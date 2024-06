WC students named to spring 2024 Dean’s List

Academically outstanding students have been named to the Dean’s List at Wilmington College for the spring 2024 semester. To be considered for this honor, students must be enrolled full-time, take at least 12 graded credit hours and have completed the term with a minimum 3.5 grade point average on a 4.0 scale.

Local students named to the Dean’s List include:

BLANCHESTER – Brendan David Bornemann; Elva G. Craig; Emily Karen Koch; Jillian M. Lewis; Luci O. Payne, 4.0 GPA; Kierstyn J. Schmidt; Eliana C. Tacoronte, 4.0 GPA

CLARKSVILLE – Makayla A. Harrington, 4.0 GPA; Kristen R. Whitaker, 4.0 GPA

GREENFIELD – Josie A. Crabtree, 4.0 GPA; Elijah A. Johnson

HILLSBORO – Milain C. Burns, 4.0 GPA; Kyah Chaney, 4.0 GPA; Dylan J Coleman; Gracey Clerene Dearmon; Wade Ross Evans, 4.0 GPA; Kinsey Lee Gilland, 4.0 GPA; Samuel Bryan Hamilton; Sydney Lea Hamilton; Andrea J. Kelch; Brayden M. Kisling, 4.0 GPA; Angela K. Muse; KaleyJo H. Myers, 4.0 GPA; Justin N. Scott, 4.0 GPA; Erin Sheeley; Madison Elizabeth Tomko, 4.0 GPA

LEESBURG – Magarah A. Bloom, 4.0 GPA; Caitlin F. Campbell; Cohen Frost, 4.0 GPA; Grace Marie Matthews; Nathan B. Vidourek; Sophia X. Young

LYNCHBURG – Paige S. Flowers, 4.0 GPA; Taylor N. Mechlin; Karlie B. Taylor, 4.0 GPA

MARTINSVILLE – Ava Grace Hester, 4.0 GPA

MIDLAND – Bradley Neal Brown

NEW VIENNA – Makayla SueAnn Thomason

SABINA – Gracie Boggs; Nicole L. Kessler, 4.0 GPA; Ceejay S. Smithson; Lauren Stonewall

WASHINGTON CH – Connor M. Collins; Megan Elizabeth Cory, 4.0 GPA; Jenna G. Griffith; Victoria M. Moore, 4.0 GPA; Shania D. Peters, 4.0 GPA; Aubrey A. Schwartz; Zachary Sizemore, 4.0 GPA; Heaven L. Tolliver, 4.0 GPA

WILMINGTON – Bradeanna L. Arehart; Emma Claire Ashcraft; Collin A. Barker; Danielle Elizabeth Brannon; Grace O. Brown; Alice Violet Clair; Brandie Lucille Crafton; Kaitlyn M. Franklin; Hannah E. Gaines; Kayleigh Renae Heffner; Makayla L. Henry, 4.0 GPA; Bryce A. Hensley; Simon T. Heys, 4.0 GPA; Danielle Lynn Hibbs, 4.0 GPA; Gavan Chase Hunter, 4.0 GPA; Mason Klamroth, 4.0 GPA; Mariah H. Knowles; Hillary Leforge, 4.0 GPA; Paige Lanai Maples; Carlie Jean McCoy, 4.0 GPA; Brady A. McKinney; Banesa Morales; Charles Eugene Mountjoy, 4.0 GPA; Malise Crystal Niyonizigiye; Shannon E. O’Boyle; Rylee S. Oglesby, 4.0 GPA; Lexus Lyn Reiley; Delaney S. Schneder; Michael J. Schwallie; Brayden S. Smith; Elise H. Snarr; Devon Robert Snyder; Alyssa R. Storer; Chloe Marie Sutton; Julia C. Tolliver, 4.0 GPA; Brandon D. Walters