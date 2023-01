FCS releases second quarter honor roll

Fayette Christian School has released its second quarter principal’s list and honor roll:

Principal’s List (All “A’s”)

First Grade: Dalary N. Almaraz Grant T. Talkington, Gracelyn M. Thomas; Second Grade: Ryleigh Bell, Brooke Noble, Sara Preston; Third Grade: Hartlyn Hughes, Jase Jones, Kiarrah Trenner, Brooklynn Webster, Joel Zimmerman; Fourth Grade: Claire Noble, Jillian Walker, Bailey Zimmerman; Fifth Grade: JaneEllen Coole, Claire M. Day, Leah A. Day, Sadie L. Elder, Grace M. Hook, Havyn R. Hughes, Shelby C. Nolt, Victoria A. Patton; Sixth Grade: Mirabelle Johnson, Noah Massie, Andrew Peterson, Chloe Russell, Colt Whitaker; Seventh Grade: Brady W. Johnson, Oliver W. Johnson, Corbyn R. Nolt, Mylee A. Picklesimer; Eighth Grade: Zaylee Arrington, Casey Bumpus, Elyse E. Day, Victoria G. Peterson; Ninth Grade: Scarlett M. Cockerill, Jacob P. Crichton, Luisa C. Epifano, Keziah Knepp, Ben Melvin; Tenth Grade: Emily A. Stollings; Eleventh Grade: Allison N. Barker, Brady Bumpus, Logan P. Figuerado, Alexander Mitchell; Twelfth Grade: Nathaniel S. Crichton, Ryleigh E. Tooill, Luke J. Wright.

Honor Roll (“A’s” and “B’s”)

First Grade: Krosbi K. Bennett, Michael Caskey, Charlotte Cooper; Second Grade: Marley Mollett; Third Grade: Corbin Kneisley; Fourth Grade: Urijah Arrington, Brantley Collins, Paisley Evans, Ava Ford, Emma Ford, Sadie Halliday, Timothy McCracken; Fifth Grade: Maxten Gullufsen, Frankie B. Helsel, Gerard Noel; Sixth Grade: Abbey F. Baldwin, Micah Coole, Christian Cooper, Balen Helsel, Isaiah Trenner; Seventh Grade: Alissa Halsey; Eighth Grade: Shelby C. Bumpus, Lani J. Disher, Luke C. Granger, Fanny Persinger, Nathan Wilson, Amelia Womack; Ninth Grade: Aaron Barker, Macy A. Willis; Tenth Grade: Jill Adams, Gannen E. McDaniel; Eleventh Grade: Kaleb J. Bauman, Gage A. McDaniel; Twelfth Grade: Hannah M. Fuller, Letisha R. Knepp, Andrew D. Pontious, Luke C. Turner, Justin Wines.