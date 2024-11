MTHS announces first quarter honor roll

Miami Trace High School recently released its honor roll members for the first quarter of the 2024-25 school year:

Seniors

4.0

Caden Abraham, Juan Aparicio, Gavin Baughn, Hannah Binegar, Addyson Butts, Reilly Campbell, Garrett Carson, K’lynn Cornell, Asucel Cruz, Hannah Cummings, Carter Denney, Sebastian Ely, Javen Hippely, Hannah Houck, Mallory Johnson, Raymond Johnson, Brooke Knisley, Lilly Lewis, Chance MacGregor, Maggie McMahon, Gabriella Miller, Shyla Montgomery, Levi Morrison, Luke Owens, Carley Payton, Cotey Payton, Kimberly Pena Hernandez, Emily Reeves, Ellie Robinette, Brayden Shoemaker, Sara Smith, Spencer Smith, Hailey Stucki, Eric Taylor, Khloe Taylor, Owen Teter, Joseph Thompson, Justin Thompson, Kayleigh Tolle, Abrielle Tranner, Emmarson Trimble, Zachary Vincent, Lily Waddle, Lexxus Whitamore, William Wolfe and Bryson Yeoman.

Honor Roll

Jillian Adams, Hannah Anders, Ethan Anderson, Avery Bennett, Zoey Blanton, Aaron Brown, Austin Campbell, Evan Colegrove, Jacob Combs, Madison Cory, Caitlin Cottrill, Drystyn Cowman, Abreanna Daugherty, Isabelle Deskins, Haylee Entrekin, Justin Everhart, Courtland Flint, Brant Fox, Zachary Gallagher, Jacob Henry, Addyson Leisure, Sureya Lopez

Shawn Matheny, Addison McClain, Kiarra McLavin, Jennessa Merriman, Cassandra Miller, Evan Mollett, Ethynn Munro, Cayden Norris, Brice Perkins, Miranda Rainey, Trey Robinette, Mya Ross, Skye Salyers, Christian Shadley, Brady Sheets, Maci Shirley, Ethan Smith, Jaylyn Stanley, Abygaile Steele, Hunter Tanner, Seth Thompson, Brooklynn Waterhouse, Aubrey White and Benjamin Womack.

Honorable Mention

Abigail Blackford, Aaliyah Bradshaw, Sarah Burchett, Kaitlyn Cordell, Lyric Dickerson, Deakon Diffendal, Jasmine Duffey, Cole Evans, Holden Evans, Conner Guthrie, Kilee Holt, Jesse Jenkins, Hunter Johnson, Cole Kirkpatrick, Alandria Leaman, Nathaniel Louderback, Isabelle Lovell, Carter McCalla, Austin McClure, Ethen Mitchell, Drake Mossbarger, Brayden Napier, Hayden Payne, Lukas Preston, Kaleb Ratliff, Charles Reeves, Jeffrey Roehrich, Austin Ruth, Nevarra Shiltz, Landan St Clair, Isaiah Stuckey, Lincoln VanLandingham, Braelynn Wallace, Zandra West, Ethan Wycuff, Ayden Yankey and Tre Yerian.

Juniors

4.0

Lucas Armstrong, Mya Babineau, Kamika Bennett, Rylee Blair, Emily Boysel, Hayden Brown, Valeria Cardenas, Isabelle DeBruin, Ayden Eakins, Will Enochs, Adam Guthrie, River Havens, Victoria Johnson, Cali Kirkpatrick, Abigail Kovalchik, Bailey Miller, Brianna Parker, Kadence Rose, Teresa Russell, Kirsten Slone, Ryleigh Vincent, Hailey Webster, Cole Whiteside, Logan Woods and Ta’kyia Yahn.

Honor Roll

Jenna Bainter, Austin Brown, Austin Buckner, Landon Burns, Gracie Cordell, Khloe Creed, Ellison DaRif, Westin Dawes, Elijah Dunn, Annabelle Eggleton, Emma Eggleton, Morgan Elliott, Alyssa Esker, Lauren Farrens, Matthew Foody, Chloe Gardner, Cayla Gayheart, Wyatt Graham, Grace Green, Derrick Greenwood, Zoey Grooms, Bodie Gurr, Makenna Haslett, Jake Hicks, Karley Hicks, MaCartne Holsinger-Conaway, Laine Holstein, Clayden Hooks, Ellie Hoppes and Adrienne Jacobson., Arianna Jones, Lauralynne King, Annie Lefebvre, Carter Liston, Cashiopia Longakit, Darrien Mason, Gabrielle Matthews, Gabriella McCarty, Joshua McGraw, Beonca Meeker, Ashlynn Moore, Cody Moore, Cameron Morton, Evan Mullen, Connor Napier, Abigail Noble, Desirae Norvell, Ethan Parsley, Aubrey Pfeifer, Herbie Queen, Alex Robinson, Wyatt Rogers, Savannah Rose, Aleecia Shull, Sinjin Smith, Slade Strider, Kaylee Surina Noah Thirtyacre, Contessa Thomas, Calli Tolbert, Jon Woolever and Andrea Zunun.

Honorable Mention

Evan Anderson, Ryan Bailey, Derek Bell, Kyra Bennett, Abigail Berberich, Katelyn Bock, Blake Boedeker, Ashlynn Bookwalter, Ava Browder, Gracey Bunch, Lillian Capehart, Brooklyn Carr, Trevor Clark, Anslee Combs, Cailee Cox, Owen DeSanto, Tanner Eggleton, Cooper Enochs, Justin Etzler, Kaylee Everhart, Kaelyn Fischer, Izaiah Freeze, Ethan Gilliam, Andrew Glass, Lilly Hamilton, Carlee Hauck, Brady Heinz, Aubrey Hesson, Natalie Hildreth, Payton Holbert, Jameson Hyer, Jayden Jackson, Lincoln Jester, Trinity Johns, Peyton Johnson, Rilyn Jones, Rylei Laymon, Nicholas Lindsey, Mason Lovett, Preston Lucas, Aidan Markley, Paige Mathias, Reagin Merritt, Hunter Miller, Cody Moore, Brooklyn Picklesimer, Ian Rayburn, Kera Robertson, Chance Russell, Max Sheffield, Ava Shull, Legend Shull, Cody Spence, Tyler Stevens, Granten Terhune, Cade Whitaker, August Wilt, Clay Wines and Charles Worley.

Sophomores

4.0

Alyvia Atkinson, Allison Carter, Karleigh Cooper, Ashlyn Davis, Elyse Day, Oliviya Dunn, Dylan Ely, Rylee Ferguson, Paige Fitzgerald, Jacob Jackson, Jayda Jones, Kaylee Jones, Irvin Juarez Ramirez, Aubrey Keaton, Emily Keaton, Rhiley Keaton, Breanna Keller, Aubrey Kinzer, Madeline Kovalchik, Avery Leisure, Gracie Lovett, Quinton Marine, Brock McBee, Emma McCullah, Esmeralda Medina, Jeffrey Miller, Nora Morrison, Taylor Payton, Holten Pepper, Peyton Pitzer, Alison Reeves, Annabel Smallwood, Garth Smith-Anderson, Brenna Sword, Maximus Szczerbiak, Elizabeth Turner and Kylie Yeazel.

Honor Roll

Landri Adams, Jadin Armstrong, Makenna Baker, Kenton Berry, Kendall Bickett, Jackson Black, Malinda Blake-Depew, Caden Brightman, Kyleigh Caldwell, Luis Campos, Zane Carner, Cadence Cooper, Jayden Cromer, Jevan Cummings, Kielyn Daugherty, Madalynn Dhume, Sydnie Fisk, Trace Ford, Lauren Guess, Liam Havens, Ashlynd Hippely, Hannah Holt, Zavier Hurley, Mason Jackson, Huck Jacobs, Luke Keaton, Carter Lawhorn, Landon LeBeau, Macy Lewis, Tara Lowe, Christian Lucas, Brody McBee, Maya McCoy, Bryan McIntier, Wyette Mosher, Tyler Newell, Emaleah Phillips, Natalie Pitstick, Bailey Polley, Landon Puckett, Haydn Ratliff, Jacob Rheinscheld, Joseph Rheinscheld, Isabella Roshto, Julyen Ryan, Anthony Shipley, Kyah Stickel, Samuel Stoughton, Kallie Stucki, Benjamin Sturgell, Eyan Taulbee, Emerson VanLandingham, Elizabeth Webb, Aiden White, Dane Wilt, Alainee Wolffe, Honorable Mention, Julian Baker, Luke Bennett, Valerie Blanton, Emma Bower, Nathaniel Brown, Wade Charters, Ava Clemens, Cali Connell, Gavin Cottrill, Abbie Cox, Timothy Crane, Kelsy Douglas, Jameson Furniss, Titus Grim, Emma Hagler, Alauna Harris, Braden Heinz, Levi Hidy, Anthony Huffer, Kloey Jude, Anna Langley, Lindsey Lightle, McKenzie Lightle, Gunner Mallow, Marian Mara, Gavyn Maynard, Rylie McClain, Patience Moore, Evan Parsley, Morgan Pitstick, Connor Purcell, Kyler Rhonemus, Jayden Riojas, Jeslin Ruth, Jaclyn Seymour, Matthias Smith, Cody Taylor, Harley Therrien, Cayden Vergamini, Aydian Weaver-Cruz, Aliaha Wilson and Noah Wysong.

Freshman

4.0

Matthew Barnard, Kaden Batson, Ella Butts, Gabriel Carson, Hunter Chace, Kiera Cowman, Myah Dato, Carter Davidson, Caleb Esker, Arabelle Gainey, Thomas Garrison, Emma Hoppes, Cailin Johnson, Max Johnson, Adailya Ridings, Josilin Steele, Obadiah Sweat, Lindsey Warnock and Austin Woods.

Honor Roll

Gage Bowers, Noah Bowles, Sebastian Breakfield, Madison Bunch, Autumn Burgess, Kaytlyn Burns, Kaleb Carter, Brylee Cowman, Elijah Dill, Corbin Dotson, Sydney Forsha, Lawsihn Grooms, Elijah Gullett, Kendelle Hanning, Sienna Hartley, Ariah Huffer, Thomas Hughes-Harris, Jillian Jenkins, Madison Justice, Mamadi Kaba, Alli Knecht, Kamille Kulin, Keira Leach, Jenna Manns, Reed Miller, Ralph Moser, Emily Parsley, Kylee Pennington, Carley Pratt, Abigail Roberts, Alan Sanchez, Landon Sears, Brayden Sebens, Gaberiel Spurgeon, Tatum Stump, Preston Thomas, Elisabeth Waddle, Alekae Wilson and Liliana Wirick.

Honorable Mention

Keionnie Ackley, Jacob Allen, Layla Amnay, Charlie Anderson, Natalie Arnold, Carmen Bennett, Cailin Blair, Meyer Bloom, Austin Bradshaw, Kennedy Caldwell, Valentina Cardenas, Gideon Castle, Talitha Compton, Sean Cooper, Darren Cox, Hailee Crayton, Aubrey-Ana Creed, Aniya Dearing, Gabriel Denney, Harper Dotson, Savanna Duncan, Lucas Eldredge, Sophia Friel, Carley Furniss, Aiden Gavin, Brooklyn Gurr, Kiele Hannah, Matticks Hernandez, Kelsey Hickman, Easton Jenkins, Olivia Leisure, Xavier Lowe, Chandler Mayabb, Kennadi Miller, Kelsie Mullen, Jesslynn Munson, Dreyden Nared, Ashley Pena Hernandez, Josie Puckett, Miguel Quetchum, Jessica Ratliff, Briana Robinette, Graycie Sciacca, Lily Siler, Katie Stephens, Lilliah Stickel, Wylee Stuckey, Abigail Tilley, Faith Tolliver, Kailyn Watson, Molly Whiteside, Khloe Wilson, Kenleigh Wilt, Lea Wood, Taegan Wood, Baylee Woodrow and Nevaeh Wycuff.