Miami Trace High School releases honor roll

Miami Trace High School recently released its honor roll and honorable mention list for the third quarter.
Senior
Honor Roll 4.0
Elizabeth Aleshire, Alexus Arledge, Abigail Brandt, Jayden Brown, Hannah Campbell, Riley Cook, Riley Cruea, Mercedes Curnutte-Carner, Genesis Douglas, Kendall Elliott, Mary Elrich, Blayne Ferguson, Alexis Gardner, Skylar Gautier, Emmalee Glispie, Corbyn Guisinger, Caydance Gullette, Alexis Hagler, Hailey Honicker, Logan Johnson, Madison Johnson, Hidy Kirkpatrick, Megan Manns, Kandice Mathews, Weston Melvin, Emily Moser, Noah Perry, Weston Pettit, Emma Pitstick, Robert Presser, Shakur Rudd, Jesse Scott, Emma Seyfang, Emily Taylor, Ashley Wilson
Honor Roll 3.9 – 3.5
Pedro Arreguin, Jacob Baird, Morgan Ball, Makayla Barnes, Connor Bucher, Gabriel Campagna, Landen Coil, Connor Collins, Miranda Cory, Tyler Cummings, Daniel Detty, Christopher Evans, Todd Ford, Cayden Griggs, Erynn Hagerman, Justin Hannah, Darnell Hyer, Macy Jones, Charleigh Justice, Kennedy Kelley, Alexandra King, Anthony Langley, Makayla Neeley, Mallory Pavey, Sidney Payton, Paighten Reed, Brooklyn Russell, Jared Seymour, Savannah Shupert, Lindsey Stump, Dylan Templin, Kaden Tyler, Kayleigh Vincent, Blaine Williams, Chloe Williams, Sara Wilson, Natalie Winterbotham, Kennedy Worley
Honorable Mention 3.49 – 3.0
Dylan Alltop, Drew Black, Braylon Campbell, Caleb Campbell, Nathan Cline, Ashton Connell, Sarah Duron-Babb, Prestin Edwards, Dylan Farley, Alexia Fox, Hayden Hunter, Veronica Katchmer, Alayna Mader, Austin Matthews, Wesley May, Alexander McCarty, Timothy Pavey, Nicole Peloquin, Nancy Perez Cuellar, Blake Roberts, Aubralie Rumer, Majaleik Ryan, Devin Seymour, Madison Shannon, Malea Smith, David Surina, Nathaniel Tackett, Lilly Workman
Junior
Honor Roll 4.0
Carter Bainter, Cameron Casto, Meghan Cory, Bryce Eggleton, Gracey Ferguson, Logan Foy, Mallory Lovett, Christian McClure, Dalton Mullins, Emma See, Blake Sollars, Charles Wolfe
Honor Roll 3.9 – 3.5
Alayna Baughn, Caleb Bennett, Jesse Bryant, Cheyenne Carpenter, Courtney Carter, Jacob Cline, Averey Cockerill, Zoey Coffey, Jadyn Dawson, Dakota Desarro, Kelly Evans, Kaden Fleak, Sierra Geer, Jenna Goddard, Andrew Guthrie, Wyatt Hicks, Kaiden Howard, Hillery Jacobs, Aiden Johnson, Mckinley Kelley, Noah Kelsey-Lane, Nathaniel Kimberlin, Anthony Landrum, Brendon Lyons, Landen McCalla, Hillary McCoy, Jacob Miller, Mallory Mitchem, Cameron Morris, Daylan Neal, Ethan Perry, Kelsey Pettit, Jacob Pettit-Dinardo, Mary Pfeifer, Keely Quetchum, Hunner Redding, Charles Sever, Bryson Sheets, Tyler Shreffler, Delaney Thomas, Simon Thornburg, Maxwell Trimble, Desiree Vandale, Isabella Watson, Kyler Wilson
Honorable Mention 3.49 – 3.0
Zachary Bolen, Carlee Cartee, Broghan Cooper, Nathaniel Cordial, Makenna Davis, Sara Dawson,Austin Etzler, Kymberlee Fisher, Madalyne Frye, Dalton Gilliard, Jillian Grace, Jana Griffith, Paul Huestis, Tannon Huff, Holden Hunter, Case Jacobs, Vivienne Jacobson, Kaitlyn Knight, Stephen Lehr, Natalie Lindsey, Brendan Major, Kaylinda Marks, Sydney Martin, Stephany Matheny, Catelyn Neeley, Kaelin Pfeifer, Shay Salyers, Abigail Thompson, Zachary Warnock, Keegan Williams, Madison Williams
Sophomore
Honor Roll 4.0
Madison Barnes, Robert Bennett, Kiara Blair-Adkins, Ian Bridges, Lydia Castle, Claire Cavender, Mackenzie Cory, Caitlin Davis, Alexandra Fitzgerald, Eli Fliehman, Isabel Gilpen, Justin Glass, Katherine Hynes, Austin Kidder, Macy Mahorney, Jacob Manbevers, Pierce McCarty, Domanik Mongold, Kaley Moser, Briana Pavey, Jacinta Pettit, Brooklyn Riggs, Aaliyah Sayre, Blake Steele, Allie Stoughton, Bryce Stuckey, Emily Turner
Honor Roll 3.9 – 3.5
Maycin Adkins, Kearra Anthony, Brady Armstrong, Austin Boedeker, Jaelyn Carr, Dalton Carson, Devon Carter, Victoria Cockerill, Aidan Curtis, Mia Dickson, Nicholas Farrens, Shaylee Finley, Katelyn Gardner, Jonah Goddard, Alex Groves, Garrett Guess, Katie Harris, Chloe Harrison, Carson Hawk, Rebekah Hesson, Matthew Honicker, Weston Kuebler, Dalton Lemaster, Colton Lindsey, Gaven Lyons, Benjamin Mathews, Peyton Matthews, Shelby Mayer, Corbin Melvin, McKenzie Morris, Sue Morris, Kaden Noble, Hayden Payne, Raelin Pepper, Wyatt Reed, Jenna Seymour, Drake Sharp, Gracie Shull, Hannah Smith-Reyes, Austin Snyder, Madison Spurgeon, Jessee Stewart, Alexa Streitenberger, Amberly Szczerbiak, Brianna Thompson, Adriel White, Gracelyn Zimmerman
Honorable Mention 3.49 – 3.0
Brianna Alltop, Brayden Baker, Allison Barnhart, Faith Bills, Ethan Bower, Caleb Bowers, Kyle Brightman, Hope Burns, Tanner Campbell, Bayley Carr, Caley Caudill, Lucas Cornett, Mikayla Crayton, Dyalan Dust, Onesti Evans, Conor Harrison, Leam Holt, Trenton Huffman, Libby Johnson, Kamryn Leisure, Konner May, Audrey Mullins, Bryson Osborne, Kayden Penwell, Jose Pineda Watson, Marrissa Ramirez Resendiz, Kayleanne Ringler, Madilyn Roshto, Emerson Shannon, Aerris Shiltz, Alexis Stritenberger, Hallie Sword, Alayah Taulbee, Sarah Warner, Madison West, Lex Wolfe, Matthew Woods
Freshman
Honor Roll 4.0
Hannah Binegar, Megan Brandt, Aaron Brown, Addyson Butts, Hannah Cummings, Cole Evans, Justin Everhart, Conner Guthrie, Hannah Houck, Mallory Johnson, Raymond Johnson, Lilly Lewis, Chance MacGregor, Justin Manning, Kiarra McLavin, Emilie Mossbarger, Carley Payton, Cotey Payton, Emily Reeves, Sophia Schirm, Sara Smith, Eric Taylor, Joseph Thompson, Justin Thompson, Abrielle Tranner, Emmarson Trimble, Bryson Yeoman
Honor Roll 3.9 – 3.5
Caden Abraham, Hannah Anders, Gavin Baughn, Zoey Blanton, Daniel Bloomfield, Austin Campbell, Reilly Campbell, Garrett Carson, Sydney Carter, Klynn Cornell, Madison Cory, Caitlin Cottrill, Courtland Flint, Brant Fox, Zachary Gallagher, Hunter Havens, Kilee Holt, Jenna Hoppes, Jayden Jones, Malachi Jones, Wyatt Liston, Sureya Lopez, Jacob Masters, Shawn Matheny, Ian Mavis, Carter McCalla, Austin McClure, Cassandra Miller, Gabriella Miller, Shyla Montgomery, Levi Morrison, Cayden Norris, Luke Owens, Kimberly Pena Hernandez, Brice Perkins, Kaleb Ratliff, Charles Reeves, Trey Robinette, Austin Ruth, Skye Salyers, Brady Sheets, Brayden Shoemaker, Abbigale Smith, Ethan Smith, Abygaile Steele, Hunter Tanner, Owen Teter, Kayleigh Tolle, Annalee Triftshouser, Lincoln VanLandingham, Zachary Vincent, Lily Waddle, Brooklynn Waterhouse, Lexxus Whitamore, Lucia Wilson, William Wolfe, Benjamin Womack
Honorable Mention 3.49 – 3.0
Ethan Anderson, Avery Bennett, Riley Billingham, Aaliyah Bradshaw, Natalee Brown, Hayden Butler, Kierlyn Calentine, Evan Colegrove, Jacob Combs, Drystyn Cowman, Carter Denney, Jasmine Duffey, Hannah Gautier, Marcus Jackson, Jesse Jenkins, Lillee Joseph, Cole Kirkpatrick, Kiersten Kulin, Addyson Leisure, Nathaniel Louderback, Audrianna Lukas, Lauren Martin, Aaron McCann, Maggie McMahon, Evan Mollett, Ethynn Munro, Brinceton Radcliff, Miranda Rainey, Harry Ritchie, Ellie Robinette, Brayden Robinson, Kijika Ross, Christian Shadley, Landan St Clair, Gaige Stuckey, Dylaney Templin, Zandra West, Aubrey White, Tre Yerian