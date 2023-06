Area students named to WC spring 2023 Dean’s List

Academically outstanding students have been named to the Dean’s List at Wilmington College for the spring 2023 semester. To be considered for this honor, students must be enrolled full time and have completed the term with a minimum 3.5 grade point average on a 4.0 scale.

BLANCHESTER – Elva G. Craig, Logan M. Florea, Livia M. Jackson, Luci O. Payne, Jillian. M Lewis, Allison K. Puckett, 4.0; Kierstyn J. Schmidt, Lydia C. Shelton, 4.0; Eliana. C Tacoronte

BLOOMINGBURG – Madison V Johnson, Victoria Mae Pontious, 4.0

CLARKSVILLE – Hannah E. Armstrong, Luke D. Chappie, Johanna L. Davidson, Makayla A. Harrington, Molly Lynch, Allison J. Houseman, 4.0; Destiny D. Martin, 4.0; Kristen R. Whitaker, 4.0

GREENFIELD – Allison P. Beatty, Cierra B. Bollender, Josie A. Crabtree, 4.0; Elijah A. Johnson

HILLSBORO – Milain C. Burns, 4.0; Andrea J. Kelch, 4.0; Brayden M. Kisling, Angela K. Muse, Justin N. Scott, 4.0; Erin Sheeley, Paige N. Teeters, 4.0

JEFFERSONVILLE – Kasi L. Payton

LEESBURG – Magarah A. Bloom, Caitlin F. Campbell, Cohen Frost, Nathan B. Vidourek

LYNCHBURG – Alec Elam, Paige S. Flowers, 4.0; Taylor N. Mechlin, 4.0; Sydney A. Morris, 4.0; Drew E. Pitzer, Karlie B. Taylor

NEW VIENNA – Anna M. Malone, Erin L. Roberts

SABINA – Gracie Boggs, Jenna G. Griffith, Ceejay S. Smithson

WASHINGTON CH – Victoria M. Moore, Wesley M. Nye, Shania D. Peters, 4.0, Macie M. Riley, 4.0, Grace M. Rolfe, Jorden Shaw, Heaven L. Tolliver, 4.0, Cassidy L. Lovett

WILMINGTON – Collin A. Barker, 4.0; John C. Barton, Mason T. Bone, Brandie L. Crafton, Chloe J. Crumbley, Lu Ming Davis, Pedro D. Escobedo, Logan J. Frazier, Simon T. Heys, Mason Klamroth, 4.0; Brady A. McKinney, Kelsey L. Merriman, Shannon E. O’Boyle, Andrea D. O’Brien, Rylee S. Oglesby, Hanna M. Satterfield, Delaney S. Schneder, Brayden S. Smith, 4.0; Colton B. Smith, Elise H. Snarr, Jordan F. Snarr, Alixandria N. South, Alysaa R. Storer, Julia C. Tolliver, Dalan Toups, Brandon Walters, Collin J. Webber, Tiffany M. Whisenhunt