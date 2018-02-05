High School Basketball Scores

Saturday’s Scores
By The Associated Press
Boys Basketball
Amanda-Clearcreek 51, Cols. Hamilton Twp. 47
Anna 61, Jamestown Greeneview 48
Bainbridge Paint Valley 76, Hillsboro 70
Batavia 48, Clarksville Clinton-Massie 45
Bloom-Carroll 63, Baltimore Liberty Union 54
Camden Preble Shawnee 66, Waynesville 47
Canal Winchester Harvest Prep 109, Cols. Horizon Science 35
Chillicothe Unioto 60, Miami Trace 46,
Cin. Elder 73, Cin. Country Day 41
Cin. Indian Hill 53, Loveland 50
Cin. Moeller 57, Springfield 39
Cin. NW 54, Cin. Mt. Healthy 35
Cin. St. Xavier 77, Middletown Fenwick 60
Cin. Summit Country Day 54, Cin. Seven Hills 41
Cin. Winton Woods 61, Milford 50
Circleville Logan Elm 55, Circleville 52
Coal Grove Dawson-Bryant 58, Oak Hill 54, OT
Cols. Africentric 43, Cin. McNicholas 38
Cols. Centennial 45, Thomas Worthington 43
Cols. Grandview Hts. 67, Whitehall-Yearling 54
Cols. Independence 77, Cols. Whetstone 61
Dresden Tri-Valley 58, Thornville Sheridan 50
Fairborn 61, Xenia 43
Frankfort Adena 62, Washington C.H. 53
Franklin Furnace Green 56, Portsmouth Clay 31
Glouster Trimble 57, Wellston 45
Granville 43, Cols. Briggs 36
Grove City Christian 67, Sugar Grove Berne Union 56
Hamilton 69, Harrison 47
Hilliard Bradley 57, Day. Ponitz Tech. 35
Hilliard Davidson 62, Marysville 55
Huber Hts. Wayne 59, Day. Belmont 46
Kettering Alter 69, Day. Meadowdale 46
Kettering Fairmont 74, Cols. DeSales 54
Lancaster Fairfield Union 59, Ashville Teays Valley 39
Latham Western 53, Portsmouth Notre Dame 51, OT
Lees Creek E. Clinton 72, Cedarville 55
Leesburg Fairfield 74, Blanchester 64
Lucasville Valley 77, Peebles 69
Lynchburg-Clay 76, W. Union 68, OT
McConnelsville Morgan 61, Zanesville Maysville 55
Mowrystown Whiteoak 59, McDermott Scioto NW 50
New Boston Glenwood 56, Ironton St. Joseph 51
New Concord John Glenn 68, New Lexington 45
New Philadelphia 48, Steubenville 47
Parkersburg South, W.Va. 68, Logan 63, OT
Pickerington N. 56, Grove City 49
Piketon 80, Manchester 57
Proctorville Fairland 71, Chesapeake 35
Racine Southern 52, Point Pleasant, W.Va. 43
Reedsville Eastern 69, OVC 33
S. Charleston SE 42, Spring. Emmanuel Christian 38
Sardinia Eastern Brown 54, Georgetown 49, 2OT
Seaman N. Adams 67, Chillicothe Huntington 29
Shekinah Christian 49, Northside Christian 48
Southeastern 84, New Hope Christian 81, OT
Spring. Kenton Ridge 58, Day. Carroll 48
Sugarcreek Garaway 62, Zoarville Tuscarawas Valley 42
Trotwood-Madison 80, Day. Dunbar 64
Upper Sandusky 43, New Washington Buckeye Cent. 39
Van Buren 69, Cory-Rawson 58
Vincent Warren 43, Chillicothe 41
Warsaw River View 60, Uhrichsville Claymont 43
Wauseon 69, Holland Springfield 47
Waverly 73, S. Webster 46
West Salem Northwestern 72, Creston Norwayne 62
Whitehouse Anthony Wayne 63, Defiance 50
Williamsburg 55, New Richmond 50, OT
Wilmington 82, Goshen 72
Worthington Christian 52, London 37
Youngs. Boardman 76, Youngs. East 56
Buckeye 8 Shootout
Bellaire 79, Rayland Buckeye 63
Belmont Union Local 59, Wintersville Indian Creek 38
Richmond Edison 61, Martins Ferry 56
St. Clairsville 71, Lisbon Beaver 30
Kosta Koufos Classic
Akr. East 65, Can. Glenoak 56
Akr. Hoban 64, Akr. Buchtel 59
Beloit W. Branch 52, Wheelersburg 46
N. Can. Hoover 48, Tallmadge 46
Parma Padua 66, Youngs. Ursuline 51
Saturday’s Scores
By The Associated Press
Girls Basketball
Albany Alexander 60, Bidwell River Valley 20
Amanda-Clearcreek 53, Groveport-Madison 33
Bainbridge Paint Valley 52, Belpre 45
Beavercreek 68, Riverside Stebbins 23
Bellbrook 66, Brookville 28
Bellefontaine Benjamin Logan 81, Urbana 40
Cambridge 33, Zanesville 27
Canal Winchester 56, Cols. Bexley 41
Cedarville 69, Spring. Cath. Cent. 46
Chillicothe Unioto 51, Logan 33
Cin. College Prep. 50, Day. Meadowdale 22
Cin. Country Day 41, Norwood 39
Cin. Indian Hill 43, Cin. Deer Park 41
Cin. Madeira 56, Cin. Finneytown 22
Cin. Mariemont 38, Cin. Wyoming 23
Cin. McNicholas 53, St. Bernard Roger Bacon 47
Cin. NW 43, Oxford Talawanda 21
Cin. Oak Hills 53, Middletown 42
Cin. Princeton 77, Liberty Twp. Lakota E. 34
Cin. Purcell Marian 48, Hamilton Badin 42
Cin. Seven Hills 58, Miami Valley Christian Academy 36
Cin. Summit Country Day 61, Cin. Christian 23
Cin. Walnut Hills 58, Milford 28
Cin. West Clermont 53, Cin. Withrow 23
Cols. DeSales 44, Hilliard Bradley 38
Cols. Independence 45, Cols. Whetstone 26
Cols. Ready 77, New Hope Christian 37
Cols. Upper Arlington 44, Dublin Coffman 41
Day. Carroll 50, Day. Chaminade Julienne 39
Fairborn 39, W. Carrollton 12
Fairfield 57, Cin. Sycamore 42
Franklin 60, Eaton 45
Gahanna Lincoln 43, Cols. Watterson 39
Galloway Westland 48, Cols. East 46
Geneva 69, Wickliffe 36
Gnadenhutten Indian Valley 50, Newcomerstown 41
Granville 50, Pataskala Licking Hts. 39
Granville Christian 41, Johnstown-Monroe 25
Hamler Patrick Henry 43, Bloomdale Elmwood 41
Harrison 51, Cin. Mt. Healthy 46
Huber Hts. Wayne 53, Springfield 37
Jamestown Greeneview 58, Spring. Greenon 45
Kings Mills Kings 45, Cin. Turpin 38
Lebanon 57, Miamisburg 37
Liberty Center 48, Tol. Ottawa Hills 24
Linsly, W.Va. 48, Bellaire St. John 39
Lorain 50, Cle. Hts. 49
Lore City Buckeye Trail 64, W. Lafayette Ridgewood 12
Loveland 42, Cin. Anderson 23
Lynchburg-Clay 35, Greenfield McClain 30
Lyndhurst Brush 60, Mayfield 47
Marietta 92, Coshocton 33
Mason 70, Hamilton 23
Mechanicsburg 72, N. Lewisburg Triad 53
Middletown Fenwick 56, Kettering Alter 53
Middletown Madison Senior 47, Camden Preble Shawnee 44
Millersburg W. Holmes 39, Mansfield Sr. 37
Milton-Union 60, Day. Northridge 14
Nelsonville-York 62, Lancaster Fairfield Union 36
New Carlisle Tecumseh 38, Spring. Shawnee 34
New Concord John Glenn 51, Zanesville W. Muskingum 27
New Lexington 74, Dresden Tri-Valley 5
New Philadelphia 67, Dover 38
Oak Hill 60, Portsmouth W. 49
Peebles 53, Ripley-Union-Lewis-Huntington 44
Piketon 73, Mowrystown Whiteoak 31
Piqua 47, Sidney 19
Plain City Jonathan Alder 61, Bellefontaine 25
Powell Olentangy Liberty 60, Ashville Teays Valley 53
Southeastern 76, Latham Western 27
Sugarcreek Garaway 55, Uhrichsville Claymont 17
Sunbury Big Walnut 60, Loudonville 56
Thornville Sheridan 61, McConnelsville Morgan 46
Trenton Edgewood 33, Morrow Little Miami 31
Trotwood-Madison 85, Xenia 33
Utica 44, Johnstown Northridge 21
W. Chester Lakota W. 85, Cin. Colerain 3
Waverly 51, McDermott Scioto NW 44
Wheelersburg 55, Seaman N. Adams 40
Willow Wood Symmes Valley 53, Gallipolis Gallia 48
Wilmington 60, Lees Creek E. Clinton 43
Zanesville Maysville 66, Zanesville Rosecrans 50
Tackett’s Body Shop Shootout
Ashland Blazer, Ky. 51, Waynesville 50, OT
George Rogers Clark, Ky. 44, Washington C.H. Miami Trace 27
Minford 66, West Carter, Ky. 57
Portsmouth Notre Dame 56, Ironton 48
Washington C.H. 60, Chesapeake 43