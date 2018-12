Land Transfers

The following local land transfer entries were recently released:

NOV. 7

Sally Malone, Sally Ann Malone, Sally Malone, EST to Medicaid Estate Recovery Huntington National Bank, REF O/R V181 P2190 also v216 p1181.

Jac T. Dill, TR, Jac T. Dill to United States of America-USDA Commodity Credit Corp, 116.329A VMS 889 Jasper Twp.

Jac T. Dill to Jac T. Dill, TR, Jac T. Dill, TRUST, Property not shown memorandum.

Traci L. Scott, Chancey A. Scott to USAA Federal Savings Bank, USAA Federal Savings Bank, REF O/R V153 p1760.

Robert M. Pratt, Belinda L. Pratt to Huntington National Bank, 49 Revised Rhoseview Sub 1941 Wash 1316 Washington Ave.

Matthew R. Millikin to LCNB National Bank, REF O/R v198 p1161.

Village of Jeffersonville to Southern Hills Community Bank, 5.999A VMS 1249 Jeffvl 48 Main St.

Alfred L. Mayer, Susan M. Mayer, Jeffrey D. Schlichter, Diana D. Schlichter to Village of Jeffersonville, 5.000A VMS 1249 Jeffvl.

Jeremy S. Reid to MERS, 9 Deerfield Sub Wash 1082 Andrick Dr.

Robert M. Greenlee to Merchants National Bank, REF O/R v208 p3266.

James W. Cooper, Sr, Frances R. Cooper to Merchants National Bank, REF O/R v195 p1857.

Richard A. Brannon, Jennifer McMurray to Merchants National Bank REF O/R v33 p495.

Robert Shelton, Robert H. Shelton, Connie Shelton, Connie L. Shelton to Merchants National Bank, REF O/R v207 p655.

B J Wilson, Brian Wilson to Merchants National Bank, REF O/R v198 p1007.

Benjamin Jamison, FV, Lannette S. Smith to Merchants National Bank, REF O/R v118 p414.

Douglass E. Marine, Sheree Maine, Robert S. Herron to Merchants National Bank, REF O/R v70 p313.

Alfred L. Mayer, Susan M. Mayer, Jeffrey D. Schlichter, Diana D. Schlichter to Merchants National Bank, 5.000A VMS 1249 Jeffvl Parcel 080-009-03-147-00 REF O/R v192 p2729.

Harold L. Chaney, Harold Chaney to Craig Michael Chaney, Christopher Kyle Chaney, PT 563/PT566 CO Stevens Add Wash.

Minnie I. Chaney, DECD to Harold L. Chaney, PT 563/PT566 C O Stevens Add Wash REF D/R v145 p523 Afdt Death.

NOV. 6

David L. Leach Jr., Deana R. Leach to Navy Federal Credit Union, TR North St Wash 513 S. North St.

Michael Deforest Knisley, Michael Knisley, Amanda Knisley to Home Point Financial Corp, 2.5176A VMS 663 Union Twp 379 Flakes Ford Rd Sheriff Deed.

Joy E. Stanforth, Vernon P. Stanforth, Vernon Stanforth to Wright-Patt Credit Union Inc, 5.546A VMS 5780 ETC Paint Twp Hidy Rd.

Linda L. Mooreheard to Joy E. Stanforth 5.546A VMS 5780 ETC Paint Twp Hidy Rd.

Cory T. Wise, Brooke G. McKinney to MERS, 1.972A VMS 1344 Jeff Twp 5855 Moon Evans Rd.

Jessica H. Draganic, John L. Draganic to Brooke G. McKinney, Cory T. Wise, 1.972A VMS 1344 Jeff Twp 5855 Moon Evans Rd.

Andrew N. Pierce, Andy Pierce to Brandon Wise, Heidi Maynard, PT 88 Wash 313 N. Hinde St.

Clifford Marlyn Puckett, Mary Ann Puckett, Clifford M. Puckett, Mary Puckett to Janet L. Jones, TR, Janet L. Jones, TRUST, 32 Storybrook Add Wash 616 Glenn Ave.

Nicole Hagler to Kondaur Capital Corp, 18 Belle Aire Sub 2 Wash 540 Warren Ave. Sheriff Deed.

NOV. 5

Terry J. Summers, Terri L. Summers, Terry L. Summers to Merchants National Bank, PTS Inlot 27/TRS Vacated Alley/PT Inlot 61/PTS Inlot 62 Wash Ref O/R V216 p4135 Rerecord.

Dennis A. Smalley, Melina Smalley, Dennis Smalley to Robert K. Guthrie, Donna A. Guthrie, TR Leesburg Ave. Wash 731 Leesburg Ave.

Shirley Rhoads, DECD, Shirley Kathleen Rhoads, DECD to Clifford Junior Rhoads, Clifford J. Rhoads, 5 Arrowhead Sub 2 Union Twp 4903 Wash Waterloo Rd. REF O/R v34 p52 Afdt Death.

Patti Wical, Patti M. Wical, Cheryl Hilderbrand, Cheryl L. Hilderbrand to Huntington National Bank, PT 886 L C Coffmans Add Wash.

Jon C. Kidder, Sonja J. Kidder to Keybank, REF O/R v152 p1028.

Mary Queen to Christy Hastings, 1.859A VMS 6614 Jeff Twp 580 Parrott Station Rd NW Subj LF Est.

John Queen, DECD, John Queen, Blue Hibord III, DECD to Mary Queen, 1.859A VMS 6614 Jeff Twp 580 Parrott Station Rd NW Afdt Death.

Bill Blazer to Bureau of Workers Compensation, REF O/R v162 p807 Renewal.

Gerald W. Doolittle, Gerry W. Doolittle, Marilyn L. Doolittle to MERS, REF O/R v198 p2506.

Kenneth A. Bryant, Imojean Bryant to Green Tree Financial Corp, REF O/R v194 p1781.

Fred Lovely, Tamara S. Lovely to Huntington National Bank, REF O/R v183 p1781.

Robert J. Seymour, Connie L. Seymour to Advantage Bank, First Savings Bank, REF O/R v99 p1011.

Richard E. Beechler, Connie J. Beechler to Merchants National Bank, 13.469A —— 5186 Rt 35.

NOV. 2

Donald Lance Henkle to Donald Lance Henkle, PT Inlot 84/89 Wash/PT 29 H H Pavey Add Wash 120-122 W. Temple St/750 High St Designation Beneficiary.

Kristin J. Dumford, Laurence Dumford, Robin L. Benson, Gary Benson, Kimberly L. Henkle to Donald Lance Henkle, PT Inlot 84/89 Wash/PT 29 H H Pavey Add Wash 120-122 W. Temple St/750 High St.

Rebecca Lemons to MERS Firstkey Mortgage LLC-AS, REF O/R v150 p3218.

Rebecca Lemons to MERS Towd Point Master Funding Trust 2017 PM14 AS, REF O/R/ v150 p3218.

Rebecca Lemons to MERS Bayview Dispositions IIIB LLC-AS, REF O/R v150 p3218.

Roy D. Langley to Federal National Mortgage Assn, 46 Storybrook Add Sec 3 Wash 710 Glenn Ave.

Carol L. Langley, DECD to Roy D. Langley, 46 Storybrook Add SEC 3 Wash 710 Glenn Ave. Afdt Death.

Purtee Enterprises LLC to Kingston National Bank, 118 Arbor Village Sub Phase 3 Wash 885 Riverbirch Rd.

Ruth A. Willis to Ruth A. Willis TR, Ruth A. Willis, TRUST, 0.650A VMS 757 Wash 100 Jupiter St. Memorandum.

Halie Dunlap, Steven Dunlap, H Dunlap to MERS, REF O/R v213 p2741.

Craig A. Hitt, Megan Hitt to Security National Bank, REF O/R v197 p291.

Susan E. Lake, TR, Penn Lake Farm Trust II to Steven J. Guess, Catherine L. Guess, 22.8620A VMS 1840 Green Twp Penn Rd.

Penn Lake Farm LLC to Steven J. Guess, Catherine L. Guess, 73.2035A VMS 1840 Green Twp Penn Rd.

Susan E. Lake, TR, Penn Lake Farm Trust II to Susan E. Lake, TR, Penn Lake Farm Trust II, 22.8260A VMS 1840 Green Twp Memorandum.

Elizabeth H. Lewis, TRUST, Elizabeth H. Lewis, TR, Fine Swine LLC-AS, Randall E. Lewis, SUC, Sandra Pettit, SUC to Thompson Creek Farms Inc, 296.4482A VMS 5591 Paint Twp REF O/R v209 p3513 Assign & Assump Lease.