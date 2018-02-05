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High School Basketball Scores


Saturday’s Scores

By The Associated Press

Boys Basketball

Amanda-Clearcreek 51, Cols. Hamilton Twp. 47

Anna 61, Jamestown Greeneview 48

Bainbridge Paint Valley 76, Hillsboro 70

Batavia 48, Clarksville Clinton-Massie 45

Bloom-Carroll 63, Baltimore Liberty Union 54

Camden Preble Shawnee 66, Waynesville 47

Canal Winchester Harvest Prep 109, Cols. Horizon Science 35

Chillicothe Unioto 60, Miami Trace 46,

Cin. Elder 73, Cin. Country Day 41

Cin. Indian Hill 53, Loveland 50

Cin. Moeller 57, Springfield 39

Cin. NW 54, Cin. Mt. Healthy 35

Cin. St. Xavier 77, Middletown Fenwick 60

Cin. Summit Country Day 54, Cin. Seven Hills 41

Cin. Winton Woods 61, Milford 50

Circleville Logan Elm 55, Circleville 52

Coal Grove Dawson-Bryant 58, Oak Hill 54, OT

Cols. Africentric 43, Cin. McNicholas 38

Cols. Centennial 45, Thomas Worthington 43

Cols. Grandview Hts. 67, Whitehall-Yearling 54

Cols. Independence 77, Cols. Whetstone 61

Dresden Tri-Valley 58, Thornville Sheridan 50

Fairborn 61, Xenia 43

Frankfort Adena 62, Washington C.H. 53

Franklin Furnace Green 56, Portsmouth Clay 31

Glouster Trimble 57, Wellston 45

Granville 43, Cols. Briggs 36

Grove City Christian 67, Sugar Grove Berne Union 56

Hamilton 69, Harrison 47

Hilliard Bradley 57, Day. Ponitz Tech. 35

Hilliard Davidson 62, Marysville 55

Huber Hts. Wayne 59, Day. Belmont 46

Kettering Alter 69, Day. Meadowdale 46

Kettering Fairmont 74, Cols. DeSales 54

Lancaster Fairfield Union 59, Ashville Teays Valley 39

Latham Western 53, Portsmouth Notre Dame 51, OT

Lees Creek E. Clinton 72, Cedarville 55

Leesburg Fairfield 74, Blanchester 64

Lucasville Valley 77, Peebles 69

Lynchburg-Clay 76, W. Union 68, OT

McConnelsville Morgan 61, Zanesville Maysville 55

Mowrystown Whiteoak 59, McDermott Scioto NW 50

New Boston Glenwood 56, Ironton St. Joseph 51

New Concord John Glenn 68, New Lexington 45

New Philadelphia 48, Steubenville 47

Parkersburg South, W.Va. 68, Logan 63, OT

Pickerington N. 56, Grove City 49

Piketon 80, Manchester 57

Proctorville Fairland 71, Chesapeake 35

Racine Southern 52, Point Pleasant, W.Va. 43

Reedsville Eastern 69, OVC 33

S. Charleston SE 42, Spring. Emmanuel Christian 38

Sardinia Eastern Brown 54, Georgetown 49, 2OT

Seaman N. Adams 67, Chillicothe Huntington 29

Shekinah Christian 49, Northside Christian 48

Southeastern 84, New Hope Christian 81, OT

Spring. Kenton Ridge 58, Day. Carroll 48

Sugarcreek Garaway 62, Zoarville Tuscarawas Valley 42

Trotwood-Madison 80, Day. Dunbar 64

Upper Sandusky 43, New Washington Buckeye Cent. 39

Van Buren 69, Cory-Rawson 58

Vincent Warren 43, Chillicothe 41

Warsaw River View 60, Uhrichsville Claymont 43

Wauseon 69, Holland Springfield 47

Waverly 73, S. Webster 46

West Salem Northwestern 72, Creston Norwayne 62

Whitehouse Anthony Wayne 63, Defiance 50

Williamsburg 55, New Richmond 50, OT

Wilmington 82, Goshen 72

Worthington Christian 52, London 37

Youngs. Boardman 76, Youngs. East 56

Buckeye 8 Shootout

Bellaire 79, Rayland Buckeye 63

Belmont Union Local 59, Wintersville Indian Creek 38

Richmond Edison 61, Martins Ferry 56

St. Clairsville 71, Lisbon Beaver 30

Kosta Koufos Classic

Akr. East 65, Can. Glenoak 56

Akr. Hoban 64, Akr. Buchtel 59

Beloit W. Branch 52, Wheelersburg 46

N. Can. Hoover 48, Tallmadge 46

Parma Padua 66, Youngs. Ursuline 51

Saturday’s Scores

By The Associated Press

Girls Basketball

Albany Alexander 60, Bidwell River Valley 20

Amanda-Clearcreek 53, Groveport-Madison 33

Bainbridge Paint Valley 52, Belpre 45

Beavercreek 68, Riverside Stebbins 23

Bellbrook 66, Brookville 28

Bellefontaine Benjamin Logan 81, Urbana 40

Cambridge 33, Zanesville 27

Canal Winchester 56, Cols. Bexley 41

Cedarville 69, Spring. Cath. Cent. 46

Chillicothe Unioto 51, Logan 33

Cin. College Prep. 50, Day. Meadowdale 22

Cin. Country Day 41, Norwood 39

Cin. Indian Hill 43, Cin. Deer Park 41

Cin. Madeira 56, Cin. Finneytown 22

Cin. Mariemont 38, Cin. Wyoming 23

Cin. McNicholas 53, St. Bernard Roger Bacon 47

Cin. NW 43, Oxford Talawanda 21

Cin. Oak Hills 53, Middletown 42

Cin. Princeton 77, Liberty Twp. Lakota E. 34

Cin. Purcell Marian 48, Hamilton Badin 42

Cin. Seven Hills 58, Miami Valley Christian Academy 36

Cin. Summit Country Day 61, Cin. Christian 23

Cin. Walnut Hills 58, Milford 28

Cin. West Clermont 53, Cin. Withrow 23

Cols. DeSales 44, Hilliard Bradley 38

Cols. Independence 45, Cols. Whetstone 26

Cols. Ready 77, New Hope Christian 37

Cols. Upper Arlington 44, Dublin Coffman 41

Day. Carroll 50, Day. Chaminade Julienne 39

Fairborn 39, W. Carrollton 12

Fairfield 57, Cin. Sycamore 42

Franklin 60, Eaton 45

Gahanna Lincoln 43, Cols. Watterson 39

Galloway Westland 48, Cols. East 46

Geneva 69, Wickliffe 36

Gnadenhutten Indian Valley 50, Newcomerstown 41

Granville 50, Pataskala Licking Hts. 39

Granville Christian 41, Johnstown-Monroe 25

Hamler Patrick Henry 43, Bloomdale Elmwood 41

Harrison 51, Cin. Mt. Healthy 46

Huber Hts. Wayne 53, Springfield 37

Jamestown Greeneview 58, Spring. Greenon 45

Kings Mills Kings 45, Cin. Turpin 38

Lebanon 57, Miamisburg 37

Liberty Center 48, Tol. Ottawa Hills 24

Linsly, W.Va. 48, Bellaire St. John 39

Lorain 50, Cle. Hts. 49

Lore City Buckeye Trail 64, W. Lafayette Ridgewood 12

Loveland 42, Cin. Anderson 23

Lynchburg-Clay 35, Greenfield McClain 30

Lyndhurst Brush 60, Mayfield 47

Marietta 92, Coshocton 33

Mason 70, Hamilton 23

Mechanicsburg 72, N. Lewisburg Triad 53

Middletown Fenwick 56, Kettering Alter 53

Middletown Madison Senior 47, Camden Preble Shawnee 44

Millersburg W. Holmes 39, Mansfield Sr. 37

Milton-Union 60, Day. Northridge 14

Nelsonville-York 62, Lancaster Fairfield Union 36

New Carlisle Tecumseh 38, Spring. Shawnee 34

New Concord John Glenn 51, Zanesville W. Muskingum 27

New Lexington 74, Dresden Tri-Valley 5

New Philadelphia 67, Dover 38

Oak Hill 60, Portsmouth W. 49

Peebles 53, Ripley-Union-Lewis-Huntington 44

Piketon 73, Mowrystown Whiteoak 31

Piqua 47, Sidney 19

Plain City Jonathan Alder 61, Bellefontaine 25

Powell Olentangy Liberty 60, Ashville Teays Valley 53

Southeastern 76, Latham Western 27

Sugarcreek Garaway 55, Uhrichsville Claymont 17

Sunbury Big Walnut 60, Loudonville 56

Thornville Sheridan 61, McConnelsville Morgan 46

Trenton Edgewood 33, Morrow Little Miami 31

Trotwood-Madison 85, Xenia 33

Utica 44, Johnstown Northridge 21

W. Chester Lakota W. 85, Cin. Colerain 3

Waverly 51, McDermott Scioto NW 44

Wheelersburg 55, Seaman N. Adams 40

Willow Wood Symmes Valley 53, Gallipolis Gallia 48

Wilmington 60, Lees Creek E. Clinton 43

Zanesville Maysville 66, Zanesville Rosecrans 50

Tackett’s Body Shop Shootout

Ashland Blazer, Ky. 51, Waynesville 50, OT

George Rogers Clark, Ky. 44, Washington C.H. Miami Trace 27

Minford 66, West Carter, Ky. 57

Portsmouth Notre Dame 56, Ironton 48

Washington C.H. 60, Chesapeake 43

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