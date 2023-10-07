High School Football Scores

Friday’s Scores
The Associated Press
PREP FOOTBALL
Akr. Firestone 28, Akr. North 0
Akr. Hoban 28, Cle. Glenville 16
Alliance Marlington 49, Minerva 7
Andover Pymatuning Valley 48, Vienna Mathews 0
Ansonia 34, Lewisburg Tri-County N. 0
Arcadia 73, Vanlue 0
Archbold 35, Wauseon 14
Arlington 14, Mt. Blanchard Riverdale 0
Athens 48, Wellston 27
Attica Seneca E. 30, Sycamore Mohawk 7
Aurora 45, Kent Roosevelt 7
Avon 45, Grafton Midview 7
Bainbridge Paint Valley 41, Chillicothe Huntington 0
Barberton 51, Copley 47
Barnesville 48, Woodsfield Monroe Cent. 6
Bascom Hopewell-Loudon 53, Fremont St. Joseph 0
Batavia 52, New Richmond 34
Batavia Clermont NE 21, Fayetteville-Perry 14
Batavia Clermont NE 21, Gorham Fayette 14
Bay Village Bay 44, Westlake 28
Beaver Eastern 31, Portsmouth Notre Dame 28
Bellbrook 49, Monroe 6
Bellefontaine 44, Urbana 14
Beloit W. Branch 49, Alliance 41
Berea-Midpark 31, N. Ridgeville 7
Berlin Center Western Reserve 61, Atwater Waterloo 8
Beverly Ft. Frye 35, Caldwell 6
Bishop Hartley 15, Cols. DeSales 12
Bishop Ready 42, Delaware Buckeye Valley 21
Bishop Watterson 41, Cols. St. Charles 7
Blanchester 54, Bethel-Tate 33
Bloom-Carroll 42, Ashville Teays Valley 7
Bluffton 34, Leipsic 0
Bowling Green 83, Tol. Woodward 14
Brecksville-Broadview Hts. 35, Parma Padua 20
Brookfield 48, Campbell Memorial 8
Brookville 37, Eaton 17
Bryan 42, Swanton 0
Burton Berkshire 35, Mantua Crestwood 24
Cadiz Harrison Cent. 28, Waterford 14
Caledonia River Valley 38, Sparta Highland 37
Can. Cent. Cath. 52, Cle. Collinwood 0
Can. Glenoak 42, Louisville 7
Can. McKinley 27, Massillon Jackson 7
Can. South 41, Navarre Fairless 28
Canal Winchester 35, Westerville S. 14
Canal Winchester Harvest Prep 20, STVM 13
Canfield 42, Parma Hts. Holy Name 9
Canfield S. Range 49, Niles McKinley 14
Carey 63, Bucyrus 0
Carrollton 21, Salem 7
Castalia Margaretta 20, Kansas Lakota 3
Celina 27, Ottawa-Glandorf 7
Centerville 24, Springfield 16
Chagrin Falls Kenston 36, Painesville Riverside 35
Chardon 49, Mayfield 7
Chillicothe Unioto 21, Chillicothe Zane Trace 14
Cin. Anderson 50, Cin. West Clermont 5
Cin. Country Day 49, Hamilton New Miami 0
Cin. Elder 49, Life Christian, Va. 7
Cin. Hills Christian Academy 42, St. Bernard Roger Bacon 35
Cin. Indian Hill 47, Cin. Finneytown 0
Cin. Madeira 44, N. Bend (Cleves) Taylor 35
Cin. McNicholas 35, Bishop Fenwick 14
Cin. NW 31, Day. Ponitz Tech. 15
Cin. Oak Hills 35, Fairfield 28
Cin. Princeton 41, Middletown 15
Cin. Purcell Marian 53, Norwood 6
Cin. Shroder 46, Day. Christian 13
Cin. St. Xavier 24, Cin. La Salle 13
Cin. Summit Country Day 27, Cin. N. College Hill 26
Cin. Sycamore 21, Mason 10
Cin. Taft 61, Cin. Western Hills 0
Cin. Turpin 34, Cin. Walnut Hills 19
Cin. Withrow 46, Cin. Aiken 6
Cin. Wyoming 17, Cin. Mariemont 14
Circleville Logan Elm 35, Amanda-Clearcreek 14
Clarksville Clinton-Massie 63, Mt. Orab Western Brown 14
Clayton Northmont 31, Springboro 24
Cle. E. Tech 20, Cle. Lincoln W. 12
Cle. Hay 34, Cle. Rhodes 12
Cle. Hts. 62, Medina 52
Cle. John Marshall 41, Cle. JFK 6
Coldwater 35, New Bremen 21
Collins Western Reserve 44, Greenwich S. Cent. 22
Cols. Bexley 42, Whitehall-Yearling 35
Cols. Franklin Hts. 34, Worthington Kilbourne 14
Cols. Grandview Hts. 42, Zanesville Rosecrans 6
Cols. Hamilton Twp. 35, Baltimore Liberty Union 14
Cols. Marion-Franklin 34, West 12
Cols. Upper Arlington 10, Lewis Center Olentangy Orange 0
Cols. Walnut Ridge 44, Cols. Eastmoor 19
Columbia Station Columbia 20, Lorain Clearview 13
Columbiana 43, E. Palestine 20
Columbiana Crestview 37, Warren Champion 10
Columbus Grove 37, Convoy Crestview 0
Conneaut 27, Ashtabula Edgewood 24
Cortland Lakeview 28, Hubbard 14
Coshocton 41, Crooksville 14
Creston Norwayne 50, Doylestown Chippewa 0
Crown City S. Gallia 36, Franklin Furnace Green 19
Cuyahoga Falls CVCA 39, Canal Fulton Northwest 16
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 34, Chardon NDCL 0
Cuyahoga Hts. 42, Beachwood 0
Dalton 47, Rittman 6
Danville 52, Centerburg 22
Day. Chaminade Julienne 56, Day. Carroll 7
Day. Northridge 40, Troy Christian 7
Day. Oakwood 35, Carlisle 14
DeGraff Riverside 30, Casstown Miami E. 0
Dearborn Divine Child, Mich. 42, Tol. St. Francis 35
Defiance 28, Lima Bath 27
Defiance Ayersville 30, Antwerp 24
Defiance Tinora 56, Paulding 0
Delaware Hayes 48, Dublin Scioto 21
Delaware Olentangy Berlin 31, Dublin Jerome 17
Detroit Catholic Central, Mich. 35, Toledo St. John’s Jesuit 14
Dola Hardin Northern 64, Crestline 0
Dover 48, Youngs. Boardman 21
Dresden Tri-Valley 52, Philo 35
Dublin Coffman 21, Hilliard Davidson 20
E. Can. 41, Tuscarawas Cent. Cath. 0
East 22, Cols. Beechcroft 16
Eastlake North 10, Willoughby S. 3
Edgerton 36, Hicksville 6
Edon 62, W. Unity Hilltop 0
Elyria 46, Amherst Steele 41
Fairborn 20, Greenville 18
Fairfield Christian 28, Corning Miller 21
Findlay 42, Perrysburg 35
Findlay Liberty-Benton 33, Pandora-Gilboa 28
Fostoria 34, Millbury Lake 32
Ft. Loramie 35, Van Buren 12
Ft. Recovery 29, Rockford Parkway 14
Gahanna Cols. Academy 42, Worthington Christian 6
Gahanna Lincoln 17, Westerville Cent. 0
Galion Northmor 31, Mt. Gilead 3
Gallipolis Gallia 44, Ironton Rock Hill 7
Garfield Hts. Trinity 21, Brooklyn 14
Garrettsville Garfield 49, Newton Falls 14
Gates Mills Gilmour 47, Lyndhurst Brush 21
Gates Mills Hawken 47, Orange 13
Geneva 49, Ashtabula Lakeside 6
Germantown Valley View 49, Trenton Edgewood 26
Gibsonburg 48, Willard 7
Gnadenhutten Indian Valley 34, W. Lafayette Ridgewood 12
Granville 41, Zanesville 0
Grove City Cent. Crossing 33, Newark 27, OT
Grove City Christian 38, Sugar Grove Berne Union 6
Hamilton 23, Cin. Colerain 7
Hamilton Badin 29, Kettering Alter 24
Hamilton Ross 41, Franklin 27
Hamler Patrick Henry 50, Delta 7
Hannibal River 28, Sarahsville Shenandoah 24
Harrison 47, Oxford Talawanda 13
Haviland Wayne Trace 19, Sherwood Fairview 16
Heath 55, Johnstown Northridge 0
Hilliard Bradley 20, Powell Olentangy Liberty 13
Howard E. Knox 35, Fredericktown 0
Huber Hts. Wayne 27, Kettering Fairmont 23
Hudson 17, Macedonia Nordonia 14
Huron 56, Vermilion 0
Independence 26, Wickliffe 7
Ironton 54, Coal Grove Dawson-Bryant 12
Jackson 63, Hillsboro 21
Jamestown Greeneview 55, London Madison Plains 0
Jeromesville Hillsdale 28, Apple Creek Waynedale 21
Johnstown 30, Utica 24
Kirtland 49, Painesville Harvey 14
Lancaster 27, Reynoldsburg 26
Lancaster Fairfield Union 42, Circleville 0
Lebanon 20, Kings Mills Kings 14, OT
Lewis Center Olentangy 36, Hilliard Darby 10
Liberty Center 48, Metamora Evergreen 6
Lima Sr. 47, Tol. Waite 28
Lisbon Beaver 48, Wintersville Indian Creek 6
Lisbon David Anderson 50, Leetonia 23
Lockland 24, Miami Valley Christian Academy 7
London 63, New Carlisle Tecumseh 0
Lorain 57, E. Cle. Shaw 0
Lore City Buckeye Trail 40, Strasburg-Franklin 6
Loudonville 49, Cardington-Lincoln 0
Loveland 34, Morrow Little Miami 26
Lowellville 35, N. Jackson Jackson-Milton 14
Lucas 49, Plymouth 14
Lucasville Valley 40, Oak Hill 13
Madison 43, Jefferson Area 7
Madonna, W.Va. 38, Beallsville 0
Magnolia Sandy Valley 48, Uhrichsville Claymont 19
Malvern 21, Newcomerstown 7
Mansfield Madison 38, Mt. Vernon 0
Mansfield Sr. 35, Wooster 7
Maple Hts. 38, Bedford 12
Maria Stein Marion Local 42, Anna 8
Marietta 48, Pomeroy Meigs 15
Marion Pleasant 14, Galion 13
Marysville 48, Thomas Worthington 7
Massillon 42, Austintown Fitch 7
Massillon Perry 20, Green 14
Maumee 50, Rossford 42, OT
McArthur Vinton County 69, Bidwell River Valley 12
McComb 61, Bloomdale Elmwood 6
McDonald 40, Windham 6
McGuffey Upper Scioto Valley 32, Marion Elgin 30
Medina Highland 56, Richfield Revere 20
Mentor 41, Brunswick 0
Mentor Lake Cath. 41, Erie, Pa. 28
Miamisburg 28, Beavercreek 10
Miami Trace 47, Chillicothe 7
Middlefield Cardinal 42, Orwell Grand Valley 6
Milan Edison 30, Port Clinton 0
Milford 3, Cin. Winton Woods 0
Millersburg W. Holmes 20, Ashland 6
Milton-Union 34, Tipp City Bethel 0
Minford 23, Logan 21
Minster 21, Delphos St. John’s 10
Mogadore 47, Ravenna SE 6
Mogadore Field 35, Akr. Coventry 10
Monroeville 35, Ashland Mapleton 26
Montpelier 21, Northwood 12
Morral Ridgedale 34, Cory-Rawson 7
Mt. Victory Ridgemont 52, N. Baltimore 24
N. Olmsted 42, Fairview 14
N. Robinson Col. Crawford 37, Bucyrus Wynford 34
Napoleon 35, Oregon Clay 34, 3OT
Nelsonville-York 33, Albany Alexander 0
New Albany 55, Galloway Westland 22
New Concord John Glenn 63, Warsaw River View 0
New Lexington 42, Byesville Meadowbrook 12
New Madison Tri-Village 72, New Lebanon Dixie 0
New Matamoras Frontier 21, Magnolia, W.Va. 20
New Middletown Spring. 23, Mineral Ridge 10
New Paris National Trail 55, Union City Mississinawa Valley 0
New Philadelphia 21, Lexington 14
Newark Cath. 28, Hebron Lakewood 7
Newark Licking Valley 35, Linsly, W.Va. 28
Norton 48, Lodi Cloverleaf 12
Norwalk St. Paul 33, Ashland Crestview 7
Oak Harbor 21, Genoa Area 0
Oberlin 0, Wellington 0
Oberlin Firelands 35, LaGrange Keystone 0
Olmsted Falls 49, Avon Lake 24
Ontario 34, Marion Harding 0
Orrville 35, Massillon Tuslaw 18
Parma Hts. Valley Forge 28, Medina Buckeye 17
Parma Normandy 32, Lakewood 21
Pataskala Watkins Memorial 30, Pataskala Licking Hts. 20
Pemberville Eastwood 45, Tontogany Otsego 14
Perry 41, Chagrin Falls 10
Pickerington Cent. 42, Groveport-Madison 0
Pickerington N. 48, Grove City 10
Piketon 46, Southeastern 26
Pioneer N. Central 24, Cin. College Prep. 8
Piqua 17, Xenia 7
Plain City Jonathan Alder 42, Spring. Kenton Ridge 14
Poland Seminary 38, Girard 35
Portsmouth Sciotoville 34, Willow Wood Symmes Valley 12
Portsmouth W. 48, McDermott Scioto NW 6
Proctorville Fairland 43, Portsmouth 27
Racine Southern 41, Belpre 0
Ravenna 48, Akr. Springfield 0
Reading 48, Cin. Deer Park 14
Reedsville Eastern 21, Glouster Trimble 20
Richmond Edison 41, Rayland Buckeye 6
Richwood N. Union 41, Bellefontaine Benjamin Logan 9
River Rouge, Mich. 36, Euclid 6
Rocky River 35, Elyria Cath. 21
Rocky River Lutheran W. 12, Chesterland W. Geauga 0
S. Charleston SE 21, Cedarville 13
S. Point 38, Chesapeake 20
Sandusky 32, Clyde 22
Sandusky Perkins 52, Norwalk 3
Sandusky St. Mary 48, Lakeside Danbury 22
Sebring McKinley 44, Stryker 24
Shaker Hts. 23, Strongsville 7
Shelby 36, Bellville Clear Fork 21
Sidney Lehman 50, Covington 6
Smithville 32, West Salem Northwestern 15
Spencerville 35, Ada 14
Spring. NE 13, Milford Center Fairbanks 0
Spring. NW 12, St. Paris Graham 0
Spring. Shawnee 35, Lewistown Indian Lake 0
St. Clairsville 39, Belmont Union Local 6
St. Marys Memorial 59, Kenton 32
Steubenville 36, Taylor Allderdice, Pa. 0
Stewart Federal Hocking 48, Parkersburg Catholic, W.Va. 0
Streetsboro 48, Peninsula Woodridge 16
Struthers 34, Youngs. East 8
Sugarcreek Garaway 58, Zoarville Tuscarawas Valley 0
Sullivan Black River 35, Sheffield Brookside 0
Sylvania Southview 26, Fremont Ross 14
Tallmadge 48, Cuyahoga Falls 7
Thornville Sheridan 48, Zanesville Maysville 0
Tiffin Calvert 49, Elmore Woodmore 0
Tiffin Columbian 43, Bellevue 12
Tipp City Tippecanoe 42, W. Carrollton 6
Tol. Cent. Cath. 42, St. Mary’s Prep, Mich. 0
Tol. Christian 20, Holgate 14
Tol. Ottawa Hills 70, Oregon Stritch 7
Tol. Scott 41, Tol. Rogers 6
Tol. Whitmer 42, Sylvania Northview 0
Toronto 48, Bowerston Conotton Valley 0
Trotwood-Madison 28, Day. Dunbar 8
Troy 35, Riverside Stebbins 0
Twinsburg 31, N. Royalton 28
Uniontown Lake 21, N. Can. Hoover 7
Upper Sandusky 48, New Washington Buckeye Cent. 42
Van Wert 40, Lima Shawnee 26
Vandalia Butler 35, Sidney 0
Versailles 28, St. Henry 6
Vincent Warren 49, Cambridge 21
W. Alexandria Twin Valley S. 41, Bradford 8
W. Chester Lakota W. 34, Liberty Twp. Lakota E. 0
W. Jefferson 34, N. Lewisburg Triad 0
W. Liberty-Salem 19, Mechanicsburg 13
Wadsworth 49, Stow-Munroe Falls 7
Wapakoneta 44, Elida 3
Warren Harding 24, Youngs. Mooney 21
Warrensville Hts. 28, Garfield Hts. 12
Washington C.H. 49, Greenfield McClain 25
Waynesfield-Goshen 50, Lima Perry 7
Waynesville 42, Middletown Madison Senior 0
Weir, W.Va. 48, Martins Ferry 21
Westerville N. 23, Sunbury Big Walnut 12
Wheelersburg 40, Waverly 7
Wheeling Central, W.Va. 48, Shadyside 14
Whitehouse Anthony Wayne 51, Holland Springfield 6
Williamsburg 47, Lees Creek E. Clinton 8
Williamsport Westfall 56, Frankfort Adena 10
Wilmington 33, Goshen 14
Wooster Triway 24, Akr. Manchester 21
Youngs. Chaney High School 46, Warren Howland 15
Youngs. Liberty 35, Leavittsburg LaBrae 15
Youngs. Ursuline 38, Cle. VASJ 18
Zanesville W. Muskingum 42, McConnelsville Morgan 13