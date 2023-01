Washington Municipal Court civil credit news

From the Washington Court House Municipal Court:

Hattie Jackson II Inc., 1215 Gregg St., Washington C.H., Ohio v. Karen Edwards, 1215 Gregg St. Apt. 201, Washington C.H., Ohio, for forcible entry and detainer, claims amount $15,000, was dismissed.

City of Washington Income Tax, 117 N. Main St., Washington C.H., Ohio v. Robert Crabtree, 1411 Reservoir Ct., Washington C.H., Ohio, claims amount $846.65, for small claims.

City of Washington Income Tax, 117 N. Main St., Washington C.H., Ohio v. William C. Randolph, 915 S. Main St., Washington C.H., Ohio, claims amount $1,243.38, for small claims.

City of Washington Income Tax, 117 N. Main St., Washington C.H., Ohio v. Melinda C. Degenkolb, 612 Peddicord Ave., Washington C.H., Ohio, claims amount $236.54, for small claims.

City of Washington Income Tax, 117 N. Main St., Washington C.H., Ohio v. Carrie J. Cottrell, 110 E. Circle Ave., Washington C.H., Ohio, claims amount $251.16, for small claims.

1st Choice Financial, 1204 Columbus Ave., Washington C.H., Ohio v. William Smith, 817 Pinoak Pl., Washington C.H., Ohio, claims amount $1,203.61, for small claims.

1st Choice Financial, 1204 Columbus Ave., Washington C.H., Ohio v. Corless Dixon, 911 Sycamore St., Washington C.H., Ohio, claims amount $872.02, for small claims.

Karl B. Braun, Esther & James Braun Trust, Cincinnati, Ohio v. Gary Braun, 7488 SR 753 SE, Washington C.H., Ohio, for forcible entry and detainer, claims amount $15,000, was dismissed.

City of Washington Income Tax, 117 N. Main St., Washington C.H., Ohio v. Riley Richards, 727 Leesburg Ave., Washington C.H., Ohio, claims amount $188.85, for small claims.

Rosewood Equity Partners, Columbus, Ohio v. Robert Tackett and Brittany Rosenberger, 425 Rose Ave., Washington C.H., Ohio, claims amount $15,000, for evictions

City of Washington Income Tax, 117 N. Main St., Washington C.H., Ohio v. Janice Ryan, 1343 Willard St., Washington C.H., Ohio, claims amount $154.92, for small claims, was dismissed.