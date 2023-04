MTMS announces honor roll/honorable mention

Jason Binegar, principal at Miami Trace Middle School, has announced the honor roll and honorable mention for the third nine weeks.

6th Grade Honor Roll: Eli Barnard 4.0, Audrey Campbell 4.0, Tanner Chaney 4.0, Julian Gilliard 4.0, Megan Green 4.0, Elliott Hatton 4.0, Maria Jackson 4.0, Joseph King 4.0, Zachary Lewis 4.0, Kiree Parker 4.0, Jarett Phipps 4.0, Maya Rickman 4.0, Luke Robinette 4.0, Sarah Whitney 4.0, Kaliana Willman 4.0, Molly Wilt 4.0, Jaxxon Barnett, Ella Bickley, Benneit Boggs, Harley Boysel, Brayden Burbridge, Braeden Caudill, Caden Clifton, Lane Coe, Aubrey Connell, Laney Cornell, Casey Cottrill, Henry Dhume, Kenzie Dray, Madelynn Fink, Aminata Gory, Brooklin Hunter, Addyson Jaggers, Mason Kelley, Zeller Kirkpatrick, Wyatt Kovalchik, Myleigh Manson, Jillian McClaskey, Madelyn McClaskey, Halleigh McGraw, Olivia McLaughlin, Keegan, McManus, Evynne Milstead, Celia Morrison, David Muncy, Riley Noble, Hallie Penwell, Kamdyn Penwell, Lucas Pitzer, Delaney Roberts, Rhilee Ross, Wyatt Sever, Landen Smith, Jordyn Stevens, Griffin Strider, Paige Talley, Cam Thoroman, Tyler White, Jenna Wisecup, Makayla Wolfe, Aliya Wolffe.

7th Grade Honor Roll: Jacob Allen 4.0, Matthew Barnard 4.0, Gage Bowers 4.0, Katlyn Burns 4.0, Ella Butts 4.0, Gabe, Carson 4.0, Hunter Chance 4.0, Sean Cooper 4.0, Kiera Cowman 4.0, Myah Dato 4.0, Carter Davidson 4.0, Corbin Dotson 4.0, Harper Dotson 4.0, Caleb Esker 4.0, Tommy Garrison 4.0, Lawsihn Grooms 4.0, Sienna Hartley 4.0, Emma Hoppes 4.0, Cailin Johnson 4.0, Max Johnson 4.0, Mamadi Kaba 4.0, Breanna Keller 4.0, Alli Knecht 4.0, Ralph Moser 4.0, Jayden Skeens 4.0, Joslin Steele 4.0, Lindsey Warnock 4.0, Taegan Wood 4.0, Zane Yeazel 4.0, Keionnie Ackley, Charlie Anderson, Kaden Batson, Austin Bradshaw, Madison Bunch, Autumn Burgess, Hayden Cornell, Brylee Cowman, Aubrey-Ana Creed, Eli Dill, Delani Downs, Megan Elliott, Sydney Forsha, Payton Fout, Levi Griffin, Ariah Huffer, Madison Justice, Reed Miller, Sydney Peters, Adailya Ridings, Briana Robinette, Karlee Smith, Gaberiel Spurgeon, Tatum Stump, Preston Thomas, Abby Tilley, Elisabeth Waddle, Molly Whiteside, Baylee Woodrow, Austin Woods.

8th Grade Honor Roll: Makenna Baker 4.0, Kenton Berry 4.0, Zane Carner 4.0, Allison Carter 4.0, Karleigh Cooper 4.0, Ashlyn Davis 4.0, Dylan Ely 4.0, Rylee Ferguson 4.0, Sydnie Fisk 4.0, Paige Fitzgerald 4.0, Emma Hagler 4.0, Liam Havens 4.0, Aubrey Keaton 4.0, Emily Keaton 4.0, Rhiley Keaton 4.0, Avery Leisure 4.0, Emma McCullah 4.0, Abigail McMahon 4.0, Nora Morrison 4.0, Taylor Payton 4.0, Peyton Pitzer 4.0, Alison Reeves 4.0, Elizabeth Turner 4.0, Emerson VanLandingham 4.0, Eilzabeth Webb 4.0, Lily Williams 4.0, Dane Wilt 4.0, Kylie Yeazel 4.0, Landri Adams, Jadin Armstrong, Alyvia Atkinson, Julian Baker, Kendall Bickett, Valerie Blanton, Emma Bower, Ava Clemens, Cali Connell, Cadence Cooper, Gavin Cottrill, Kaylee Craig, Jayden Cromer, Kielyn Daugherty, Oliviya Dunn, Trace Ford, Lauren Guess, Braden Heinz, Ashlynd Hippely, Hannah Holt, Austin Hughes, Zavier Hurley, Jayda Jones, Kaylee Jones, Irvin Juarez Ramirez, Carter Lawhorn, Landon LeBeau, Gracie Lovett, Emmitt Lowry, Alexis May, Brock McBee, Brody McBee, Maya McCoy, Bryan McIntier, Esmeralda Medina, Tyler Newell, Holten Pepper, Emaleah Phillips, Natalie PItstick, Bailey Polley, Landon Puckett, Haydn Ratliff, Jacob Rheinscheld, Joseph Rheinscheld, Isabella Roshto, Jaclyn Seymour, Annabel Smallwood, Garth Smith-Anderson, Kyah Stickel, Sam Stoughton, Brenna Sword, Eyan Taulbee, Aliah Wilson, Karli Wilson, Alainee Wolffe.

6th Grade Honorable Mention: Hartley Allen, Waylon Arnold, Ava Babineau, Bryce Carpenter, Bradley Cogan, Lee Conger, Owen Copas, Samuel Cornwell, Wesley Creamer, Jacob DePew, Camden Dingus, Mackenzi Ellis, Jackson Enochs, Grace Frisbie, Alei’ah Gonzalez, McKenna Groves, Hagen Hastings, Ryan Hatert, Bryanna Haughey, Karsyn Hinds, Dominick Hutchins, Jacklynn Jarvis, Lilly Jones, Laytin Joy, Karsen Kegg, Anthony Keller, Peter Kidnocker, Aaron Kiger-Clark, Nolan LeBeau, Kyren Leisure, Nevaeh Limon, Gracelyn Lyons, Ronald Mader, Matthew Taylor, Addison McClaskey, Maddix McGuire, Ethan McIntier, KaMiya McLavin, Bailey Miller, Zoey Oborne, Cady Patterson, Xzavier Pedroza, Hadleigh Ratliff, Dallas Simmons, Jaylee Stires, Alexis Thompson, Rylee Thornton, Karleigh Tolle, Isabella Voshall, Sadie Williamson, Zaiden Wilson.

7th Grade Honorable Mention: Layla Amnay, Cailin Blair, Jordan Blanton, Meyer Bloom, Eliayna Bruce, Kayden Butler, Skylar Carlsgaard, Bronx Casteel, Gideon Castle, Colin Clarke, Abigail Curnutte, Gabe Denney, Lucas Eldredge, Sophia Friel, Elijah Gullett, Brooklyn Gurr, Kendelle Hanning, Matticks Hernandez, Jillian Jenkins, Karlee Johnson, Kamille Kulin, Keira Leach, Jenna Manns, Chandler Mayabb, Korben Merritt, Emily Parsley, Brooklyn Porter, Noah Roberts, Hayley Rosenberger, Alan Sanchez, Landon Sears, Lily Siler, Shane Skeeters, Bralynn Stephenson, Lilliah Stickel, Lilith Storer, Wylee Stuckey, Annabel Teter, Kailyn Watson, Khloe Wilson, Elias Wilt, Jocie Wilt, Liliana Wirick.

8th Grade Honorable Mention: Jacob Adams, Noah Bick, Jackson Black, Malinda Blake-Depew, Caden Brightman, Luis Campos, Lillian Carrico, Wade Charters, Annmarie Curnutte, Madalynn Dhume, Kelsy Douglas, Jameson Furniss, Alauna Harris, Gage Henry, Jacob Jackson, Mason Jackson, Chloe Kimmey, Aubrey Kinzer, Ethan Knapp, Madeline Kovalchik, Anna Langley, McKenzie Lightle, Tara Lowe, Gunner Mallow, Mrian Mara, Wyette Mosher, Evan Parsley, Ebony Pierce, Morgan Pitstick, Connor Purcell, Christopher Reed, Sebastian Riggs-Martin, Jayden Riojas, Jeslin Ruth, Kallie Stucki, Benjamin Sturgell, Maximus Szczerbiak, Cody Taylor, Harley Therrien, Cayden Vergamini, Brogan Wallace, Noah Wysong.