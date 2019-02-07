MTMS announces second quarter honor roll

Miami Trace Middle School recently released the second nine weeks’ honor roll and honorable mention.
SIXTH GRADE HONOR ROLL:
Hannah Anders, Gavin Baughn, Avery Bennett, Hayden Butler, Garrett Carson, Sydney Carter, Klynn Cornell, Caitlin Cottrill, Isabelle Deskins, Lyric Dickerson, Haylee Entrekin, Justin Everhart, Angelo Friel, Hannah Gautier, Conner Guthrie, Paytin Hall, Marcus Jackson, Malachi Jones, Kiersten Kulin, Addyson Leisure, Sureya Lopez, Aaron McCann, Jennessa Merriman, Levi Morrison, Bryce Perkins, Miranda Rainey, Conner Richards, Ellie Robinette, Skye Salyers, Sophia Schirm, Ethan Smith, Jaylyn Stanely, Samantha Stevenson, Mythias Stuckey, Owen Teter, Joseph Thompson, Kayleigh Tolle, Abrielle Tranner, Ginny Trent, Lincoln VanLandingham, Lexxus Whitamore, Benjamin Womack, Travis Workman and Bryson Yeoman.
4.0 GPA:
Caden Abraham, Brooklyn Bethel, Hannah Binegar, Megan Brandt, Addyson Butts, Chance Chilcote-Bentz, Madison Cory, Hannah Cummings, Cole Evans, Zachary Gallagher, Hunter Havens, Jenna Hoppes, Hannah Houck, Raymond Johnson, Jayden Jones, Lily Lewis, Maggie McMahon, Cassandra Miller, Carly Payton, Cotey Payton, Emily Reeves, Trey Robinette, Sara Smith, Eric Taylor, Khloe Taylor, Justin Thompson, Emma Trimble, Zachary Vincent, Lily Waddle and William Wolfe.
Honorable mention:
Lydia Abare, Ethan Anderson, Riley Billingham, Daniel Bloomfield, Aaliyah Bradshaw, Aaron Brown, Sarah Burchett, Kierlyn Calentine, Reilly Campbell, Evan Colegrove, Jacob Combs, Ethan Copeland, Kaitlyn Cordell, Drystyn Cowman, Abreanna Daugherty, Jasmine Duffey, Lyra Dunn, Jeffrey Fowler, Abigail Gerhardt, Walker Glispie, Brenton Graham, Jacob Henry, Kaiden Hilbrand, Mallory Johnson, Cole Kirkpatrick, Xavier Lawhorn, Wyatt Liston, Nathaniel Louderback, Matthew Lucas, Shawn Matheny, Ian Mavis, Carter McCalla, Gabrielle Miller, Ethen Mitchell, Shyla Montgomery, Cayden Norris, Aiden Pack, Charles Reeves, Mya Ross, Austin Ruth, Brady Sheets, Nevarra Shiltz, Brayden Shoemaker, Kylie Snyder, Hunter Tanner, Dylaney Templin, Daylyn Tingler, Yermi Vicente Velasquez, Aubrey White and Ethan Wycuff.
SEVENTH GRADE HONOR ROLL:
Maycin Adkins, Kearra Anthony, Brady Armstrong, Bryce Baird, Madison Barnes, Caleb Bowers, Ian Bridges, Tanner Campbell, Bayley Carr, Victoria Cockerill, Mackenzie Cory, Elijah Daniels, Mia Dickson, Nicholas Farrens, Alexandra Fitzgerald, Isabel Gilpen, Katie Harris, Jerikah Havens, Simon Huston, Aiden Knecht, Colton Lindsey, Shelby Mayer, Corbin Melvin, Sue Morris, Bryson Osborne, Jacinta Pettit-Dinardo, Brooklyn Riggs, Drake Sharp, Jyllian Skaggs, Aaliyah Smith, Carly Smith, Hannah Smith-Reyes, Madison Spurgeon, Blake Steele, Jessee Stewart, Allie Stoughton, Bryce Stuckey, Chloe Sweitzer, Amberly Szczerbiak, Brianna Thompson, Adriel White, Kayla Wilson and Leona Wilson.
4.0 GPA:
Robbie Bennett, Caitlin Davis, Katelyn Gardner, Justin Glass, Jonah Goddard, Matthew Honicker, Katherine Hynes, Austin Kidder, Jacob Manbevers, Benjamin Mathews, Peyton Matthews, Konner May, Pierce McCarty, Madden Miller, Kaley Moser, Kaden Noble, Briana Pavey, Raelin Pepper, Alexa Streitenberger, Emily Turner and Matthew Woods.
Honorable mention:
Connor Barga, Trace Bartruff, Kiara Blair-Adkins, Austin Boedeker, Ethan Bower, Devon Carter, Kierra Crawford, Faith Davis, Gavin Duffey, Jack Endicott, Onesti Evans, Shaylee Finley, Eli Fliehman, Alex Groves, Ashlyn Grubb, Chloe Harrison, Conor Harrison, Addison Havens, Chrislin Hawkins, Isabelle Holbert, Jason Houser, Libby Johnson, Catalina Lewis-Lightle, Jalyn May, Kylee Miller, Rhys Minton, McKenzie Morris, Jace Parrish, Aiden Pence, Anna Price, McKenzie Queen, Wyatt Reed, Madilyn Roshto, Jenna Seymour, Emerson Shannon, Gracie Shull, Sofia Silva, James Smith, Hallie Sword, Alayah Taulbee, Tucker Walton, Autumn Wolfe and Kaylin Wycuff.
EIGHTH GRADE HONOR ROLL:
Caleb Bennett, Peyton Black, Jake Daniels, Makenna Davis, William Deakyne, Bryce Eggleton, Michael Eggleton, Kelly Evans, Cameron Fannin, Megan Foote, Dalton Gilliard, Jenna Goddard, Jana Griffith, Andrew Guthrie, Holden Hunter, Dilllon Hyer, Erin Jackson, Case Jacobs, Vivienne Jacobson, Aiden Johnson, Mckinley Kelley, Natalie Lindsey, Brendon Lyons, Christian McClure, Hillary McCoy, Eli Miller, Mallory Mitchem, Haleigh Moore, Cameron Morris, Emily Nichols, Leila Penrod, Kelsey Pettit, Isaiah Reisinger, Shay Salyers, Mara Simonson, Blake Sollars, Abigail Thompson, Max Trimble, Madison Williams and Charles Wolfe.
4.0 GPA:
Macy Aparicio, Carter Bainter, Alayna Baughn, Jesse Bryant, Courtney Carter, Cameron Casto, Jacob Cline, Averey Cockerill, Meghan Cory, Sara Dawson, Gracey Ferguson, Kaden Fleak, Maddie Frye, Rosalyn Huston, Hillery Jacobs, Rhyanna Kinnison, Kaitilyn Knight, Anthony Landrum, Cole Little, Mallory Lovett, Brendan Major, Cadence Nichols, Sophia Parsons, Jacob Pettit-Dinardo, Emma See, Delaney Thomas and Edward Wilson.
Honorable mention:
Elliott Anthony, Braden Binegar, Allena Blanton, Zachary Bolen, Emily Bonecutter, Kennidi Burkhart, Carlee Cartee, Jordann Cockerill, Alyssa Collins, David Conley, Broghan Cooper, Landen Cope, Jordan Cordell, Nathaniel Cordial, Gavin Cowden, Audrey Craig, Esme Cruz, Jesse Daniels, Will Dawes, Jadyn Dawson, Lexis Ely, Austin Etzler, Kymberlee Fisher, Tristen Fraysier, Sierra Geer, Jillian Grace, Brianna Grim, Shawn Groves, Jasmine Hagl, Mackenzie Hoover, Luke Hoppes, Kaiden Howard, Tannon Huff, Haley Kelly, Noah Kelsey-Lane, Cassidy Kidwell, Kennedy Kingery, Aaron Little, Abigail Little, Austin Lucas, Kaylinda Marks, Stephany Matheny, Jacob Miller, Kolton Moore, Chase Morris, Vincent Munro, Daylan Neal, Sara Pavey, Zoe Penwell, Mary Pfeifer, Christian Porter, Keely Quetchum, Keeley Ramirez, Brooklyn Scarberry, Madelynn Scott, Bryson Sheets, Tyler Shreffler, Terrell Statham, Seth Strawser, Simon Thornburg, Desiree Vandale, Zachary Warnock, Kara Wilson and Kyler Wilson.