal Court civil legal reports

From the Washington Court House Municipal Court:

LVNV Funding LLC, Greenville, SC v. James Ross Smith, 3716 US HWY 22 SE, Washington C.H., OH, claims amount $2,014.87, for complaint.

LVNV Funding LLC, Greenville, SC v. Chris Gillette, 346 Jamison Road, Washington C.H., OH, claims amount $822.17, for complaint.

LVNV Funding LLC, Greenville, SC v. Judy D. Prickett, 5344 Stafford Road SW, Washington C.H., OH, claims amount $6,840.06, for complaint.

JP Morgan Chase Bank, Wilmington, DE v. Brian Hessler, 823 E. Temple St., Washington C.H., OH, claims amount $4,645.45, for complaint.

N.A.R. Inc., Cincinnati, OH v. Jammie L. Ervin, 870 Linden Ave., Washington C.H., OH, claims amount $1,343.09, for complaint.

LVNV Funding LLC, Greenville, SC v. Katherine Carver, Greenfield, OH, claims amount $1,488.70, for complaint.

Capital One, Richmond, VA v. Christoph J. Humphreys, 7315 Prairie Road NW, Washington C.H., OH, claims amount $2,790.45, for complaint.

Mariner Finance LLC., Springfield, OH v. Anna Evans, 616 S. Fayette St., Washington C.H., OH, claims amount $2,224.33, for complaint.

The Huntington National Bank, Columbus, OH v. Donnel Weaver, 220 W. Market St., Washington C.H., OH, claims amount $13,118.70, for complaint.

Discover Bank, New Albany, OH v. Taylor Hodson, 1009 E. Paint St., Washington C.H., OH, claims amount $4,552.52, for complaint.

Huntington National Bank, Columbus, OH v. Drew Petry, 530 S. Main St., Washington C.H., OH, claims amount $3,357.29, for complaint.

Discover Bank, New Albany, OH v. Ali M. Krupla, 425 Lewis St., Washington C.H., OH, claims amount $5,601.25, for complaint.

Discover Bank, New Albany, OH v. Chelsea D. Mason, 142 McDowell St., Bloomingburg, OH, claims amount $4,461.52, for complaint.

Gordon Food Service, Grand Rapids, MI v. Old Town Pizzeria, Greenfield, OH, and Carlos Ooten, 4231 SR 41 NW, Washington C.H., OH, claims amount $3,169.22, for complaint.

Capital One, Richmond, VA v. Savanna C. Scheffel, P.O. Box 669, Washington C.H., OH, claims amount $2,006.11, for complaint.