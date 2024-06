MTHS releases 4th quarter honor roll

Miami Trace High School recently released its list of honor roll students for the fourth quarter of the 2023-24 school year.

Seniors

4.0

Connor Barga, Madison Barnes, Robert Bennett, Kiara Blair-Adkins, Austin Boedeker, Ethan Bower, Ian Bridges, Allison Brown, Kyler Brown, Kailey Calderone, Devon Carter, Lydia Castle, Caitlin Davis, Onesti Evans, Nicholas Farrens, Raymond Finley, Shaylee Finley, Alexandra Fitzgerald, Katelyn Gardner, Isabel Gilpen, Justin Glass, Jonah Goddard, Carson Hawk, Rebekah Hesson, Kaleb Hutchins, Katherine Hynes, Shyane Ingram, Austin Kidder, Britany Lahmon, Dalton Lemaster, Gaven Lyons, Macy Mahorney, Benjamin Mathews, Coleden May, Konner May, Pierce McCarty, Amber Mcquade, Corbin Melvin, Hunter Minney, Domanik Mongold, Audrey Mullins, Kaden Noble, Briana Pavey, Kayden Penwell, Brydon Perez, Jacinta Pettit, Brooklyn Riggs, Kayleanne Ringler Aaliyah Sayre, Drake Sharp, Jacob Speakman, Blake Steele, Jessee Stewart, Alexa Streitenberger, Hallie Sword, Amberly Szczerbiak, Emily Turner, Adriel White and Kayla Wilson.

Honor Roll

Kearra Anthony, Faith Bills, Caleb Bowers, Tanner Campbell, Aubrey Capehart, Caley Caudill, Mikayla Crayton, Aidan Curtis, Eli Fliehman, Alex Groves, Garrett Guess, Katie Harris, Conor Harrison, Hydaya Howe, Libby Johnson, Christopher Kidder, Aiden Knecht, Asher LeBeau, Kamryn Leisure, Colton Lindsey, Jacob Manbevers, Peyton Matthews, Jalyn May, Shelby Mayer, McKenzie Morris, Kaley Moser, Jace Parrish, Aiden Pence, Raelin Pepper, Bayley Pratt, McKenzie Queen, Wyatt Reed, Madilyn Roshto, Gracie Shull, James Smith, Austin Snyder, Allie Stoughton, Alexis Stritenberger, Bryce Stuckey, Ryan Thomas, Sarah Warner, Zoe Wilson and Gracelyn Zimmerman.

Honorable Mention

Hunter Allen, Brianna Alltop, Kyle Brightman, Haley Carpenter, Jaelyn Carr, Lucas Cornett, Elijah Daniels, Gavin Duffey, Brock Free, Thomas Green, Jason Houser, Nolan Ivers, Konner Moody, Asia Myers, Konner Orso, Lyndon Phillips, Marissa Ramirez Resendiz, Ayva Shreffler, Hannah Smith-Reyes, Madison Spurgeon, Alayah Taulbee, Tucker Walton, Caleb Wilt, Faith Wiseman, Matthew Woods and Garrett Zimmerman.

Juniors

4.0

Caden Abraham, Ethan Anderson, Megan Brandt, Addyson Butts, Reilly Campbell, Jasmine Duffey, Justin Everhart, Hannah Houck, Raymond Johnson, Lilly Lewis, Chance MacGregor, Maggie McMahon, Cassandra Miller, Carley Payton, Cotey Payton, Emily Reeves, Austin Ruth, Hailey Stucki, Eric Taylor, Justin Thompson, Emmarson Trimble, Lincoln VanLandingham, Zachary Vincent and William Wolfe.

Honor Roll

Lydia Abare, Gavin Baughn, Aaron Brown, Garrett Carson, Sydney Carter, Caitlin Cottrill, Hannah Cummings, Haylee Entrekin, Cole Evans, Conner Guthrie, Hunter Havens, Javen Hippely, Kilee Holt, Jenna Hoppes, Mallory Johnson, Kiersten Kulin, Sureya Lopez, Addison McClain, Kiarra McLavin, Gabriella Miller, Levi Morrison, Cayden Norris, Brice Perkins, Miranda Rainey, Ellie Robinette, Mya Ross, Sophia Schirm, Brayden Shoemaker, Sara Smith, Jaylyn Stanley, Abygaile Steele, Isaiah Stuckey, Owen Teter, Joseph Thompson and Aubrey White.

Honorable Mention

Madison Cory, Drystyn Cowman, Abreanna Daugherty, Carter Denney, Deakon Diffendal, Hannah Dossenbach, Zachary Gallagher, Jesse Jenkins, Jayden Jones, Malachi Jones, Brooke Knisley, Addyson Leisure, Wyatt Liston, Justin Manning, Shawn Matheny, Carter McCalla, Austin McClure, Shyla Montgomery, Ethynn Munro, Luke Owens, Kimberly Pena Hernandez, Charles Reeves, Harry Ritchie, Skye Salyers, Brady Sheets, Nevarra Shiltz, Spencer Smith, Kylie Snyder, Hunter Tanner, Dylaney Templin, Kayleigh Tolle, Abrielle Tranner, Annalee Triftshouser, Braelynn Wallace, Brooklynn Waterhouse, Lucia Wilson and Ayden Yankey.

Sophomores

4.0

Kamika Bennett, Hayden Brown, Valeria Cardenas, Ellison DaRif, Isabelle DeBruin, Will Enochs, Alyssa Esker, Abigail Kovalchik, Paul Lambert, Daezhar Lee, Brianna Parker, Kadence Rose, Teresa Russell and Hailey Webster.

Honor Roll

Lucas Armstrong ,Jenna Bainter, Rylee Blair, Katelyn Bock, Emily Boysel, Landon Burns, Brooklyn Carr, Ava Crank, Westin Dawes, Elijah Dunn, Annabelle Eggleton, Emma Eggleton, Tanner Eggleton, Morgan Elliott, Kaylee Everhart, Lauren Farrens, Kaelyn Fischer, Izaiah Freeze, Grace Green, Adam Guthrie, River Havens, Aubrey Hesson, Karley Hicks, Natalie Hildreth, Payton Holbert, Laine Holstein, Clayden Hooks, Ellie Hoppes, Adrienne Jacobson, Peyton Johnson, Arianna Jones, Cali Kirkpatrick, Rylei Laymon, Annie Lefebvre, Madison Little, Paige Mathias, Gabrielle Matthews, Gabriella McCarty, Logan McCarty, Joshua McGraw, Hunter Miller, Ashlynn Moore, Connor Napier, Abigail Noble, Logan Payton, Aubrey Pfeifer, Wyatt Rogers, Savannah Rose, Aleecia Shull, Ava Shull, Bella Shull, Kirsten Slone, Shelby Snider, Contessa Thomas, Calli Tolbert, Cole Whiteside, Logan Woods, Charles Worley and Ta’kyia Yahn.

Honorable Mention

Evan Anderson, Mya Babineau, Hayden Bartruff, Derek Bell, Kyra Bennett, Ashlynn Bookwalter, Jamison Boysel, Ava Browder, Mason Buchhammer, Gracie Cordell, Khloe Creed, Ayden Eakins, Cooper Enochs, Chloe Gardner, Ethan Gilliam, Zoey Grooms, Bodie Gurr, Lilly Hamilton, Carlee Hauck, Jameson Hyer, Lincoln Jester, Victoria Johnson, Lauralynne King, Nicholas Lindsey, Carter Liston, Cashiopia Longakit, Mason Lovett, Preston Lucas, Beonca Meeker, Alaina Mick, Bailey Miller, Cody Moore, Cameron Morton, Desirae Norvell, Brooklyn Picklesimer, Herbie Queen, Brooklyn Radcliff, Ian Rayburn, Jonathan Sheffield, Summer Strauss-Seese, Slade Strider, Kaylee Surina, Noah Thirtyacre, Gabrielle Thoroman, Andrew Trout, Ryleigh Vincent and August Wilt.

Freshman

4.0

Jacob Adams, Malinda Blake-Depew, Allison Carter, Karleigh Cooper, Jayden Cromer, Ashlyn Davis, Elyse Day, Dylan Ely, Rylee Ferguson, Paige Fitzgerald, Trace Ford, Lauren Guess, Liam Havens, Ashlynd Hippely, Andrew Howe, Irvin Juarez Ramirez, Aubrey Keaton, Emily Keaton, Rhiley Keaton, Aubrey Kinzer, Carter Lawhorn, Avery Leisure, Brock McBee, Maya McCoy, Emma McCullah, Nora Morrison, Tyler Newell, Taylor Payton, Holten Pepper, Emaleah Phillips, Natalie Pitstick, Peyton Pitzer, Bailey Polley, Haydn Ratliff, Alison Reeves, Isabella Roshto, Annabel Smallwood, Garth Smith-Anderson, Elizabeth Turner, Elizabeth Webb, Dane Wilt and Kylie Yeazel.

Honor Roll

Landri Adams, Jadin Armstrong, Alyvia Atkinson, Makenna Baker, Kenton Berry, Emma Bower, Caden Brightman, Luis Campos, Zane Carner, Wade Charters, Ava Clemens, Cali Connell, Cadence Cooper, Kielyn Daugherty, Kelsy Douglas, Oliviya Dunn, Jameson Furniss, Emma Hagler, Hannah Holt, Jacob Jackson, Kaylee Jones, Breanna Keller, Madeline Kovalchik, Landon LeBeau, Macy Lewis, McKenzie Lightle, Gracie Lovett, Christian Lucas, Ethen Lyons, Alexis May, Brody McBee, Bryan McIntier, Abigail McMahon, Esmeralda Medina, Jeffrey Miller, Wyette Mosher, Landon Puckett, Jacob Rheinscheld, Joseph Rheinscheld, Julyen Ryan, Anthony Shipley, Kyah Stickel, Kallie Stucki, Maximus Szczerbiak, Eyan Taulbee, Harley Therrien, Emerson VanLandingham, Aydian Weaver-Cruz, Aliaha Wilson and Noah Wysong.

Honorable Mention

Julian Baker, Luke Bennett, Kendall Bickett, Amaraya Brown, Kyleigh Caldwell, Timothy Crane, Jefferson Cruz, Ava Culwell, Annmarie Curnutte, Madalynn Dhume, Joenus Eakins, Sydnie Fisk, Alauna Harris, Braden Heinz, Gage Henry, Cayliana Hodge, Zavier Hurley, Mason Jackson, James Jacobs, Ethan Knapp, Anna Langley, Tara Lowe, Mattisyn May, Gavyn Maynard, Rylie McClain, Rihanna Mcquade, Morgan Pitstick, Jeslin Ruth, Jaclyn Seymour, Matthias Smith, Kailynn Stonerock, Samuel Stoughton, Benjamin Sturgell, Brenna Sword, Cody Taylor, Cayden Vergamini, Landon West, Aiden White, Karli Wilson and Alainee Wolffe.