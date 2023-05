Washington Municipal Court civil credit news

From the Washington Court House Municipal Court:

Capital One, Dublin, OH v. Daniel J. Everhart, 27 State St., Jeffersonville, OH, claims amount $2,140.08, for complaint.

Calvary SPV I LLC, Valhalla, NY v. Brenda Wilson, Greenfield, OH, claims amount $1,544.45, for complaint.

LVNV Funding LLC, Greenville, SC v. Katherine Yahn, 818 Rawlings St., Washington C.H., Ohio, claims amount $1,007.79, for complaint.

Credit Acceptance Corp., Columbus, OH v. Ashley Carter, 743 Washington Ave., Washington C.H., OH, claims amount $6,935.62, for complaint, was dismissed.

Karla DeShayes, Germantown, OH v. Danyel and Bobbi Honicker, 929 Dayton Ave., Washington C.H., OH, claims amount $1,500, for small claims, was dismissed.

1st Choice Financial, 1204 Columbus Ave., Washington C.H., OH v. Linda Wilt, Piketon, OH, claims amount $1,204.85, for small claims.

1st Choice Financial, 1204 Columbus Ave., Washington C.H., OH v. Mickey Mussetter, Sabina, OH, claims amount $1,202.23, for small claims.

Ohio State Property Investors, London, OH v. Jasemin Ettayb and all other occupants, 701 E. Paint St., Washington C.H., OH, claims amount $15,000, for evictions.

Paula J. Copeland, Columbus, OH v. Shayna Malolepszy, 321 Woodsview Dr., Jeffersonville, OH, claims amount $4,167.50, for small claims.

Capital One, Dublin, OH v. Anthony Hurles, 632 E. Market St., Washington C.H., OH, claims amount $2,455.43, for complaint.

City of Washington Income Tax, 117 N. North St., Washington C.H., OH v. Cassondra Mabra, 3 Janes St. Apt 5, Jeffersonville, OH, claims amount $334.31, for small claim.

Credit Acceptance Corp., Columbus, OH v. Stacy Mayer, 23 James St., Jeffersonville, OH, claims amount $7,675.83, for complaint.

Capital One, Columbus, OH v. Bruce E. Shiltz, Greenfield, OH, claims amount $4,578.70, for complaint.

LVNV Funding LLC, Greenville, SC v. Brandon Frederick, 1104 Solid Rock Blvd. Apt 8, Washington C.H., OH, claims amount $739.45.

Discover Bank, New Albany, OH v. Savannah M. Craig, 1253 SR 734 NE, Washington C.H., OH, claims amount $2,027.87, for complaint.

Orthopedic One Surgery Center, Columbus, OH v. Timothy Moore, 6681 West Road NE, Bloomingburg, OH, claims amount $1,159.37, for complaint.

Portfolio Recovery Associates LLC, Norfolk, VA v. Leslie M. Harrel, 17 Wagner Ct. Apt B, Washington C.H., OH, claims amount $966.88, for complaint, was dismissed.

Calvary SPV I LLC, Valhalla, NY v. Jeremiah D. Massie, Greenfield, OH, claims amount $862.24, for complaint.

Citibank, Sioux Falls, SD v. Jason Moore, 424 Leslie Trace NW, Washington C.H., OH, claims amount $5,244.81, for complaint.

Portfolio Recovery Associates LLC, Norfolk, VA v. Levi Parrett, 864 Kohler Dr., Washington C.H., OH, claims amount $1,200.36, for complaint.

Summit Cap LLC, Louisville, KY v. Douglas Scott, 731 Mclean St., Washington C.H., OH, claims amount $6,237.08, for complaint.

Credit Acceptance Corp, Southfield, MI v. April Uhl, 604 Campbell St., Washington C.H., OH, claims amount $10,956.56, for complaint.

Midland Credit Management Inc., San Diego, CA v. Marcy Mills, 1103 Rawlings St., Washington C.H., OH, claims amount $1,336.54, for complaint.

Midland Credit Management Inc., San Diego, CA v. Joshua Fowler, 10188 SR 729, Jeffersonville, OH, claims amount $1,113.36, for complaint.

PCA Acquisitions V LLC, Columbus, OH v. Scott J. Procopio, 1099 Riverside Dr., Washington C.H., OH, claims amount $4,599.50, for complaint.

CKS Prime Investments LLC, Wall, NJ v. Jeff Lewis, 604 Leesburg Ave., Washington C.H., OH, claims amount $2,291.64, for complaint.

LVNV Funding LLC, Greenville, SC v. Katherine Carver, Greenfield, OH, claims amount $1,488.70, for complaint.

Second Round Sub LLC, Columbus, OH v. Tiffany Scott, 1111 Rawlings St. Apt A, Washington C.H., OH, claims amount $806.46, for complaint.

Portfolio Recovery Associates LLC, Norfolk, VA v. Cassidy Cook, 428 Forest St., Washington C.H., OH, claims amount $536.88, for complaint.

Midland Credit Management Inc., San Diego, CA v. Sharrie Lambert, 264 Woodsview Dr., Jeffersonville, OH, claims amount $941.83, for complaint.

Synchrony Bank, Draper, UT v. Michelle Moore, 424 Leslie Trace NW, Washington C.H., OH, claims amount $3,886.75, for complaint.

NCB Management Services LLC, Columbus, OH v. Robert Ingles, 804 E. Market St., Washington C.H, OH, claims amount $1,999.77, for complaint.

Jefferson Capital Systems LLC, Golden, CO v. Trent Duffy, 4272 Creek Road SE, Washington C.H., OH, claims amount $1,859.51, for complaint.

Crown Asset Management LLC, Columbus, OH v. Jeremy G. Lukas, 530 Trace Ct., Washington C.H., OH, claims amount $1,909.09, for complaint.

Jefferson Capital Systems LLC, Golden, CO v. Cassie Rothwell, 877 Pin Oak Pl., Washington C.H., OH, claims amount $4,475.34, for complaint.

Credit Acceptance Corporation, Columbus, OH v. Amy Oakley, 609 Peabody Ave., Washington C.H., OH, claims amount $7,872.62, for complaint, was dismissed.

Onemain Financial Group, Columbus, OH v. Heidi Hoosier, 716 Clinton Ave., Washington C.H., OH, claims amount $6,737.60, for complaint.

Lendmark Financial Services LLC, Chillicothe, OH v. Matthew Massie, 900 E. Paint St., Washington C.H., OH, claims amount $6,325.83, for complaint.

Thomas McNeal, 629 Panther Ct., Washington C.H., OH v. Cruisers WCH, 333 W. Court St., Washington C.H., OH, claims amount $1,600, for small claims.

Crown Asset Management LLC, Columbus, OH v. Jamie Braskett, 1005 Broadway St., Washington C.H., OH, claims amount $2,163.74, for complaint, was dismissed.

LVNV Funding, Columbus, OH v. Barbara Harter, 811 Linden Ave., Washington C.H., OH, claims amount $4,194.53, for complaint.

Citibank, Sioux Falls, SD v. Desiree M. Gilliard, 512 Peddicord Ave., Washington C.H., OH, claims amount $6,688.34, for complaint.

Portfolio Recovery Associates, Norfolk, VA v. Daniel King, 1345 Yellowbud Pl., Washington C.H., OH, claims amount $5,205.95, for complaint.

Credit Acceptance Corporation, Columbus, OH v. Ciera Grooms, 1175 Commons Dr., Washington C.H., OH, claims amount $6,012.32, for complaint.

Jefferson Capital Systems LLC, Golden, CO v. Brittany Stirr and Trever Hannah, 910 Rawlings St., Washington C.H., OH, claims amount $612,840.29, for complaint, was dismissed.

Discover Bank, New Albany, OH v. Sandra M. Park, 605 Village Ct. Apt D, Washington C.H., OH, claims amount $3,189.25, for complaint.

Robert A. Haynie, Hillsboro, OH v. Gordon CDJR, 1120 Clinton Ave., Washington C.H., OH, claims amount $2,300, for small claims.