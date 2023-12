Guess 2nd Team, All-Ohio; LeBeau, Robinette Honorable Mention

Garrett Guess Asher LeBeau Trey Robinette

2023 Division III All-Ohio Football Teams

Ohio Offensive Players of the Year: Brendan Zurbrugg, Alliance; Ziaire Stevens, Akron East; Sean Patrick, Chagrin Falls Kenston

Ohio Defensive Players of the Year: Dominic Purcell, Columbus Bishop Watterson; Ty’Req Donlow, Youngstown Ursuline

Ohio Coaches of the Year: Josh Wells, Rocky River; Mike Gilligan, Madison; Bob Mihalik, Aurora

First Team Offense

QB: Brayden Roggow, Tiffin Columbian, 6-4, 202, sr.; AJ McAninch, Columbus Bishop Watterson, 6-2, 195, sr.; Max Lyall, Dresden Tri-Valley, 6-3, 205, jr.; Julian Patti, Rocky River, 6-2, 190, sr.; Brendan Zurbrugg, Alliance, 6-4, 195, sr.; Tavien St. Clair, Bellefontaine, 6-4, 217, jr.; Alex Ritzie, Hamilton Badin, 6-2, 180, sr.

RB: Marquan Braswell, Toledo Central Catholic, 6-0, 205, sr.; Damien Brockington, Tiffin Columbian, 5-10, 174, sr.; Nadir Langston, Columbus Hamilton Township, 5-11, 175, sr.; Jayden Wallace, Dresden Tri-Valley, 5-10, 180, jr.; Sean Patrick, Chagrin Falls Kenston, 5-11, 190, sr.; Lamar “Bo” Jackson, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 6-0, 207, jr.; Cade Wolford, Jackson, 5-10, 190, sr.; Ziaire Stevens, Akron East, 5-11, 195, jr.: Christian Lynch, Youngstown Ursuline, 5-9, 180, sr.

WR/TE: Jaylen Watson, Toledo Central Catholic, 6-0, 180, sr.; Jovon McBride, Columbus Hamilton Township, 6-1, 160, so.; Ryan Ricketti, Rocky River, 5-10, 175, sr.; Beau Himmelheber, Alliance Marlington, 5-11, 175, sr.; Noah Willig, Norton, 6-2, 170, sr.; Isaiah Smith, Mount Orab Western Brown, 6-1, 165, sr.; JayJay Etheridge, Cincinnati Mount Healthy, 5-9, 165, sr.

OL: Marc Nave, Toledo Central Catholic, 6-4, 310, sr.; Jaden Ball, Bloom-Carroll, 6-5, 303, sr.; Simon Lorenz, Dover, 6-3 280, sr.; Sean Doyle, Chagrin Falls Kenston, 6-2, 295, sr.; Ben Midea, Medina Buckeye, 6-3, 290, sr.; Garrett Dillon Rine, New Philadelphia, 6-4, 260, sr.; Jackson Smith, Tipp City Tippecanoe, 6-4, 229, sr.; Maden Murlin, Celina, 6-1, 255, sr.

K: Rudy Kessinger, Columbus Bishop Watterson, 6-0, 160, sr.

First Team Defense

DL: Mike Cannings, Toledo Central Catholic, 6-2, 280, sr.; Kaden Ware, Wapakoneta, 6-2, 190, sr.; Andrew Sims, London, 6-4, 245, sr.; Nic Xanders, New Concord John Glenn, 6-2, 230, sr.; Ty’Req Donlow, Youngstown Ursuline, 6-0, 222, sr.; Noah Robinson, Tallmadge, 6-3, 200, jr.; Malachi Cumberland, Wilmington, 6-3, 242, jr.

LB: Maurice Bradley II, Mansfield Senior, 6-4, 230, jr.; Dominic Purcell, Columbus Bishop Watterson, 6-0, 190, sr.; Zach Rothrock, New Philadelphia, 6-2, 210, sr.; Alexander Ash, Chardon, 5-11, 176, jr.; Davon Badley, Painesville Harvey, 6-1, 200, sr.; Drew Wiley, Jackson, 5-10, 200, sr.; Danny Inglis, Canfield, 6-1, 195, sr.; Sam Mitchell, Vandalia Butler, 6-2, 205, sr.; Nate Ostendorf, Hamilton Badin, 5-11, 210, sr.

DB: Zach Jones, London, 6-1, 205, sr.; Dante Varrasso, Granville, 6-1, 180, sr.; Brodyn Bishop, Bloom-Carroll, 6-2, 178, sr.; Leo Colombi, Chardon, 6-3, 214, sr.; Carson Cheek, Hamilton Badin, 5-10, 175, sr.; Michael Smith lll, Trotwood-Madison; 5-11, 170, sr.; Allen Mabson, Vandalia Butler, 6-0, 165, jr.

P: Dom Trivisonno, Aurora, 6-0, 180, sr.

Second Team Offense

QB: Bodpegn Miller, Ontario, 6-4, 180, jr.; Josh Woods, Columbus Hamilton Township, 6-2, 190, sr.; Beckett Long, Granville, 6-0, 145, jr.; Timothy Carpenter lll, Trotwood-Madison, 6-4, 200, sr.; Jahmeir Spain, Cincinnati Mount Healthy, 6-4, 190, jr.

RB: Braylon Gabes, Celina, 6-1, 185, sr.; Jace Knous, Wapakoneta, 5-11, 210, sr.; JJ Barton, Dover, 6-0, 190, sr.; Tyrell Russell, Columbus Beechcroft, 6-0, 165, jr.; Dylan Armentrout, Bloom-Carroll, 5-9, 185, sr.; Rod Love, Parma Padua Franciscan, 5-9, 180, jr.; Austin Barrett, Hillsboro, 5-11, 194, sr.; Enzo Catania, Aurora, 6-3, 215, sr.; Luke Dobbins, Norton, 6-1, 200, sr.

WR/TE: Khalil Samuel, Columbus Beechcroft, 5-10, 155, jr.; Jamie Wright, Bexley, 6-1, 170, sr.; Andrew Baggott, Chardon, 6-5, 270, so.; Garrett Guess, Miami Trace, 6-4, 218, sr.; DC Ferrell, Youngstown Ursuline, 5-9, 156, jr.; Joshua Carter, Franklin, 6-0, 165, sr.; Riley Neer, Bellefontaine, 6-1 175, sr.

OL: Connor Fulton, London, 6-0, 230, sr.; Bryson Harr, Columbus Hamilton Township, 6-5, 250, sr.; Logan Bryant, Chardon, 6-0, 255, jr.; Max Robarge, Chagrin Falls Kenston, 6-0, 220, sr.; Phil Bowser, Youngstown Ursuline, 6-5, 260, jr.; Rocco Courtad, Aurora, 6-1, 275, sr.; Drew Vocke, Hamilton Badin, 6-2, 240, sr.; Jake Allen, Jackson, 6-3, 280, so.

K: Kyle Beach, Wapakoneta, 5-8, 145, sr.; Riley Ferrin, Bellbrook, 5-11, 170, jr.

Second Team Defense

DL: Javion Jones-Cunningham, Columbus South, 6-1, 225, so.; Austin Leszynski, Chardon, 6-3, 211, sr.; Brody Lennon, Gates Mills Gilmour Academy, 6-4, 215, jr.; Josh Grambo, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin, 6-3, 225, sr.; Elijah Carter, Youngstown Chaney, 6-1, 215, sr.; Haiden Manns, Bellefontaine, 6-3, 245, sr.; Alex Florea, Bellbrook, 6-0, 315, sr.

LB: Joey Robinson, Defiance, 5-8, 165, jr.; Zander Johnson, Sandusky, 6-2, 200, sr.; Braxton Rundio, Columbus Bishop Watterson, 6-0, 205, sr.; Kyle Kirby, Granville, 6-1, 205, soph.; Cameron Barnhouse, New Concord John Glenn, 5-11, 180, sr.; Jaiden Boltz, New Philadelphia, 6-0, 200 sr.; Devin Shaw-Mason, Parma Padua Franciscan, 5-11, 190, jr.; Jacob Umina, Bellbrook, 5-11, 190, sr.; Cael Liette, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 195, sr.

DB: Andrew Glaub, New Concord John Glenn, 5-8, 155, jr.; Conner Williams, Parma Padua Franciscan, 5-10, 160, jr.; Andrew Bruce, Chardon, 5-11, 185, sr.; Jai’mier Scott, Cincinnati Mount Healthy, 6-0, 182, jr.; Mikey Brown Jr., Wilmington, 5-8, 160, sr.

P: Duke Brennan, Hunting Valley University School, 6-4, 165, sr.

Third Team Offense

QB: Ethan Thanthanavong, Bloom-Carroll, 6-0, 190, jr.; Jackson Frey, Bexley, 6-2, 190, sr.; Keaton Fausel, New Philadelphia, 6-0, 175, jr.; Jack Ericson, Youngstown Ursuline, 6-1, 185, sr.

RB: Luke Smith, Geneva, 6-1, 180, sr.; Shahn Alston, Painesville Harvey, 5-10, 205, so.; Amani Powell, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 5-6, 155, sr.; Nick DiSalvo, Rocky River, 5-9, 185, sr.; Scottie Eaton, Canfield, 6-1, 175, sr.; Troy McCann, Medina Buckeye, 5-9, 200, jr.; Aiden Lowerey, Dayton Chaminade Julienne, 5-8, 165, jr.; Nydrell Wright, Dayton Chaminade-Julienne, 5-7, 210, jr.

WR/TE: Amarr Davis, Mansfield Senior, 6-0, 175, sr.; Jake Uhlenhake, Columbus Bishop Watterson, 6-2, 185, jr.; Tymir Cardona, Chagrin Falls Kenston, 5-8, 170, jr.; Brian Kortovich, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 6-4, 192, jr.; K’Vaughn Davis, Alliance, 6-3, 210, sr.; Evan Liette, Tipp City Tippecanoe, 5-10, 164, sr.; Armani Rodgers, Trotwood-Madison, 5-10, 170, so.

OL: Caden Allman, Defiance, 5-9, 195, sr.; Brayden Robinson, Ontario, 6-1, 240, sr.; Ahmaan Thomas, Mansfield Senior, 6-4, 290, sr.; Braden Ditello, London, 6-0, 220, sr.; Jackson Pelzer, Granville, 5-11, 255, jr.; Brandon Johnson, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 6-3, 300, sr.; Jason Thrower, Geneva, 5-10, 265, sr.; Santino Cocca, Canfield, 6-0, 230, sr.

K: Trey Booker, Ontario, 6-0, 185, sr.; Bode McCullough, Dresden Tri-Valley, 6-0, 155, jr.

Third Team Defense

DL: Blake Hershey, Clyde, 6-0, 218, sr.; Dalton Chilcoat, Celina, 6-2, 250, sr.; Symirr Phillips, Mansfield Senior, 6-1, 240, jr.; Grason Bias, Ontario, 6-3, 225, sr.; Aedan Nicol, Lexington, 6-2, 260, sr.; Ra’shaun Hill, Columbus Beechcroft, 6-5, 255, sr.; Trent Delventhal, Rocky River, 6-1, 195, sr.

LB: Chase Studer, Ontario, 5-10, 190, sr.; Tristan Britch, Bloom-Carroll, 5-11, 195, sr.; Ashton Kolenic, Chagrin Falls Kenston, 6-1, 195, sr.; Bryce Peet, Geneva, 5-10, 195, so.; Joey Kopec, Cuyahoga Valley Christian Academy, 6-2, 195, so.; CJ Frasco, Youngstown Ursuline, 5-11, 185, sr.; Antonio Rosser, Akron East, 6-0, 215, sr.; Dohnavan Collins, Vandalia Butler 6-1, 220, sr.; Raishawn Cotton, Cincinnati Mount Healthy, 5-10, 205, jr.

DB: Quinton Frankhouse, Ontario, 6-0, 175, sr.; Issac Blickensderfer, Dover, 6-4, 185, jr.; Dante Landers, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 5-10, 160, sr.; Josh Mommers, Rocky River, 5-9, 185, jr.; Buddy Willig, Norton, 6-1, 170, so.; Dylan Crasi, Aurora, 5-11, 160, sr.; Austin Flohre, Vandalia Butler, 6-0, 185, sr.

P: Quinten Debolt, Mansfield Senior, 5-10, 160, sr.; Sean Baumberger, Dover, 6-0, 180, sr.

Honorable Mention

QB: Brady Sutton, Mount Orab Western Brown, 5-10, 185, jr.; Caleb Moyer, Wapakoneta, 6-2, 185, so.; Brez Zipfel, Defiance, 6-2, 180, jr.; Duke Reese, Mansfield Senior, 6-4, 205, sr.; Bodhi Wolford, Jackson, 6-2, 195, so.; Trey Robinette, Miami Trace, 6-3, 175, jr.; Jack Judkins, Dover, 5-8, 180, so.

RB: Jordan Johnson, Gates Mills Hawken, 5-9, 165, jr.; Zane Wittekind, Marietta, 5-11, 180, sr.; Nolan Johnson, Jackson, 6-2, 205, jr.; Asher LeBeau, Miami Trace, 5-11, 170, sr.; Alex Pero, Athens, 5-8, 180, jr.; Etnie Richardson, New Philadelphia, 5-6, 165, sr.; Lincoln Gilcher, New Concord John Glenn, 5-8, 180, jr.

WR/TE: Matt Hall, Delaware Buckeye Valley, 5-10, 165, sr.; Daryl Barnett, Toledo Scott, 6-2, 189, sr.; Jack Koerper, Tiffin Columbian, 5-11, 170, sr.; Bryce Roggow, Tiffin Columbian, 6-4, 188, sr.; Brayden Fogle, Lexington, 6-4, 215, so.; Ashton Sensibaugh, Dresden Tri-Valley, 6-0, 170, sr.; Keaton Hahn, Dresden Tri-Valley, 6-3, 160, jr.; Justice Hughes, Dover, 6-1, 175, so.

OL: Christian Taylor, Columbus South, 6-2, 254, sr.; Nate Kreuz, Columbus Bishop Watterson, 6-3, 260, sr.; Ian Rutherford, Granville, 6-3, 270, sr.; Charlie Olds, Bellbrook, 6-4, 260, sr.; William Robertson, Dayton Chaminade Julienne, 6-1, 240, sr.; Sean Wentling, Vandalia Butler, 6-0, 275, sr.; Elijah Williams, Toledo Central Catholic, 6-3, 280, sr.; Ethan Reynolds, Tiffin Columbian, 6-2, 267, jr.; Donte’ Waddington-Jones, Sandusky, 6-3, 280, jr.; Matt Sheets, Lexington, 6-6, 250, sr.; Ryan Price, Wapakoneta, 6-3, 220, sr. Kendric Bankston, Toledo Central Catholic, 5-11, 260, sr.; Tyrell Green, Toledo Central Catholic, 6-5, 325, sr.; Gary Reno, Hillsboro, 5-10, 200, Sr.; Timmy Shores, Lodi Cloverleaf, 6-3, 285, sr.; Ameer Yasin, Tallmadge, 6-6, 285, jr.; Matt Jones, Dover, 6-3, 210, sr.; Hudson Osborn, New Philadelphia, 5-11, 255, sr.; Canon Mercer, Zanesville, 6-1, 265, jr.; Clay Mathers, New Concord John Glenn, 6-1, 260, jr.; Gavin Spiker, Dresden Tri-Valley, 6-4, 260, jr.

K: Treyton McKee, Bloom-Carroll, 5-11, 157, jr.; Grady Kucharson, Chagrin Falls Kenston, 5-10, 165, so.; Ethan Crabtree, Jackson, 6-2, 180, sr.; Brayden Bonnett, Medina Buckeye, 5-11, 156, so.; Will Nicolozakes, New Concord John Glenn, 5-9, 145, jr.

DL: CJ Youell, Columbus Bishop Watterson, 6-1, 190, jr.; Jeremiah Nash, Trotwood-Madison, 6-2, 310, fr.; Zyon Woods, Dayton Chaminade Julienne, 6-2, 181, sr.; Ronald Collins, Toledo Central Catholic, 5-10, 250, sr.; Lucas Manderbach, Aurora, 6-3, 225, jr.; Keith Kendrick, Akron East, 6-0, 295, sr.; Alex Altier, New Concord John Glenn, 6-1, 265, so.; Boston Crowell, New Philadelphia, 6-5, 265, jr.; Chris Gargasz, Dresden Tri-Valley, 6-2, 230, jr.

LB: Cooper Phillips, Granville, 6-0, 210, jr.; Luke Mangini, Gates Mills Hawken, 6-0, 210, sr.; Noah Mangold, Dayton Archbishop Carroll, 5-10, 190, sr.; Davonte Wright-Ward, Toledo Central Catholic, 6-1, 225, sr.; Tucker Ackley, Celina, 5-8, 180, sr.; Joey Truesdale, Wapakoneta, 6-0, 220, sr.; Brady Wharton, Athens, 5-10, 185, jr..; Jacob Ford, Norton, 6-2, 230, sr.; Bronson Bendle, New Concord John Glenn, 5-10, 190, sr.; Myles Tyson, New Philadelphia, 6-0, 185, so.

DB: Elliott Bauer, Columbus Bishop Watterson, 5-11, 175, sr.; Grant Jolly, Wapakoneta, 6-0, 165, jr.; Marvon Greenlee, Toledo Central Catholic, 5-9, 160, sr.; Garret Rodenberger, Defiance, 6-4, 190, sr.; Jayden Barnes, Toledo Central Catholic, 6-1, 180, sr.; Caleb Gabes, Celina, 6-1, 175, sr.; Ricky Levak, Cuyahoga Valley Christian Academy, 5-11, 175, sr.; Constantine Detorakis, Tallmadge, 5-8, 155, sr.; Terrell Wharton Jr., Akron East, 6-1, 170, so.; Junior Smith, Marietta, 6-0, 175, sr.; Daylen Clark, Dover, 5-9, 170, jr.; Carson Long, New Philadelphia, 5-10, 170, jr.

P: Noah Thomas, Columbus Bishop Watterson, 5-10, 165, sr.; Jonathan Custis, Wilmington, 6-1, 170, sr.